Ediciones

El Aula Ambiental de cara al 2018

Danilo Castelli, titular del área pondera lo realizado este año, y adelanta los desafíos que plantea el nuevo sistema de tratamiento de residuos urbanos. El Código Ambiental tendrá que seguir esperando.

¿Qué evaluación hacés sobre los talleres?

Muy buena, en todas las jornadas tenemos vecinos que vienen por primera vez, y otros que ya empiezan a ser habituales.

Hoy (por el sábado) llovió; pero tuvimos una convocatoria bastante buena a pesar de eso. En lo que va de este ciclo las jornadas más exitosas han sido de compostaje, de huerto y ahora ésta, la de las autóctonas vuelven a la ciudad segunda edición.

Estamos mirando para el año que viene repetir estos talleres, ya sea en el Aula Ambiental, en escuelas o centros vecinales. Vemos una buena recepción de la gente; pero a algunos la sede les queda lejos, por eso este año un taller de compostaje lo dimos en Villa del Lago. Tenemos la ambición de llegar a todos los barrios de la ciudad.

Otra acción que ha sido muy linda por los resultados, es distribuir en las escuelas una ficha de árboles nativos de Córdoba. Se pusieron muy contentas las directoras y docentes, porque muchos de los establecimientos ya vienen trabajando hace tiempo ese tema. Esto les sirve para que desde chicos conozcamos nuestra flora, que no nos dé lo mismo cualquier árbol, que sepamos porqué nos convienen algunas especies frente a otras, ya sea en nuestra casa o en un huerto.

Tenemos un balance muy positivo, y vamos por más: replicar esto en toda la ciudad, tratar de que todo el mundo tenga acceso, porque estamos convencidos de ayudar a un cambio que ya está sucediendo, hay una vuelta al compostaje, a la huerta orgánica de nuestros abuelos; pero con conocimientos científicos más desarrollados, porque esto de las autóctonas y las invasoras es un fenómeno que en la biología hace pocas décadas se está investigando. Cada vez poseemos más información, nuevos paradigmas, hay una recuperación de los saberes ancestrales, de los pueblos originarios, que vemos también como muy efectivos.

Nuestra misión es la educación ambiental, y eso nos va ayudar a vivir mejor en este planeta.

Este año, ¿cuándo terminan los talleres?

Terminaría el sábado 16 de diciembre, se va a llamar: Trucos para orientarse en las sierras. Será todo práctico, realizaremos una caminata por el sendero del Aula Ambiental. La idea es estar entrenados, adquirir conocimientos por si nos internamos en las sierras en algún momento, si nos vamos de acampe; qué hacer si nos perdemos, cómo orientarnos; básicamente proporcionar esa información.

Queremos hacer talleres durante enero y febrero orientados incluso al turista, estamos evaluándolo; sería una oferta artística y sensibilizadora.