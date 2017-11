Ediciones

Ente de Promoción Turística: Los comerciantes, sin representación

Aún cuando fuera refrendado por otras instituciones, el titular del Centro Comercial sigue sin participar de las reuniones periódicas del organismo.

A seis meses del proyecto ejecutivo por el cual el sector comercial podría quedar fuera de la mesa de diálogo del CAPTUR, su presidente Jorge Fernández Campón sigue dando pocas muestras de interés por el espacio de integración mixta creado por Carta Orgánica para la promoción del turismo.

Así lo reflejan los hechos: al menos desde que Fernando Tardivo asumió como director administrativo en abril de 2015, no hay rastros de su presencia. «El problema no es la institución porque en su momento cuando se le pidió un representante, se respondió al escrito ratificando que el asistente era él».

También destacó que no hacen falta invitaciones, por el contrario, «una vez que damos inicio a la sesión, las siguientes reuniones quedan pautadas con hora y día, y solo se avisa si hay algún cambio».

Desconociendo los motivos de Fernández Campón, subrayó que el trabajo que se lleva adelante en el CAPTUR «es excelente» y hasta el momento «nunca tuvimos que llegar a una votación porque siempre hubo acuerdo entre todas las partes». Aún más, señaló que la política partidaria no está presente en las discusiones, «solamente hablamos de la parte técnica del turismo y discutimos lo que creemos que está bien para la ciudad a nivel promocional y publicitario».

Integran el organismo el director general Sebastián Boldrini, Fernando Tardivo como director administrativo, los concejales Hugo Bustos en representación de la mayoría del Concejo y Natalia Lenci por la minoría, Carolina Sacilotto por ASHOGA, de la Cámara de Turismo Claudio Pérez; Hermes Bertorello por los empresarios teatrales y Fernández Campón por el Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Villa Carlos Paz.

ANTES SÍ, AHORA NO. Reconociendo su «rebeldía», el presidente del CeCIPS deja poco margen a las especulaciones para afirmar que «hay una política del Departamento Ejecutivo y no del Centro Comercial de manejar absolutamente todo y destruir lo que fuera idea original del CAPTUR. Le sacaron el 60 por ciento del presupuesto y todo lo que está previsto en la ordenanza no se cumple, como por ejemplo tener un lugar para cada uno de los directores».

Respecto del proyecto que actualmente descansa en comisión y que podría reemplazarlo por otro director, sostuvo: «No es tan fácil desplazar a la institución más antigua de Carlos Paz, tenemos 64 años de antigüedad; no es tan fácil de la mañana a la noche por el capricho de alguien que está a cargo del Ejecutivo, de tirar por la borda toda la historia».

En contraste, «con Felpeto peleé muchos años y asimismo en un momento como Director de Relaciones Institucionales creé el Villa Carlos Paz Bureau, el Observatorio Turístico, hicimos un convenio con IRAM para certificar calidad, capacitaciones; armamos toda una estrategia para mejorar el servicio de la ciudad, tener ideas claras de dónde estábamos parados y armar algo para cortar definitivamente la estacionalidad. Todo eso de un plumazo lo volteó Avilés, fue nada más que palos en la rueda, y nunca más me avisaron de las reuniones; no es que dejé de ir porque quise, después dijeron que yo tenía la culpa».

EN CORTOCIRCUITO. Que no es la primera vez que colisiona con el CAPTUR, lo sabe Fernández Campón desde hace mucho tiempo. En octubre de 2014 se solicitó su apartamiento por incumplir con el reglamento interno «por ausencias reiteradas y no justificadas», al igual que su par del Concejo, Daniel Viale.

En respuesta, el comerciante sostuvo «que se quiere dejar al Ente de Turismo como un apéndice inservible», para volver sobre declaraciones suyas más antiguas en las que lo ubicaba a la par de una escribanía: «certificábamos y levantábamos la mano para gastar el exiguo presupuesto que teníamos».

Meses más tarde se repetiría esa acción en formato de proyecto. Fue en febrero de este año cuando a través del flamante secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, se anunció sobre la intención de modificar la ordenanza reglamentaria y desplazar al sector comercial para incorporar a un representante del sector vinculado al deporte.

Entre sus argumentos, el Ejecutivo destacaba «el desinterés, la escasa participación y nula incidencia en la promoción turística, desde la creación del organismo hasta la fecha del sector Comercial, Industrial y Profesional de Servicios de Carlos Paz, nucleado bajo el nombre de Centro Comercial, Industrial y Profesional de Servicios de Villa Carlos Paz, cuya desvinculación del directorio del CAPTUR es requerida».

En repuesta, no solo la concejal Natalia Lenci (UCR) salió al cruce con un proyecto para ampliar los directores sin necesidad de expulsar a ningún referente, sino que esta vez fue la Asociación Hotelera y Gastronómica la que expresó su disconformidad. «Entendemos que la incorporación de una entidad representativa del deporte, elegida y apoyada por los clubes de la ciudad, puede aportar a la integración de todos los sectores que hacen a la actividad turística; no obstante ello, no se justifica la exclusión de una de las primeras instituciones de la ciudad».

LA «CASA DE CARLOS PAZ», OTRO PROBLEMA. Perteneció al Centro Comercial y fue cedido al estado municipal «en el año 68 con el cargo de que fuera para la promoción turística de Carlos Paz en Buenos Aires», sostuvo Campón. Se trata de dos locales ubicados en la galería de Lavalle y Florida que actualmente están cerrados.

«Hace dos años se les ocurrió decir que no la querían más; vino un escribano y me notificó que me la devolvían porque no tenía sentido en función de las nuevas tecnologías, me hizo un acta, pasaron dos meses y cuando pedí las llaves me dijeron que no porque no corresponde».

En conclusión, «sigue cerrada la casa y no podemos acceder a ella porque no me quieren dar la llave».

Lic. Lorena Moix