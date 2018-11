Ediciones

Darío Zeino: “La vocación trae intenciones y deseos”

Para su segundo período en la administración municipal, el intendente Esteban Avilés nombró a Darío Zeino (34 años) al frente de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud.

Zeino es abogado y su interés por la res pública, según cuenta, se despertó en el secundario gracias “a que tuve profesores y directores que realmente alentaron una vocación de servicio”. Electo dos años consecutivos como presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Parroquial Bernardo D´Elía, actualmente lidera el espacio político “Compromiso y Acción Ciudadana”, no descartando “tener mayores posibilidades de injerencia. La vocación trae intenciones y deseos”, admitió.

Hoy, a cargo de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud…

El nombre responde a una decisión política del Intendente de elevar el rango de Secretaría algunas temáticas. El hecho de que haya una Secretaría de Juventud, es toda una novedad que le da relevancia a la temática, si bien dentro de la Secretaría se encuentra la Casa de la Juventud con su coordinadora (Foto: inauguración de La Fábrica Punto Cultural VCP).

Lo mismo ha sucedido con Cultos y Participación Vecinal, en donde no solo entran todos los centros vecinales sino también el área de Presupuesto Participativo y el Presupuesto Participativo Joven, herramientas dedicadas exclusivamente a la participación.

Además, tengo a cargo el EPADEL (Ente para el Desarrollo Económico Local), la Oficina de Empleo y otras actividades como Modernización del Estado, Transparencia, relación con los partidos políticos, con las instituciones de otros niveles del Estado, entre otras funciones.

¿Cómo se maneja la relación con los otros partidos? ¿Hay buen diálogo?

Tenemos muy buen diálogo con la mayoría de las instituciones de la ciudad, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas, los centros vecinales, las organizaciones juveniles; pero más allá del diálogo, tenemos una gestión conjunta, planificamos, le damos tiempo a las cuestiones, programamos y controlamos entre todos.

Obviamente, como cualquier gobierno, hay sectores que deciden plantarse en un plano de oposición no crítica sino destructiva; que lo que intentan es dinamitar la vida institucional de un Municipio, porque ahí es donde generan ellos algún beneficio propio.

¿Por eso no está activo el Consejo de Partidos Político?

Lamentablemente, esos fueron los espacios que dinamitaron el Consejo de Partidos Políticos. Ellos entendían que la ordenanza establecía una forma de integración, nosotros mantuvimos la forma que planteó esa ordenanza, y que siempre se había llevado a la práctica. Hasta acá, y esto ha sucedido hace más de dos años, ningún partido político ha acercado ni a mi Secretaría ni al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza para modificarlo. Entonces, eso es una evidencia de que realmente no quieren que funcione para después salir a decir no tenemos diálogo.

Sobre el Presupuesto Participativo, ¿qué ha quedado pendiente?

Hemos cerrado proyectos de años anteriores, actualmente tenemos en ejecución siete espacios verdes en obra, y hay proyectos del 2015 y 2016 para realizarse, algunos, pronto a inaugurarse.

De los más importantes que se adeudaban son el desagüe de calle Alem, que está en obra, y cloacas en Santa Rita.

Plantearon una iniciativa para refuncionalizar Playa Esmeralda, ¿en qué estado se encuentra?

Tenemos un proyecto técnico que ha sido motorizado por el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA). Se había votado en el Presupuesto Participativo; pero el monto asignado no era suficiente. No obstante, el Intendente decidió avanzar en esto, porque entendemos la necesidad, la demanda y, obviamente, revalorizar un punto turístico que ha sido histórico en la ciudad, así que en ese sentido venimos avanzando con el proyecto. Lo más probable es que en próximos días empiece la etapa de obra.

Y en cuanto a tu futuro, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas?

La persona que tiene vocación política desde chico, siempre busca mejorar, tener mayores posibilidades de injerencia. En mi caso, las injusticias han sido un motor y será así mientras existan. También entiendo que la política va colocando a cada uno donde pueda ser útil, y cuando hay buenas intenciones en la política, uno se adapta a esas condiciones.

Actualmente, estoy muy cómodo en el equipo de gobierno, y a disposición del lugar que éste y la ciudad quieran que esté.

Darío Spadafore