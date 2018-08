Ediciones

Freedom: “Deberíamos tener un espacio para mostrar nuestro producto”

Freedom se armó hace siete años, “y surgió de la nada, porque nos juntamos Luciano Ponce (guitarrista) y yo, que soy el cantante”, reseñó Charly Lucero. “Con el tiempo, apareció Jaco, un amigo, y propuso que armáramos una banda. Él ahora vive en Bariloche; pero tocaba el bajo. Después conseguimos un baterista y así se fue armando Freedom, tocando temas propios”.

Respecto de los integrantes, Charly admite que la banda “es un tanto particular, porque tenemos tres bajistas. El original es Jaco; pero vive en el sur, entonces buscamos a otro. Y llegó Ignacio Aguirre, un exquisito bajista, te diría que casi de la escuela de Pedro Aznar, muy fino. Él sería el oficial; pero trabaja en Estados Unidos, entonces hubo que buscar reemplazo, por eso hay dos más que colaboran con nosotros cuando los necesitamos, uno es de la banda `El mejor de tres´ (Juan Lorenzo), y el otro Cristian Abregú. En cuanto a los bateristas, han sido siempre una cuestión muy complicada, porque si no están desde el arranque de la formación, es muy difícil que se acoplen; son muy especiales, en nuestro caso, por suerte, contamos con Cristian Espina, que es un amigo de la juventud, y un tipo que propone, sugiere arreglos, aporta musicalidad”.

La situación económica es otro condicionante a la hora de “conseguir los equipos, solventar el transporte; siempre hay que estar renovándose, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Si bien nosotros no somos muy tecnos, una guitarra cuesta unos cuántos mangos, al igual que un amplificador y hasta un micrófono. Todo eso hace que, en ésta época, por cómo está el país, sea peor. De todos modos, tratamos de disfrutar lo que hacemos y siempre buscamos de hacer bien las cosas, que la banda tenga una buena reputación”.

-¿Cuál sería el género de Freedom?

“Tiene un abanico extenso, bajo la influencia de la música negra; es una mezcla de blues, soul, funk; es una música que si bien está encasillada con esos nombres, es todo lo mismo. Pero está bueno escuchar la música que hacemos, para darse cuenta que como es música nuestra, tiene un sabor propio”.

-¿Tienen algún disco?

“No somos muy ambiciosos por lo que es tener un disco; sí somos ambiciosos con poder tocar seguido, tanto en el ensayo como en vivo. Somos una banda que disfrutamos más eso; pero vamos a grabar un demo cuando llegue Ignacio, porque es el bajista oficial de la banda. Vamos a hacer algunas canciones como para tener algo que mostrar en una contratación en algún boliche, por ejemplo. Tenemos temas propios y algún que otro cover”.

-En cuanto a las presentaciones, ¿se dan en la ciudad o más bien fuera?

“Lamentablemente, Carlos Paz no es un mercado que consuma mucha música, más si es propia. Hay lugares que no les interesa en lo más mínimo llevar a ninguna banda.

“Es una sensación contradictoria si se quiere, porque, qué lindo que nos juntemos sin problemas a tocar, y por el otro, qué feo que sea por una causa solidaria como lo de `Arte por Luva´. Es decir, estoy feliz que esa jornada haya sido un rotundo éxito; pero al mismo tiempo, es triste, que haya sido por una causa así, porque ¿cuántas Luva más tenemos que tener, para que las bandas podamos tocar sin problemas? Deberíamos tener un espacio para mostrar nuestro producto.

“Soy un tipo grande, y vengo peleando por esto hace muchos años, siempre digo que no está bueno que culturalmente no podamos ser absorbidos por el sistema.

“Con respecto a presentaciones, arrancamos muy bien el 2018 porque fuimos teloneros de dos artistas muy importantes. Uno fue Willy Croock, de Buenos Aires, en el peñón Supaj Ñuñu, ubicado en el camino al Pan de Azúcar. Esto fue en febrero; después teloneamos a Carlos Eliot, un artista cubano, a través de Rubén Banesquejian, armoniquista de la ex Mississippi de Buenos Aires. Él vive en San Marcos Sierras, y desde ahí está haciendo una movida hacia el mundo; tiene una productora que se llama `Siembra Blus´, y Freedom está adherido a esa productora.

“Aparte, tuvimos más presentaciones en el verano y hemos tenido suerte también, porque hemos tocado en Mosh pub en Cosquín, un lugar nuevo, cuyos dueños son de Buenos Aires, hacen música y convocan a otros para que vayan a tocar”.

-¿Proyectos?

“Más que nada seguir tocando y componiendo temas nuevos, para estar preparados, si en algún momento surge la posibilidad de hacer un disco”.

-Algo que quieras agregar…

“Hay que seguir buscando el espacio, lugares donde tocar; no es necesario que se amontonen siete u ocho bandas para tocar una noche. Por otro lado, que el bolichero no nos tome de relaciones públicas, porque nosotros, a las bandas me refiero, somos artistas locales y como tales queremos hacer nuestra parte de artistas. No nos corresponde salir a vender entradas para que vengan al boliche, porque no somos tarjeteros.

“A los músicos que están armando su banda, o que ya estén consolidados, que sigamos proponiendo nuestro espacio, porque en algún momento va a salir algo que no tenga que ser para solidarizarse con equis; sino una movida más cultural”.

Para saber más de la banda, pueden consultar su página de Facebook, o comunicarse al 15526223.