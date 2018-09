Ediciones

Fotografía: Dos experiencias, una misma pasión

Luis Alberto Julián nació en Córdoba en 1949; pero cursó estudios secundarios y terciarios en nuestra ciudad, y universitarios en Roma, donde se graduó con el título de Ingeniero en Telecomunicaciones. Manifestó interés por la fotografía desde los diez años, como autodidacta; aunque luego tomó clases con prestigiosos maestros para “dedicarme de lleno a la fotografía”. Incursionó prácticamente en todas las especialidades, “buscando el nicho que le corresponde a cada fotógrafo para ser exitoso y triunfador en la vida”. Actualmente se aboca a la fotografía publicitaria, periodística, pericial, judicial documental; asimismo, es docente de nivel superior y en talleres independientes.

Consultado sobre el desarrollo tecnológico, Luis advierte que “ha avanzado a pasos agigantados últimamente; antes se podían calcular períodos de diez años para que hubiera un cambio de un sistema a otro. Hoy prácticamente nos despertamos con un equipo nuevo que al otro día ya no sirve. La digitalización y la electrónica han modernizado la fotografía de una forma espectacular, a pesar de que todavía no están logrados al cien por ciento los resultados. Los que venimos de otras tecnologías, extrañamos la fotografía analógica, que tiene un prestigio bastante difícil. Lógicamente lo digital tiene un avance que no podemos parar”.

De hecho, en nuestro país ya no se consiguen rollos para las máquinas antiguas, “porque es un artículo costoso que no produce ganancias; los comerciantes prefieren vender otros elementos. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa, las mejores fotografías todavía se hacen con negativos y diapositivas”.

Percibe un campo profesional muy amplio, “podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no existe disciplina que no requiera de la fotografía. Está presente en todo aspecto de la vida, y cada vez va a ser más, hoy ya nos comunicamos directamente con fotografía. Eso va a cubrir cualquier especialidad tanto sea el deporte, la ciencia, publicidad, la guerra inclusive”.

Por otro lado, aunque “sacar fotos puede hacerlo cualquiera”, buen fotógrafo es “aquel que maneje la luz a voluntad, aquel que puede escribir con luz, que es nuestra materia prima”.

En cuanto al mercado laboral en nuestra ciudad, “la fotografía profesional es rentable; deja un buen dinero porque hay que saber encontrar el nicho que le corresponde a cada quien”.

Luis dicta diversos talleres: “En uno básico, se enseña el manejo de la cámara, de la luz, los accesorios, máquinas, películas, sistemas. No todas las fotografías son iguales, no todas se realizan con el mismo equipo, ni con la misma iluminación; entonces surgen los distintos cursos de especialización como ser iluminación, retrato, publicitaria, periodística, deportiva, submarina, etc., cada cual tiene sus bemoles”.

Al finalizar la charla, admitió sentirse “orgulloso de ser fotógrafo, y aprovecho el espacio para saludar a mis colegas”.

“AÚN TENEMOS MUCHO PARA DAR”. Adriana Fossa se recibió de licenciada en Comunicación Social y trabajó en distintos medios, sintiéndose muy cómoda en el periodismo gráfico. Pero “cuando trabajaba en Buenos Aires, siempre iba acompañada de algún fotógrafo para completar las notas, y ahí me di cuenta que cada vez me gustaba más esa parte. De a poco, fui realizando talleres, cursos y seminarios en Córdoba Capital; hasta que un día, dejé el periodismo gráfico y me dediqué por completo al rubro, especializándome en fotoperiodismo; pero complementando con la fotografía social por cuestiones económicas”.

En este proceso, “mis principales maestros fueron Charly Soto y Sebastián Passalacqua a nivel local; pero mi detonante fue Julio Pantoja, fotógrafo profesional de Tucumán que tiene una agencia de noticias que cubre todo el norte del país para medios gráficos nacionales. Con él trabajé muchísimo mientras hacía cursos en el Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba. Actualmente sigo formándome, de hecho, en noviembre tengo un taller de fotografía artística durante tres días en Buenos Aires”.

Celebra que “del rollo pasamos a lo digital, lo cual cambia día a día ofreciendo más y mejores herramientas para satisfacer todas las necesidades. A veces, solo por placer y en otras por trabajo”.

A pesar de las limitaciones económicas para acceder a los mejores equipos en nuestro país, “podemos hacer uso de máquinas fotográficas que nos permiten realizar trabajos de categoría. Hoy es normal tomar una foto y de manera inmediata enviarla a través del teléfono al destinatario. Editada y todo.

“La técnica podría decirse que es la misma, encuadre, iluminación, etc.; pero libre de muchas estructuras que encasillan y hacen que la foto tenga un sello personal que las distinga de las demás. Lo importante es transmitir, comunicar, decir algo con la foto”.

Aunque “los equipos que tenemos, la inversión en conocimientos adquiridos por cursos y experiencia, nos diferencian de los fotógrafos casuales e infinitos de celulares”, Adriana observa que “el mercado laboral en la ciudad no solo se ha reducido, sino que hay muchísimos jóvenes que hacen un buen trabajo a bajo precio, depreciando el mercado. El resultado de esto es la exagerada competencia y la posibilidad de no poder reinvertir en equipos cotizados en dólares”.

No obstante, “la fotografía aún es importante, es un recuerdo que sirve para toda la vida. El millón de fotos que se sacan con un celular son inmediatas, se suben a los medios digitales y ahí desaparece su esencia. El trabajo de un fotógrafo hace que ese instante sea distinto, eterno, tanto por cuestiones técnicas como por conocimiento.

“El beso de unos novios en una iglesia puede ser retratado por cien celulares al mismo tiempo desde el banco en el cual son testigos de la boda; pero el fotógrafo está en el altar con ellos, utilizando teleobjetivos. Esa es la foto que gana el desafío fotográfico”.

Por ello, “los fotógrafos aún tenemos mucho para dar, más allá de la tecnología y la inmediatez. Personalmente, me ha tocado estar en eventos sociales o de fotoperiodismo que hacen que mi ojo esté permanentemente preparado para mirar el mundo de otra forma. Y eso es lo que retrato”.