Geometría sagrada: En busca de la apertura de conciencia

Las culturas antiguas, incluidos los cristianos, hindúes, griegos y egipcios, reconocen que ciertos patrones o formas geométricas se repiten en toda la naturaleza. Por ejemplo, las células de un panal de abejas son hexágonos, y la concha de un caracol es una espiral.

La geometría sagrada simboliza la ordenación inteligente del universo; trabaja las proporciones, patrones geométricos ideales, signos y símbolos que lo regulan.

La ciencia moderna apoya esta teoría, ya que se ha encontrado que las formas moleculares que forman la base de la vida son, de hecho, muchos de los mismos patrones identificados por las culturas antiguas.

La geometría sagrada es conocida como una terapia para la conexión energética con el firmamento, con el cual se equilibra el cuerpo y alma del ser humano, mediante esquemas geométricos y cantos sacros.

“El Bamba” dialogó con Rosario Bracamonte, quien se ha especializado en cosmobiología, geometría y ciencias sagradas a través de la Red GFU (Gran Fraternidad Universal), y que brindó la primera parte de un taller que tendrá continuidad en mayo.

“Todo en el universo es geometría sagrada. El escritor e investigador Masura Emoto, creador del libro ‘Mensajes del Agua’ demuestra cómo determinadas energías sutiles como emociones y pensamientos afectan al agua, y ha podido comprobar de qué manera estas energías deforman la geometría natural de la estructura del agua en su estado sólido”.

Emoto supo expresar que el pensamiento humano, las palabras, la música o las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y ésta cambia absolutamente. Si este elemento vital lo hace, nosotros, que somos 70/80 por ciento agua, deberíamos comportarnos igual: “Esto implica que a través de los mandalas y de la geometría sagrada vemos lo que podemos hacer con nuestros pensamientos si no estamos alineados.

“Si uno no se ama, no puede transmitir paz y armonía; por lo tanto, a medida que uno se va alineando entra en consonancia con el universo. Esta es la única manera de que todo fluya y vaya cambiando”.

SÓLIDOS PLATÓNICOS. Por medio de unas pocas formas geométricas, recogemos toda la diversidad de la estructura que engloba el universo. Se conocen siete formas principales: los cinco sólidos platónicos (el cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octaedro y dodecaedro), el círculo y la espiral; y a partir de estos se crean conocidos ejemplares de la geometría sagrada como son el Merkaba y la Flor de la Vida.

Los cinco sólidos platónicos (llamados así porque Platón los identificó) tienen todos los lados simétricos, los ángulos iguales y, lo más importante, caben dentro de la Matriz Universal, es decir, de la Esfera.

Los antiguos griegos creían que esas cinco formas simbolizan el fuego, la tierra, el aire, el espíritu (o éter) y el agua, respectivamente.

“El ser humano armoniza a través de los sólidos platónicos; podemos meditar dentro de cada una de esas figuras, lograr la armonía corporal y laboral también porque es de lo que están hechas las células; los árboles, los pájaros, las flores responden a una geometría perfecta. Todo en el universo es energía y está relacionado entre sí.

“El objetivo del taller que estamos brindando es reordenar los espacios de sus hogares y trabajos para lograr la armonización. Una de las herramientas para que la energía fluya de la mejor manera es la respiración, la cual nos permitirá volver a alinearnos”.

¿Cada figura se utiliza para una cuestión determinada?

“Así es, igualmente se debe utilizar una figura por vez porque se necesita imaginar y visualizar una a una; de otra manera no se consigue el resultado adecuado”.

En un ambiente hostil, ¿también se puede armonizar?

“Sí, aunque quizá no con el mismo resultado. Los maestros nos enseñan que primero hay que limpiar los espacios de la mejor manera posible para que la armonización ingrese.

“Cuando uno tiene la vida desordenada y acumula diferentes cuestiones todo el tiempo, el caos interno se refleja afuera; entonces, en la medida que uno tome conciencia de ello, más rápido podrá armonizar.

“Si uno está alineado y armonizado lo que pasa afuera, no afecta. En cambio, cuando esto no ocurre, todo se toma como una agresión hacia tu persona. En el momento en que uno deja fluir las situaciones que nos llegan, es cuando mejor estamos y podemos agradecerlo a Dios, aceptarlo y entregarlo al universo”, finalizó Bracamonte.

OBJETIVO DE LA GEOMETRÍA SAGRADA. Según los especialistas, son dos los objetivos básicos de la geometría sagrada; por un lado, lograr la armonía, el equilibrio y el correcto fluir de la energía en los niveles físico, emocional, mental y espiritual; y por otro, la puesta en contacto con las deidades espirituales universales.

Asimismo, nos muestra la ruta para entender quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos, y habita en todo lo que existe.

Periodista Silvia Garrigós