El arte en la escuela: Creación y expresión

Según entienden algunos pedagogos, las actividades artísticas (dibujo, pintura, danza o teatro, etcétera), constituyen un proceso en el que el alumno reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su experiencia. De este modo, es posible conocer lo que siente, piensa y ve. Si se enseñan de manera adecuada, los alumnos logran un importante desarrollo a nivel personal, académico y social.

Para profundizar sobre esta asignatura, consultamos a la profesora de Artes Visuales, Alejandrina Daza, quien dicta clases en primero, tercero y cuarto año del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior.

¿Cuánto tiempo lleva como profesora, y por qué eligió la docencia?

Hace quince años que ejerzo. Elegí la docencia porque, más allá de cualquier acto político, creo que la educación, la enseñanza, es un acto espiritual. A mi entender, por encima de todo, somos seres espirituales que luego actuamos en este mundo; pero tenemos que reconocernos como tales. Los seres humanos tenemos la posibilidad de evolucionar en todo sentido, y la oportunidad de conocer cosas nuevas. Hoy con la tecnología es un poco más fácil; pero a través del contacto y la comunicación de las personas, creo que es como se logra el verdadero aprendizaje.

¿Cómo fue su formación?

Estudié licenciatura en Pintura, que es una carrera que está en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, allí se puede elegir las disciplinas, y una vez que terminé eso, hice el trayecto de docente para profesionales.

Hoy, ¿qué es lo que se enseña en plástica?

En realidad, desde el cambio en la ley de educación, se llama “Educación Artística” a todas las disciplinas que comprenden música, danza, artes visuales y teatro. Depende de la institución educativa, cuáles son las orientaciones que se eligen.

En lo que es propiamente dicho artes visuales, con lo que se daba anteriormente cuando era plástica, ha sufrido modificaciones. La materia se ha complejizado en función de otorgar a los chicos más herramientas teóricas que no sean solamente una producción plástica, sino que se entienda también cuál es el concepto del arte, cuáles son los recorridos que genera o realiza una obra de arte, se estudia sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales, sobre la influencia que tiene el arte en estos mercados; en cuarto año del secundario se estudia historia de arte.

En primer año se les da a los chicos para que completen un cuaderno con diferentes figuras; pero, lo que nos piden desde las políticas públicas es que se vaya abandonando ese tipo de enseñanza. Si bien por ahí es bueno que, sobre todo en primer año, tengan una base sobre la cual se elaboran las obras de arte; no es el eje curricular más importante. En primer año también se estudia la vida y la obra de artistas.

¿Se aborda de manera individual o grupal?

Cada vez se está abandonando más el quehacer individual, algo que también forma parte de las políticas públicas. En las últimas capacitaciones que hemos recibido en estos tres o cuatro años hablan de oralidad, lectura y escritura; abordaje y resolución de situaciones problemáticas y trabajo colaborativo, entre otras.

Esto alude al trabajo grupal entre alumnos y, a su vez, entre áreas. Por ejemplo, se están desarrollando proyectos en los que interactúan artes visuales con matemática, o biología con lengua, para que los chicos vean que no son compartimentos estancos, sino que hay una relación entre todos los contenidos.

¿Tienen capacidad de decisión en las clases, o hay un programa establecido?

Creo que el arte está cada vez más incorporado en la vida cotidiana, lo cual me parece maravilloso como para poder seguir trabajándolo. Lo que sí, los chicos siempre ofrecen resistencia cuando hay que teorizar algunos trabajos; pero es parte de la naturaleza del adolescente. Por ejemplo, si hay que hacer un viaje educativo tiene una antesala de estudios, entonces, el viaje les encanta; pero si hay que leer sobre el tema, ya no. De todos modos, en general, cuando se presenta esta materia los chicos están entusiasmados.

¿Es una asignatura valorada?

En la institución donde me desempeño, se trabaja igual que cualquier otra asignatura. El tema es que, por ejemplo, a partir de la ley de educación vigente, hubo un cambio; antes se dictaban solamente dos horas por semana, ahora son tres; pero no todos los años. En ese sentido, un poco nos dicen que se está revalorizando; pero el mensaje no es el mismo.

En la actualidad, los chicos tienen en primer año artes visuales; en segundo, música; en tercero pueden elegir una de las dos; en cuarto vuelven a tener artes visuales; en quinto nuevamente música, y en sexto, teatro. Entonces, van saltando, ven un poquito de cada arte.

¿Sabe si algún alumno ha continuado con el arte después del nivel medio?

Sí, hay varios que han seguido con la carrera, y otros tantos que, sin seguir la carrera se han dedicado a algún tipo de expresión artística. De música, mucho más.

Algo para agregar…

A nivel cultural, el arte cada vez está más próximo a la vida cotidiana. En todas las plazas se encuentran chicos haciendo rap; todos los fines de semana tenemos alguna demostración artística de jóvenes con muy buen nivel; vemos más murales en las calles; más artesanos que trabajan con sus manos; creo que el arte sí se está volviendo una moneda cotidiana, y eso para mí es muy valioso, porque nos conecta con nuestro ser más interno.