Cuando el arte corre por tus venas

Gimena Maité Molina tiene 34 años; se declara cantante y amante de la música; pero estudió maquillaje porque también le gusta, y como tal ha participado en diversas obras de teatro independiente.

¿Cuánto hace que desempeñás esta tarea?

“Estudié en la Escuela Arias Bazán, me recibí hace seis años, y desde entonces, a raíz de la amistad que tengo con Emmanuel Bobadilla, el director de la obra, empecé a trabajar.

“Nos conocimos haciendo un musical en Córdoba, justamente hace seis años, porque en realidad soy cantante, y estudié maquilladora artística porque también me gusta.

“Cuando comenzó a producir musicales de manera independiente en Córdoba, me convocó para que hiciera los maquillajes. En el 2015 trajo la obra Alicia en Frikiland, de Buenos Aires, y me llamó para que hiciera las fotos y las funciones. La verdad es que fue una experiencia muy linda, porque hacía mucho que había dejado de maquillar, no estaba en práctica, así que fui con todos los nervios; pero resultó muy bien.

“Al año siguiente produjo La Parka, el musical, y me llamó para que hiciera lo mismo”.

¿Cuántas personas conformaban esos elencos?

“Unas quince personas, más o menos; pero para las funciones solo maquillaba a los protagonistas. Para las fotos sí maquillaba a todo el grupo, y había que dividirla en dos días, después se hacía el fotomontaje.

“En Alicia, por ejemplo, los chicos estaban primero sin maquillaje, y cuando se transformaban en los personajes, tenía que ir maquillándolos a cada uno dependiendo de cuál salía primero.

“En Ambulantes solo hago maquillaje para las fotos”.

¿Cuál es el tipo de formación que se precisa para ser maquilladora?

“Es bastante completo lo que se aprende en el curso, porque también se enseña maquillaje social y profesional. Entonces vas aprendiendo sobre los tipos de piel y diversas cuestiones que pueda presentar el rostro, colores, luces, efectos especiales”.

Un oficio que roza el arte plástico, ¿verdad?

“Sí, mucho. Los maquillajes de Alicia y La Parka los copié, porque debían ser iguales a los de la obra original; pero para Ambulantes maquillé con diseños propios.

“Es decir, cualquiera puede hacer el curso; pero se destacan aquellas personas que tienen más imaginación o creatividad. Si uno lo analiza detenidamente, son prácticamente cuadros que se exponen en cada función, en cada escena”.

Desde tu experiencia, ¿tiene salida laboral?

“Es poco valorado este oficio. Cuando se trata de este tipo de servicios, la gente no toma en cuenta tu trabajo. Muchas veces consideran que el precio es elevado; pero no entienden el tiempo que lleva hacer un maquillaje, los materiales que se utilizan.

“Hay muchas chicas en Carlos Paz que son maquilladoras y quizá algunas la tienen más clara que otras en cuanto a atraer clientes; en mi caso, agradezco a la gente de Surtes que me tengan en cuenta para cada obra”.

¿Cuál sería tu sueño, tus aspiraciones?

“La verdad es que no me lo he planteado todavía; pero últimamente me está llamando mucho la atención el tema de los efectos especiales, en general, no necesariamente en teatro.

“El maquillaje es un arte en el que todo el tiempo tenés que estar actualizándote, porque va cambiando contantemente. Los efectos especiales me gustan mucho, así que podría especializarme en esa cuestión.

“En realidad, mi fuerte, mi pasión, es la música, el canto; esto del maquillaje lo disfruto de otra manera. Definitivamente por mis venas corre arte”.

¿Algo para agregar?

“Repito mi agradecimiento a los chicos de Surtes, porque la verdad es que es un ambiente muy difícil, sumamente competitivo, y con Emma siempre charlamos que cuando nos conocimos nos caímos bien, tenemos muchas cosas en común y por eso me tienen en cuenta para cada trabajo.

“Estuve de los dos lados, actuando y maquillando, y no todo son sonrisitas, el ambiente artístico no es fácil”.

“SIEMPRE ME GUSTÓ VER TEATRO, NOVELAS, PELÍCULAS”.

Andrea “Andy” Perotti tiene 21 años, comenzó su camino estudiando teatro en nuestra ciudad; actualmente está haciendo tercer año de comedia musical, en la academia de Valeria Lynch; además, estudia abogacía. “Es algo que nada que ver; pero me gusta mucho”, justifica tan disímiles profesiones.

Descubrió su vocación a temprana edad: “Desde chica, siempre me gustó ver teatro, novelas, películas; a los diez años empecé en el taller Gestos y Muecas, y ahí fue que me conecté al cien por ciento con la actuación”. Ámbito en el que aspira “crecer y poder hacer muchas obras”.

Su trayectoria incluye una participación en Mujeres en la revolución, experiencia que califica como “muy buena”. Posteriormente, “hice comedia musical, y ahora Ambulantes. Una bitácora circense”.

Entusiasmada, observa que “en estos últimos años he visto que ha crecido bastante tanto en Córdoba como en Carlos Paz el teatro independiente, sobre todo el teatro a la gorra con elencos de Córdoba. Está muy bueno, porque la gente hoy por hoy no está en condiciones de pagar una entrada en 500 o 600 pesos, y con teatro a la gorra se da una posibilidad para que la familia pueda ir a ver teatro. Somos conscientes que cuando se habla de teatro a la gorra la gente lo desprecia, pensando que tal vez es una obra mala; pero no, en Córdoba tenemos muchos grupos de teatro independiente y muy buenos”.

Al finalizar la charla, sugirió: “Si para este viernes no tienen planes, vayan al teatro y vean ‘Ambulantes´ es una obra para la familia, donde les aseguro que la van a pasar muy bien”.

PARA AGENDAR: “Ambulantes. Una bitácora circense” se presentará esta noche a las 22, en el teatro María Castaña (Tucumán 270), de Córdoba capital.