Ediciones

El Fantasio: Preparados, listos…

Los comerciantes se mantienen expectantes ante la temporada que se avecina. Continúa la controversia por el retiro de asadores.

En el distrito Centro de la ciudad, entre el puente Los Gigantes ingresando por Perito Moreno hasta Alejandro Magno, se ubica el barrio que contiene uno de los balnearios más populares de la Villa.

El presidente del Centro Vecinal, Raúl Andrada, lo observa “bastante limpito, bien organizado”; el personal encargado está trabajando, aseguró. Sin embargo, la calle de tierra que va hacia el sector está destruida, con piedras, residuos y escombros a los costados.

Sergio, propietario del comedor Recuerdos, comentó: “En este momento estoy esperando que venga la Municipalidad a recolectar la basura que tengo en la vereda desde hace días. En seguridad estamos bien”.

Por otro lado, plantea: “Desde que sacaron las parrillas `nos mataron a todos´. Somos un comedor, y vendíamos mucha bebida cuando la gente venía a hacer asado; ahora los turistas se van a otro lado”; sin embargo, conserva las esperanzas de que sea “la mejor temporada, como decimos todos los años; a partir del 15 de diciembre ya empieza a llegar la gente, explota recién el 5 de enero”.

María Isabel también es comerciante (Proveeduría Cande), y admitió: “Venimos trabajando bien, hace dos años que estamos acá. Contamos con muchos artículos; está bastante surtido, aparte de las pizzas, sándwiches de milanesa y empanadas”.

En otro orden, mencionó inconvenientes con la tarjeta del colectivo: “Fui a reclamar aquí, a una cuadra y media donde hay un comercio que la tiene, porque la necesito para vender; justo estoy en diagonal a la parada, donde pasa el urbano B6 y el Fono Bus. Las personas quieren comodidad, a veces está cerrado el otro almacén, por lo cual no hay dónde cargar; en cambio yo tengo abierto de corrido, desde las 8:30 hasta las 5, aproximadamente. Fui a reclamar varias veces; me dijeron que no iban a venir, porque no tienen más aparatos. Hay gente que viene de Córdoba con toda la familia, no se pueden tomar dos o tres remises para llegar, les queda más cómodo el colectivo”.

El retiro de los asadores sigue siendo motivo de conflicto: “La gente viene y se queja; tuve que poner una parrilla para que hagan el asado, y algunas mesas. Trato de darles el servicio que más puedo. Hay días de la semana que no están alquilados los baños, entonces les presto el mío”.

LOS GUARDAVIDAS. Integrados al paisaje de las playas se encuentran los guardavidas. Ariel es el jefe del área, y comentó que las tareas comenzaron el 1º de diciembre, tras una preparación de cuatro meses, donde recibieron formación teórica y fueron entrenados para hacer rescates. La vigilancia se extiende de lunes a lunes desde las 10 hasta las 20.

“Normalmente, donde existe el peligro hay un guardavida. En El Sapo, puntualmente, hay un sector que es muy hondo, donde tenés una playa de arena, el agua te da en las rodillas y cintura, luego venís caminando, se angosta y de 50 centímetros pasás a tener tres metros. Es un lugar muy peligroso, donde se hacen muchos rescates; por eso tenemos montados dos puestos de seguridad allí. En otras partes, el peligro viene dado por las piedras, porque se tiran, se golpean. Se hacen muchísimas más curaciones en la zona sur por las piedras y los vidrios”; en este sentido, enfatizó que no permiten el ingreso al agua con botellas de vidrio.

Asimismo, “se hace un trabajo bastante intensivo en las crecientes; ya sean de veinte centímetros o cinco metros, el operativo para nosotros es igual, se hace mucha prevención para evitar cualquier tipo de inconveniente”.

Esa tarea resulta compleja: “Hay algunos turistas que acatan las indicaciones, sabiendo que es por su propio bien; pero otros no. El río va cambiando; donde antes había un pozo y tenías profundidad, ahora no te podés tirar porque pasó una creciente y dejo un banco de arena, o al revés; entonces es importante tener en cuenta las indicaciones del socorrista. Lamentablemente, hay muchas personas que no te hacen caso y en ese momento tenemos que acudir a la Policía que colabora permanentemente”.

Para finalizar, Ariel explicó que, ante las emergencias, “el primer respondiente es el propio guardavida que está capacitado y entrenado para intervenir en cualquier situación que se presente en el agua o fuera. Trabajamos con un sistema de comunicación que nos permite rápidamente, ya sea por handy o celular estar comunicados con la base donde podemos solicitar apoyo, refuerzos o ambulancia”. Además de las tradicionales sillas y sombrillas, que son fundamentales para pasar todo el día al sol; en sus puestos cuentan con “un botiquín de primeros auxilios; un torpedo, que es el flotador naranja que se utiliza en caso de tener víctimas múltiples, y chalecos sistema de cuerdas”.