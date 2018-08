Ediciones

Educación Sexual Integral: Por la salud física y emocional

El debate sobre el aborto, reforzó la demanda por educación sexual científica y laica en los establecimientos escolares. Al respecto consultamos a la doctora Roxana Ferreyra, quien tiene una maestría de salud sexual y reproductiva, y desarrolla un programa de educación sexual integral en el Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS), junto a la psicóloga Mariela Cinalli, especialista en adolescencia.

¿Educación sexual integral es lo mismo que educación sexual científica y laica, que reclaman algunos sectores sociales?

La ley 26.150 de “educación sexual integral” (ESI), que rige para toda la nación en las escuelas públicas y privadas desde el preescolar hasta el terciario, no universitario, dice en uno de sus artículos que “la educación sexual debe ser pertinente, precisa, adecuada y científica”; o sea que ya está considerada en la letra de la norma.

Probablemente lo de laica y científica, sea consecuencia de que en las escuelas confesionales se da una instrucción que se llama “educación para el amor”. Esas escuelas fueron las primeras en formar a sus docentes, y les enseñaron lo que había que decir de acuerdo con el espíritu de esas instituciones; responde a una característica propia de la religión que practican, de manera que era lógico que pusieran los límites según su credo.

Pienso que después del tiempo transcurrido, las mismas escuelas confesionales están pidiendo otro tipo de educación sexual; más progresista y adecuada a la realidad de los chicos. Si bien la escuela puede tener un espíritu religioso, los adolescentes que asisten, transitan por las mismas calles que los adolescentes de las escuelas públicas, y les pasan los mismos problemas.

¿Cómo se implementa en las escuelas?

La ley salió hace diez años, y la verdad es que hay muchas escuelas que todavía no tienen armado un programa de ESI. Así como lo hicieron las escuelas confesionales, debieron hacer las no confesionales y formar a sus docentes; pero no se elaboró su implementación.

El Estado mandó a las escuelas algunos cuadernillos de educación sexual, con unos personajes que eran adolescentes, que transcurrían por distintas situaciones; las escuelas los recibieron y no sabían a quién dárselo. Entonces ahí quedaron, en las bibliotecas, algún docente por ahí los buscará para dar algún tema aislado; pero no hay una formación precisa y adecuada para los actores institucionales que quieran tomar esta temática.

Pienso que, para estos temas, primero hay que hacer un análisis del proyecto institucional de la escuela, y luego visibilizar a los docentes que se quieren hacer cargo. El proceso de visibilización es importantísimo, porque una cosa es ser docente de biología, y otra es hablar de educación sexual. Sin embargo, como no tenían herramientas ni gente formada, las escuelas le asignaron al profesor de biología de quinto y de sexto la responsabilidad; este profesor lo puso al final del programa, y generalmente no llega a abordarlo porque el ciclo termina antes.

Hoy por hoy, creo que tenemos un 90 por ciento de escuelas que no cumplen con la educación sexual integral.

En base a tu experiencia, ¿los alumnos son receptivos? ¿Cuáles son las principales inquietudes que plantean?

Nosotros tenemos funcionando el programa de educación sexual en el IESS desde hace diez años. La escuela lo financia porque le interesó poner en marcha esta ley desde la primera hora, y nos hemos hecho cargo dos personas que estamos preparadas en esto.

Puedo decir que los chicos de nuestra escuela son altamente receptivos. Tenemos dos talleres anuales por curso; pero los acompañamos de primero a sexto, y están pidiendo más encuentros por año. Las principales inquietudes, fundamentalmente, refieren a métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, quieren saber cuáles son, cómo se previenen; obviamente los métodos anticonceptivos; el uso del preservativo, que hay que enseñarlo clara y puntillosamente; les interesa mucho saber sobre identidades sexuales diversas, la identidad de género; el aborto; los sistemas genitales femenino y masculino; es decir, hacemos un recorrido por toda la sexualidad.

¿Cómo se trabaja la inteligencia emocional y la responsabilidad en relación a la sexualidad?

Lo que intentamos es crear conciencia desde el primer encuentro. Por supuesto que ellos vienen con una formación familiar, y creemos que los que están más preparados para transmitir lo emocional y la responsabilidad son sus padres. De cualquier manera, nunca nos apartamos de una instrucción precisa, adecuada, pertinente y científica. Nuestro discurso siempre tiene que ver con la responsabilidad, con el cuidado; apuntando a proteger la salud primeramente, entendiendo que esa salud no es solo física, sino también emocional.

En cada tema que tratamos hacemos hincapié en la responsabilidad, y cada herramienta que enseñamos intentamos que la utilicen; pero son cuestiones de instancia privada, podemos entregar las herramientas, instruir, enseñar, anoticiar; incluso hasta adoctrinar, especialmente en el uso del preservativo; pero a la hora de actuar, entra a tallar un poco la personalidad del adolescente, su necesidad de parecerse a la manada, la instrucción que recibió en su casa. Quien toma la decisión individual de protegerse o no, de cuidarse o no, en lo físico y en lo emocional, es el protagonista de la situación.

