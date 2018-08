Ediciones

Emilio Iosa: “Voy a ser candidato”

El doctor Emilio Iosa, quien fue distinguido como “Cordobés del año 2013” por el diario La Voz por su labor con la ONG Deuda Interna, hoy habla de la situación del lago San Roque y de su candidatura a intendente para el 2019.

¿En qué condición está el lago?

El lago es el vecino más invisibilizado de la ciudad durante años, no solo de los dos gobiernos de Esteban Avilés sino también de todos los anteriores. Cualquier persona de Carlos Paz sabe que el tema del lago fue el gran marginado de la agenda pública.

¿Hay solución o está todo perdido?

Como funcionario público, apenas entré, fui una persona que intentó visibilizar el tema y uno de los pocos que habló en la audiencia pública. Promoví el plan de abordaje sanitario que, haciéndolo bien, dedicándole fondos y recursos humanos, es muy bueno realmente; no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque es lo que se hace en el resto del mundo, incluso en situaciones mucho peores. Entonces no está todo perdido, para nada.

“Es demasiado tarde para ser pesimistas” plantea el documental Home; pero necesitamos ponernos urgentemente a trabajar. El lago, que es el motor económico de la ciudad y de la región, que nos mantiene unificados en el sentido sanitario y ambiental, está en una situación de hipereutrofización terrible, de contaminación muy grave; pero que se puede solucionar teniendo políticas públicas.

¿Quiénes son los responsables?

El gobierno de Avilés no quiso, no pudo o no supo cómo abordar este problema; estuvo echándole la culpa a la Provincia, la Provincia a la Nación, y en ese círculo vicioso nos hemos quedado mirando cómo se nos pudre nuestro recurso más importante.

Nuestra propuesta siempre fue trabajar dentro del gobierno para hacer las cosas que hay que hacer; desgraciadamente no me escucharon, no me supieron dar el espacio ni los recursos económicos necesarios para que lo podamos hacer bien; pero confiamos en que las familias de Carlos Paz le dan mucha importancia al lago, mucho más que a los puentes que van a inaugurar antes de las elecciones.

En un comunicado, decías que la construcción del puente sobre el lago San Roque costaría 1300 millones de pesos (el doble que el valor de la construcción de las cloacas para toda la cuenca), ¿cómo evaluás esto?

Me parece que inaugurar un puente arriba de un lago podrido es un contrasentido, es una afrenta contra el vecino y contra la naturaleza. Si le damos más importancia al cemento que al agua, evidentemente hemos perdido el rumbo de lo que es natural para la vida.

Inauguramos hace poco en Salta un pozo de agua en las comunidades indígenas, y me pareció increíble que en el 2018 en Argentina haya gente que no tenga agua para tomar, o tengan que tomar de una laguna o un charco; mientras que nosotros tenemos tanta agua y no la cuidamos.

¿Volverías a trabajar en política?

Estamos armando un partido nuevo para presentarnos tanto en Carlos Paz como en otros lugares del país. Lo venimos trabajando hace muchísimos años. Estamos consolidando eso, y amalgamando propuestas, relacionadas a cambios de paradigmas ambientales y desarrollo; por lo tanto, voy a ser candidato a intendente de Villa Carlos Paz en 2019. El paradigma de este espacio político, tendrá que ver con la vida.

Estamos hablando con personas de otras localidades también, con comunidades indígenas que están necesitando llevar adelante el destino de su propia tierra, de su comunidad, y lograr mayor autonomía. Necesitamos un cambio en la forma de hacer política que no tiene que ver con un eslogan sino con un cambio real, verdadero, de compromiso con las familias, sobre todo con el medioambiente y con la vida; sin dejar de lado por supuesto la cuestión económica que es inherente a la movilización del ser humano, y hablo de que podemos nutrirnos más que consumir, en el sentido del arte, la salud, la educación. Seguramente largamos el espacio en un mes, así que estamos muy contentos con eso.

Darío Spadafore