El Canal: Renovar el entusiasmo

El Canal se encuentra en el Distrito Sur de nuestra ciudad; calle Juncal Oeste es el corazón de aquel sector y el punto de encuentro con el puente hacia Solares de las Ensenadas. En cuanto a sus límites, el barrio abarca la zona comprendida entre Avenida Cárcano hacia la Costanera, y desde Ayacucho Oeste hasta calle Igualdad.

DISTINTOS ASPECTOS. Si bien aún quedan varias arterias por pavimentar, hace unos días comenzaron las obras de adoquinado en calle Santa Ana, motivo suficiente para entusiasmar a los residentes como Claudia: “Es necesario y te cambia la vida, porque no tenés que renegar con la tierra o los barriales cuando llueve”; sin embargo, criticó al Municipio: “Nos tienen totalmente olvidados; ahora se acercan para hacer campaña; pero el resto de los años sufrimos bastante el estado de las calles”.

Lo mismo opinó Mabel: “Ojalá se haga el adoquinado en todo el barrio; pero por cómo está la situación económica, no creo que sea muy barato. Igual, no pierdo la esperanza que en mi cuadra lo tengamos más adelante”.

Por su parte, Alejandra celebró que “hayan hecho la obra de gas en el barrio”; pero advirtió: “Tendrían que haber terminado bien los trabajos, ya que quedaron varias veredas muy desprolijas”. Sergio coincidió con el comentario, y espera que “pronto completen bien la obra, ya que hay varios vecinos que están muy enojados”.

CUESTIONES QUE PREOCUPAN. Otro aspecto que destacaron los residentes es la inseguridad: “No solo acá en el barrio; sino la zona en general está bastante complicada. A pesar de que han iluminado más el puente, lo mismo siguen ocurriendo incidentes”, expresó Silvina.

“Escuché que quieren poner en funcionamiento un destacamento; vendría bien porque a veces los móviles demoran en llegar y sería una forma de estar más seguros”, apuntó Gustavo. En tanto, María Eugenia resaltó que “nunca tuve ningún problema; pero siempre se escuchan sobre hechos; también hay muchos chicos que se juntan a tomar y a drogarse. Creo que debería haber más controles”.

UN GRUPO JOVEN. Hace aproximadamente dos meses, Matías Franco asumió como presidente de la nueva comisión del Centro Vecinal: “Somos jóvenes y estamos trabajando con muchas ganas. También nos respaldan otros miembros que están desde hace años y tienen bastante experiencia. Nos han dejado una base muy linda para laburar, ya que tenemos una gran sede, y solo nos queda seguir adelante”.

Entre las primeras iniciativas encaradas, hace unas semanas participaron de una reunión con la Comisión Interbalnearia: “Solicitamos más basureros, bajadas accesibles al río y más guardavidas en la parte de la ‘represita’, ya que en esa zona es amplia la visual. Es necesario contar con ese servicio porque hay mucha gente que se golpea contra las piedras, y además porque estamos camino a la temporada turística, que creo que va a ser muy importante.

“También hicimos hincapié que durante el verano haya más cartelería; como así también que a las rampas ya existentes les coloquen barandas para que sean más seguras. Tenemos un hermoso paisaje que a la gente le gusta venir a disfrutar”, indicó.

TEMAS PUNTUALES. En relación a las obras de adoquinado reconoció que debieron interiorizarse y aprender al respecto. “Queremos darle continuidad, así que seguiremos con el plan de relevamiento para ver qué calles están pavimentadas, adoquinadas o son de tierra”.

Sin embargo, en referencia a extender el proyecto a otras arterias, advirtió: “El dólar sube y la gente se da cuenta que no hay precios fijos, hay muchos que quieren adoquín; pero no hay un presupuesto determinado, ya que los materiales no dejan de subir. Por esa razón se han cambiado las prioridades, ya que no ven que sea el momento apropiado”.

Por otra parte, Matías comentó que en la sede ubicada en calles Juncal y Cuba brindan “varios cursos del CEDER, como de peluquería y corte industrial. De este último, las chicas harán una exposición ante los vecinos próximamente.

“Las alumnas de peluquería también realizaron un cierre y exhibieron sus trabajos”. En ese sentido, “tener un oficio significa disponer de otra herramienta para hacerle frente a esta realidad. Seguramente el año que viene podremos tener más talleres”.

A PASO FIRME. El dirigente vecinal contó que elaboraron un relevamiento en la Escuela Álvarez Condarco: “Como vimos que tienen muchas necesidades, hicimos un par de gestiones para ayudarlos. Les ofrecimos el salón para que realicen un té bingo y recauden fondos.

“En lo que podamos ayudar a los vecinos y a la comunidad en general, estamos a disposición. Ese fue uno de los motivos por los cuales me movilicé para estar en el Centro Vecinal, porque es una forma de agradecer al barrio todo lo que me dio desde chiquito”, argumentó.

Por último, aseguró que “vamos de a poquito; pero a paso firme, y como jóvenes, tenemos mucho entusiasmo. Estamos abiertos al diálogo con los vecinos, así que, por cualquier duda o sugerencia, pueden comunicarse con nosotros través del Facebook oficial Centro Vecinal Barrio El Canal”.

Elizabeth Scardigno