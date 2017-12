Ediciones

¿Esto es humor?-Gustavo Gal: “El dibujo me salvó”

El caricaturista, dibujante y diseñador repasa su trayectoria y la muestra que acaba de inaugurar.

Mario Puebla, más conocido como Gustavo Gal, es un exponente local de las artes gráficas que presenta una muestra denominada ¿Esto es humor? en los Arcos Municipales.

Nació en Gualeguaychú (Entre Ríos); pero unos años después se trasladó junto a su familia a Córdoba capital “porque a mi padre el clima le favorecía debido a su asma severo. Allí hice la primaria en un colegio religioso, lo que derivó en mi actual ateísmo; luego me formé en una escuela secundaria industrial, donde se amplió mi sentido artístico”.

“El dibujo me salvó de una adolescencia cruel”

“Hacía toda clase de caricaturas e historietas que mostraban el absurdo de ciertas situaciones típicas de un colegio enorme. Desde cierto punto de vista, gozaba de alguna popularidad gracias a estas artes gráficas. Hay que tener en cuenta que era un gordito de lentes y el dibujo me salvó de una adolescencia cruel”.

¿Siempre te atrajo el humor? ¿Cómo empezaste a incursionar en él?

“Desde siempre me atrajo, de niño todo era buen humor, en casa mis padres siempre lo ejercieron. Un día estaba visitando a un amiguito de la primaria y vi unos ejemplares de Hortensia y Mad; allí me di cuenta que esos chistes tan bien dibujados en un cuadrito de 5×5 expresaban un universo de cosas; entonces me dije: qué bueno si pudiera hacer esto y que me paguen por ello.

“A los catorce años fui a Hortensia y me atendió Alberto Cognigni; miró mis monigotes y me mandó a que los muchachos de la redacción me dieran algunos consejos. Luego me llevó a conocer todo el lugar (en Alberdi) y finalmente se despidió diciéndome: `No te voy a aceptar ningún dibujo ahora; pero quedate tranquilo pichón, seguro te vas a cansar de publicar´.

“La primera vez que me publicaron en Hortensia tenía 23 años, y luego de eso me han editado en casi todas las revistas de humor de nuestro país. También en el Journal of Silly de Londres; me dijeron que era la publicación favorita de Roger Waters de Pink Floyd. Me di el gusto de co-fundar la Hola Tío Semanal, que era en papel prensa, muy barata y con tapa a dos colores con un título escandaloso todas las semanas, algo como Barcelona; pero mucho antes.

“Fundé Anestesia, Charly, y manejé el suplemento de humor del diario La mañana de Córdoba en el 2013 bajo el seudónimo de Roberto Sánchez. He expuesto en conjunto con casi todos los humoristas de mi generación, y soy amigo de muchos de los mejores de Córdoba.

“Las cosas han cambiado, el humor ha cambiado; hoy hay ventajas y desventajas. Antes teníamos un editor que nos guiaba y aconsejaba a riesgo de no publicarnos; hoy ponés algo en Internet y tus amigos te dicen que sos un genio; entonces te la creés y a lo mejor sos malísimo. Por otro lado, antes en una revista nos leían varios centenares, y hoy en una página bien hecha tenemos un público de cientos de miles o millones”.

“Reír es lo que nos diferencia de los demás seres”

Gal admitió que no sabe exactamente qué es el humor: “Nietzsche solía decir que ‘el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa’. Mentiría si dijera que mi vida ha sido dura, he tenido mis altibajos; pero no me cabe la menor duda que cuando más abajo del pozo estaba, me han surgido piezas muy buenas.

“Creo que cuando las cosas no van como queremos, se acciona el humor justamente como una protección muy efectiva. En un momento de desesperación hay dos reacciones, la religiosa y la humorística. La primera es creada y atávica; pero la segunda me parece que es absolutamente genuina e inherente a nuestra naturaleza. Reír es lo que nos diferencia de los demás seres”.

Dicen que el humor salva, ¿estás de acuerdo con esa afirmación?

“Sí claro… el humor salva, nadie duda que las personas con buen humor viven más tiempo, o al menos eso es lo que uno quiere creer. Las estadísticas no mienten, salvo en nuestro país. Fijate qué curioso: en una misma ciudad, en un mismo momento histórico, dos personas en condiciones casi similares ven todo de manera disímil, una apocalíptica y la otra ríe todo el tiempo y es optimista”.

¿Los argentinos tenemos humor?

“Los argentinos somos insuperables en las artes del humor. Les jugamos una carrera a cualquier ciudadano del mundo a contar chistes, y a lidiar con situaciones jodidas mediante el humor, y creo que les ganamos a todos. Haríamos una semifinal con los ingleses, los judíos y los brasileros; pero los demás la ñata contra el vidrio. Una cosa es ser feliz y otra tener humor, hay una sutil diferencia. Se puede ser feliz porque lograste ciertos estándares de comodidad; otra es estar viviendo de la caridad y aun así sonreírle a la vida”.

EXPOSICIÓN Y TALLERES. ¿Esto es Humor? contiene lo último de su producción: “Son casi treinta piezas muy distintas a las que ya expuse hace dos años en el mismo lugar. Aquellas eran de humor mudo, sin diálogo, y ahora es casi todo con texto, lo que obliga al asistente a detenerse y leer para encontrarle sentido. Los temas son los mismos, el espacio que nos rodea, la muerte, Dios, el diablo, solo que con un poco más de vis humorística”. La exhibición en la parte baja del Palacio 16 de Julio, podrá visitarse hasta el 26 de diciembre.

Pero más allá de mostrar sus creaciones, comparte sus conocimientos a través de los cursos que coordina: “Hace muchos años que doy talleres y lo he hecho en distintos lugares del país. La primera vez fue en La Rioja a pedido de una fundación de bien público, vi que me apasionaba y desde allí no pare más. Actualmente doy Humor Gráfico y Caricaturas en el Salón Rizzuto; además de Diseño Gráfico, Cine y Edición de Vídeo en un instituto privado. Enseñar es aprender también, y lo hago con un placer enorme desde hace dos décadas”.

Para los interesados les comunicamos que no es necesario saber dibujar previamente: “Esto es un acercamiento al mundo del humor gráfico y la caricatura; empezamos haciendo ‘el monito’, el personaje que luego animará nuestros chistes. En estos tres años que llevo en el Rizzuto he encontrado grandes talentos; algunos muy buenos dibujantes a corta edad, y sobre todo muchos creadores de chistes, algo que me sorprende siempre”.

El taller se dicta los lunes de 19:30 a 21, y seguirá durante el verano. Va dirigido a todas las edades y la gente puede sumarse en cualquier momento.

Silvia Garrigós