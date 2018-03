Ediciones

Feminismo: De esto sí se habla

Celebrar la naturaleza femenina es la consigna de este 8 de marzo; después, que cada uno le atribuya el significado que considere al gran concepto de este siglo: la palabra mujer. Pues todas habrán de ser válidas en tanto conduzcan al empoderamiento y la realización individual.

¿Qué es el feminismo sino un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la reivindicación de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos que habita?

En su vertiente intelectual, podría decirse que la teoría feminista es crítica e irrumpe el statu quo de naturaleza patriarcal, a propósito de cuestionar la asignación de roles en función del simple género. Determinación masculina sobre el universo femenino que no siempre tiene que ver con genitalidad de quien la ejerza, sino de su concepción ideológica. Hay mujeres machistas, hombres feministas, radicalización en las posiciones y complejos de superioridad por cuanto se llega a querer imponer un concepto por sobre el otro.

Pero partiendo de la multiplicidad de conceptualizaciones -tantas como personas haya en el planeta tierra- del feminismo como “lucha” por la liberación, inclusión, igualdad y empoderamiento como los tres pilares coincidentes, al momento de la práctica, se resume en la mirada individual y social que se tiene sobre la mujer y cuál debe de ser su lugar en el mundo.

Por ejemplo, la titular de la Casa de la Mujer entiende que “la mujer ha tomado conciencia que su rol excede lo que tradicionalmente le fue impuesto y en esa potencia por hacer justicia rápida, reparadora de tantos años de atraso y maltrato, tenemos un gran desafío por delante: actuar con madurez, responsabilidad e inteligencia para avanzar y vencer en nuestras conquistas de superación y liberación.

“Creo que este camino ya es irreversible, porque las nuevas generaciones de mujeres saben que hay otra forma posible de vivir, donde nuestra sociedad sea respetuosa e igualitaria. Los conservadores quedan expuestos y se avergüenzan del propio pensamiento retrógrado. Eso lo ha logrado el feminismo, que es sinónimo de igualdad y de inclusión”.

Otra concepción es la de Ni Una Menos, en cuyo lema “nos queremos vivas, libres y organizadas” se resume su pensamiento. Feminismo como “grito contra la violencia machista, y su consecuencia más grave visible: el feminicidio”.

Camino que, según el colectivo, pasa también por la asignación de presupuestos acorde con la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; unas estadísticas fieles sobre la violencia machista y los feminicidios; la apertura de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en cada provincia; la creación hogares-refugios de emergencia; la incorporación curricular de la asignatura educación sexual con perspectiva de género; el derecho al aborto; la igualdad de salarios y el fin del acoso callejero.

ABRIENDO CANALES. Así como la actriz y profesora de teatro Claudia Heredia ha volcado su trabajo artístico en la construcción de un imaginario “fuerte y rebelde” cual concepto propio de la naturaleza mujeril: “Somos nosotras quienes tenemos que darnos nuestro lugar, no el otro”, y en esa búsqueda “vamos ganando espacios; pero no tenemos que dejar de luchar”.

Tal es la interpretación de la periodista y conductora televisiva Lorena Moix respecto del protagonismo de la mujer en los medios de comunicación. Escenario clave para la visibilización de las problemáticas que atraviesan al mundo femenino; pero también, reflejo del debate comunitario y del reclamo de paridad laboral que subyace en la consigna de este Día Internacional de la Mujer: “Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras”.

De hecho, Moix recuerda que justamente un feminicidio ofició de disparador. “En 1998 Carlos Monzón asesina a Alicia Muñiz, y a partir de ese caso público empieza a haber un replanteo. No es casualidad que se creen las llamadas comisarías de la mujer para poder situar o enmarcar los asesinatos en existencia de este tipo de vínculo, que en aquel momento tenían otra figura penal.

“Sí es cierto que el movimiento Ni Una Menos ha reactivado el cambio paradigmático por el que se viene bregando desde hace muchos años”, y en esta dirección “los medios han acompañado. No solo para alertar sobre la violencia contra la mujer que existe y estaba naturalizada, sino también para debatir cuál es el lugar que ocupa la mujer en la sociedad actual, bien sea en los ámbitos públicos como privados”.

Debate que concluye en “el lamentable reconocimiento oficial de que la mujer, en igualdad de condiciones, tiene desventajas en cuanto al acceso y retribución económica”. No obstante, “creo que la discusión tiene que trascender, direccionarse en que somos todos iguales, sí, pero es importante no dejar de lado la capacidad. Más allá de la cuestión de género.

“En este sentido concibo al feminismo. Desde el punto de vista que existen desigualdades y roles asignados a partir de una construcción social que siempre ha subordinado el desempeño femenino. Me considero feminista porque entiendo que hombres y mujeres tienen la misma capacidad para desenvolverse socialmente y ocupar lugares que históricamente fueron considerados más masculinos o más femeninos. No soy feminista en la radicalización. No considero que el combo del feminismo tenga que incluir el aborto legal o cuestiones de fe.

“Entiendo que si bien cada mujer es dueña de su propio cuerpo; habrá que trabajar en la educación y la prevención. Porque en la defensa del cuidado de ese cuerpo estamos descuidando a un bebé que está totalmente indefenso y sujeto a la decisión de otra persona si continúa su vida o no. Quien decide la vida del otro no tendría que ser el hombre. Si el feminismo incluye estas cuestiones, no adhiero”.

EN LA PIEL. “No es la apariencia, es la esencia”, dijo Coco Chanel en uno de los tantos mensajes que imborrablemente legó a la industria de la moda tras revolucionarlo, atreviéndose a ir contracorriente y llegando a hacer incluso lo que rechazaban las tendencias de la época. Fue la primera en atreverse a usar el cabello corto, los pantalones masculinos combinados con blusas de algodón a rayas que solían utilizar solo los marineros, las grandes perlas como accesorio y además lucir bronceada, algo inapropiado ya que se le relacionaba con los trabajadores del campo.

Artífice de su estética marcó la de miles otras: “La belleza es interior. Cuando uno se conoce a sí mismo y empieza a respetar su naturaleza, eso se refleja en el vestir y el otro lo percibe porque es lo primero que ve. Vestirse bien es sinónimo de confianza y amor propio” revalida la diseñadora y asesora de imagen Virginia Borri.

Para quien “ser femenina es feminismo”; aunque más próxima a la interpretación de la morfología y colorimetría propia que la imposición foránea de lo que se usa. “Ser consciente de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le sienta bien. Por el contrario, transformarse para encajar nunca es un buen negocio. Hacerse propia de su estética, eso es feminismo”.

Conceptos que vale destacar, se vieron reflejados en la última pasarela de Dior, cuya colección se basa en la revolución de Mayo del 68 y busca transmitir “la voz de las mujeres”, y que “no es no” entre más de tres mil lemas, incluso impresos en las prendas. Porque “ser mujer implica celebrarlo”.

Estamos viviendo “un tiempo de empoderamiento femenino como nunca antes se había visto, a pesar de que aún prevalece la idea de patriarcado. Muchos de los derechos que hoy disfrutamos, se los debemos a la lucha de mujeres anteriores. Para consolidar esta situación especial que tenemos, hay que recordarlas, hay que recordar a la mujer que canta, que baila, que escribe, que trabaja, que amamanta, que pelea. A todas”, cerró Isabel Lager en consonancia con lo que este semanario pretende transmitir por el Día Internacional de la Mujer: ¡aprender a ser una misma!

Lic. Lorena Neo Romero