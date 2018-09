Ediciones

Docentes: “La base de un país es la educación”

Miriam Bellatti es docente desde hace 23 años; pero no puede creer que haya pasado tanto tiempo: “Parece un sueño, debe ser el entusiasmo y la energía que van conmigo, de la mano, porque siento que fue ayer cuando empecé.

“Mi mamá fue la mentora de todo esto, inconscientemente, porque nunca pensó la importancia que tendría en mi vida el proyecto educativo de la secundaria en la que me anotó, era bachillerato con orientación docente. Y como esta semilla viene en mí desde muy pequeña, allí terminé de declararle mi amor a la docencia.

“Si bien nunca dudé de mi vocación, cuando me recibí no alentaron mis ganas de estudiar magisterio, porque existía una mirada social y económica que desvalorizaba la profesión. Insistieron tanto para que estudiara bioquímica, que así lo hice.

“Sin embargo, no duré mucho tiempo, porque no quería estar con frasquitos, sino con niños; y la vida quiso que con el primer profesor que me cruzara en una clase magistral fuera con Alberto Maiztegui, autor de varios libros de física y con quien tuve profundas charlas de pedagogía y didáctica.

“Estaba cautivada con él, y me preguntaba cómo podía dar clase a 300 alumnos, muchos tirados en el piso, no corría ni aire en ese lugar; quería saber cuál era su herramienta de conquista.

“Hablamos tanto, hasta que un día me preguntó qué hacía estudiando bioquímica, y me alentó a que me desplazara hacia la docencia, porque tenía potencial. Así fue como tomé coraje, me planté ante mi familia, y no me arrepiento. Fue muy duro enfrentar a mamá; pero al ver semejante amor por la docencia, no tuvo más que declinarse ante esta pasión y ahora disfruta mi elección.

“No podría haber estado en este mundo siendo otra cosa, la docencia corre por mis venas, y todos los días cumplo el sueño de mi vida que es ser maestra”.

“NADIE TENDRÍA QUE PELEAR POR ALGO QUE LE CORRESPONDE”. Casi siempre, Miriam ha estado en los primeros grados, y desde hace algunos años viaja a Tanti, donde es feliz haciendo su trabajo y agradece el proyecto educativo que llevan adelante directivos y docentes: “Si bien la historia escolar de un niño comienza en jardín; tiene tanto ritual, tanto mito escondido ingresar a la escuela primaria que, si no le ponemos magia y conquistamos a ese niño, no le será fácil transcurrir esos días de su niñez.

“Recuerdo a la señorita Paquita, quien fue mi maestra de primer grado; era una diosa, casi un hada, y sigo enamorada de su ser docente; ella dejó mucho en mí. Actualmente vive en España y nos seguimos comunicando”.

A Miriam nunca se le pasó por la cabeza cambiar de carrera: “Siempre sostengo y abrazo mi profesión, es muy grande este amor. Claro que he enfrentado, y lo sigo haciendo, situaciones complicadas dentro y fuera de la escuela; he recibido la ayuda que he necesitado, y con aquella que me negaron, está todo bien.

“Por otro lado, desde hace tiempo, las políticas públicas no son las que abrazo en mi ejercicio docente, porque no toman la educación en serio, y eso tengo que explicarles a mis niños de primer grado, sin que se baje la utopía.

“No debería tener que alentarlos a que luchen por sus derechos, porque nadie tendría que pelear por algo que le corresponde. La base de un país es la educación, no la economía… los resultados están a la vista”.

“LUZ PARA TODOS LOS DOCENTES”. Más allá de esta realidad adversa, la docente está convencida que tenemos salida y hay futuro: “Jamás renunciaría a esa idea; creo que la escuela es el lugar donde se crean los ideales y donde se forjan las ideologías, y eso se puede notar desde los más chiquititos, el respeto por el otro se vive, se ve, se siente en el aula”.

-¿De qué manera la familia puede acompañar a la escuela?

“Ir a tomar mate en ronda; mis reuniones con los padres son de esta manera, porque así charlamos, nos conocemos y nos acompañamos. ¡Cuánto tiene la familia para entregar! Y las docentes somos curiosas, indagadoras, especialistas; pero no en todo, por eso no hay nada mejor que la familia se acerque a la escuela para brindar aquello que tiene y estamos necesitando. De las reuniones salen las construcciones válidas, las que sirven, las que son red, las que abrazan a esta niñez y la sostienen”.

-¿Cómo se hace para tender redes cuando falta hasta para comer?

“No creo en otra cosa que en la convocatoria desde el pecho. Si las redes no están formadas por hilos de la convergencia entre mente y corazón, se hace imposible. Claro que nos atraviesa la pobreza, la droga, el prejuicioso ‘negro de mierda’, la sexualidad; pero si no abordamos la educación sexual integrada en conjunto, de qué manera vamos a enfrentar estas carencias sociales. Solo lo haremos a través del trabajo comunitario no solo con la familia sino entre nosotras, las docentes”.

Bellatti asegura que hay maestras que no valen la pena, “sino la alegría” y “el compromiso docente poco tiene que ver en qué escuela se puede desarrollar, sea pública o privada; carencias hay en las dos y potencialidades también”.

Para el 11 de septiembre, la maestra pidió un deseo: “Luz en cada una de los docentes, porque al sistema lo hacemos nosotros, desde la lucecita que está más arriba hasta la que recién empieza.

“También mucha pasión, curiosidad, responsabilidad en la entrega y mucha necesidad de querer saber más y así conectar con el otro a través de una mirada, porque no se trabaja con números ni notas, sino con almas, a las cuales tenemos el privilegio de acompañar en su camino. ¡Qué maravilloso es ser maestro!”.

Silvia Garrigós

Nota completa en la versión gráfica de “El Bamba”, viernes 14 de septiembre, 2018