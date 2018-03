Ediciones

Escenario: “El humor es un arma”

La stand-up comedy (comedia de pie) es un estilo de espectáculo, donde el intérprete se dirige directamente a una audiencia en vivo. A diferencia del teatro tradicional, el comediante interactúa con el público en algunos casos, estableciendo diferentes tipos de diálogos.

El actor expresa su forma de pensar; refiere a rutinas de hipocresía, ironías y situaciones de la vida diaria de forma entretenida, una burla al gobierno, la sociedad, la cultura, los valores, las costumbres o tradiciones, hábitos o incluso a sí mismo. En nuestro país ha cobrado notable auge, y uno de sus exponentes es Claudio Bonilla.

“Estudié en Buenos Aires en el Teatro San Martín; pero no terminé la carrera. Por distintos motivos personales me alejé de ella, y pasados unos años me volvió a picar el bichito.

“Luego me metí en el teatro, hice algunas asistencias de obras, y muchos cortos de cine con gente de la Universidad; parece que me gustaba más el tema de las cámaras que las tablas. Filmé muchas cosas y logré cierta experiencia; pero siempre estaba el tema del trabajo y la familia que me ocupaban los tiempos.

“Finalmente, cuando recalamos en Carlos Paz, uno de mis hijos empezó a ir a teatro al Centro Cultural María Castaña (en Córdoba capital) y de tanto llevarlo y traerlo me dije, ¿por qué no saldar esa deuda? Entonces decidí recomenzar por el stand up, a pesar de que creía que ya estaba viejo para eso”.

Y largaste…

“Sí, en ese mismo lugar tomé una capacitación con Juan De Battisti, que me pareció lo más rápido para volver a la actividad. También fui a lo de Laura Giménez a hacer un taller de mimo, como para aflojar toda la parte física y acomodar el cuerpo; me gustó muchísimo, me vino muy bien.

“Después pasé por Escenia Teatro para dominar todo lo que es la expresión corporal, y eso me fue llevando a hacer muchas cosas. Hasta que finalmente recalé en el show de ‘Duelo de Vaqueros´ (Ruta 20, kilómetro 16) que lo hacemos durante la temporada a la noche y lleno de chicos, hay funciones de hasta 600 niños. Es un público difícil, los chicos no tienen filtro; pero se van contentos siempre”.

¿Cómo piensa un standupero?

“Muchas veces lo usan como una terapia, y yo siempre les digo a los nuevos: ‘No hagas terapia; si la necesitás, andá a un psicólogo; pero no uses a la gente´.

“Creo que una de las claves es comprender que la gente no se ríe de lo que decís, en realidad se ríen de lo que vos le hagas imaginar; podés hablar de cualquier cosa mientras lo hagas con esa gracia reflexiva que hace que la gente se fabrique una imagen mental y se sienta identificada con ella. Se trata de un juego de asociación de ideas. En realidad, estás haciendo que el espectador se ría de cosas que te pasan, y que a él también le pasan.

“Siempre les pregunto: ¿qué es el humor?, y recibo muchas respuestas; pero pocos se dan cuenta que el humor es un arma para vencer los miedos que tenemos. Cuando nos reímos de algo lo hacemos más vulnerable. El ejemplo está en un velorio, o en las páginas finales de un periódico, en el humor negro”.

Hubo un auge en las grandes ciudades…

“Porque es un tipo de humor distinto, donde se termina un poco el contar un chiste que se aprendió de memoria y se empieza a hablar de lo que nos pasa, y nos reímos de nosotros. El standupero tiene que tener mucho poder de observación. Y otro de los secretos es desdramatizar las cosas cotidianas, todos se ríen de alguien que se cae en la calle; pero si te pasa a vos te querés morir”.

¿Cómo es la mecánica, se escribe todo o se va improvisando?

“Hay de todo; algunos tienen un monólogo de principio a fin, bien escrito y estudiado; luego la parte actoral de cada uno hace el resto. Pero creo que un poco de improvisación hay que tener, uno debe surfear entre el público y tener muchos recursos y herramientas para poder recurrir en caso que sea necesario”.

¿Cuánto es el tiempo en escena?

“Si son varios en una función, cada uno toma veinte minutos, más o menos; si estás solo, ya hablamos de cuarenta y cinco minutos. Al principio parece mucho; pero cuando todo sale bien, te tienen que bajar del escenario porque se te hace rapidísimo”.

¿Hay públicos duros?

“Sí; aunque no hay que confundirse, a veces uno dice: ‘qué público de m…´; pero en realidad es uno el que lo tiene que pilotear. Uno está solo y no hay nadie que salga en su auxilio.

“Experiencias negativas en escena hemos tenido todos, buenos y malos. A veces agarrás una ‘buena ola´ y te sale un show redondito; y por ahí te cuesta. Allí corre la experiencia o el recurso”.

Contame de tus talleres…

“En Córdoba, empezamos el lunes 2 de abril a las 20, en Bastón del Moro (Chacabuco 483) y en Carlos Paz largamos en mayo, los primeros días; será en un lugar céntrico por la noche para que todos puedan ir; ya hay varios interesados.

“Lo que quiero con estos talleres es que la gente aprenda a decir lo que tiene o quiere decir; eso es importante. Van a durar un mes más que los habituales, porque quiero hacer hincapié en los movimientos, la respiración, la mirada. Después, ¡todos a escena y a brillar!”.