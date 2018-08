Ediciones

Gran Fraternidad Universal: Una elección de vida

La Gran Fraternidad Universal funciona en nuestra ciudad desde hace 35 años, y en su sede ofrece diferentes actividades cuyo objetivo es lograr el bienestar personal.

Se trata de una organización civil, cultural, no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter mundial, apolítica, que tiene por objetivo reunir la ciencia, el arte y la filosofía para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación espiritual sin distinciones de raza, nacionalidad, sexo, credo o clase social.

Cuenta con delegaciones en Sudamérica, Europa y Australia; fue fundada en 1948 en Caracas por el escritor, yogui, artista, astrólogo y científico Serge Raynaud de la Ferrière.

El Bamba dialogó con dos integrantes de la institución, Leticia Bertrand y Rosario Beatriz Bracamonte, quienes informaron sobre el funcionamiento de la misma y las actividades, tanto gratuitas como aranceladas, que se imparten en ella.

-¿Cuál es el balance de estos 35 años?

“Muy positivo, ya que la casa donde estamos es propia, lo que indica que hemos capitalizado el esfuerzo, y eso se ve reflejado en un espacio para desarrollar diferentes disciplinas.

“Como es una ONG y se hace con el compromiso de todos, es un inmenso orgullo para Carlos Paz, dado que es una ciudad turística y resulta muy difícil que la comunidad se involucre”.

-¿Por qué decidieron abrir este espacio en aquel momento?

“Básicamente, la misión que tenemos es brindar herramientas para elevar la calidad de vida. Contamos con una escuela de formación, donde todo el tiempo realizamos diferentes tipos de estudio”.

Socios profesores y socios alumnos

Si bien la mayoría de los talleres son gratuitos, existen algunos arancelados, según el siguiente mecanismo: “Tenemos diferentes cuotas, por ejemplo, para los socios-profesores activos; ningún docente de la institución cobra, simplemente se mantiene el lugar.

“Después está el socio-alumno que es el que viene y solo toma las clases. Con la cuota de socio-alumno puede disfrutar de todas las disciplinas, elegir qué curso tomar y en qué horario, porque hay varios.

“El segundo sábado de cada mes se dicta armonización sonora a cargo de Romina y Claudio. También hay yoga, tai chi y meditación los martes y jueves después de la clase de tai chi. El pasado jueves 9 de agosto comenzó un taller para profundizar el tema de la meditación con distintas técnicas y una estructura diferente”.

El sábado 18 a las 14 comenzará un curso arancelado de numerología, dictado por Rosario Bracamonte. Estudiaremos los números de la fecha de nacimiento, y con el nombre completo de la persona descubriremos cuál es la misión que tiene, cuál es su karma y cómo está afectada. Es muy interesante porque se asemeja a una carta natal; pero a través de la numerología”.

Actividades gratuitas en agosto

En lo que va del mes de agosto, los asistentes pudieron ver un video del gurú Lucía Cordero, quien vive en México y este año ha sido graduada a gurú y está haciendo su peregrinaje: “En septiembre estará en Colombia, y hay muchas posibilidades de organizar una video conferencia en vivo, para que la gente pueda profundizar aún más sobre la meditación”.

El martes 14 se dictó un taller de nutrición-alimentación saludable, a cargo de Ana Mousesian, por cuanto la entidad no solo basa su programa educativo en el enriquecimiento espiritual sino también en la salud física: “Cada uno de nosotros cuenta con una completa autodisciplina que aceptamos una vez que ingresamos a la GFU, porque hace al bienestar. Se basa en no tomar bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes, ni café, ni té. Además, no ingerimos carne, ya que tenemos una alimentación ovolactovegetariana. A eso le sumamos las asanas, el yoga, el antenaje y la meditación en distintos momentos del día, que es cuando uno se conecta con lo espiritual”.

El 21, el médico Sergio Britos expondrá sobre “La tercera dimensión y el doble cuántico”. La charla será “una continuación de lo que viene enseñando desde hace algunos meses. Primero habló de la física cuántica, luego sobre la medicina, relacionando estos dos temas, y siguiendo ese esquema va a presentarse el martes próximo”.

Cierra el mes “Cuidando-nos”, un taller para mejorar la salud dictado por Rosario Bracamonte: “Consiste en la realización de algunos ejercicios, para luego indagar sobre las dificultades que acarreamos desde pequeños a través de una mirada diferente”.

ASANAS Y ANTENAJES. Asana significa postura, y deriva de la raíz sánscrita as, “permanecer, estar, sentarse, estar establecido en una posición determinada”. Se utilizan en el ámbito del yoga y tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente.

El antenaje consiste en hacer la misma ceremonia que el maestro realiza en cualquier parte del mundo: “Nos alineamos. Esas actividades las realizamos los días de semana a las 7 de la mañana, y los domingos o fechas iniciáticas a las 10. Pertenecer a la Gran Fraternidad Universal es una elección de vida”.

DATO. La GFU funciona en el Centro Cultural Punto Solar, ubicado en Jorge Newbery 21. Por mayores informes se puede consultar al 351-6846038.

Silvia Garrigós