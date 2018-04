Ediciones

Crespas Cuentos: “Mujeres tenían que ser”

Un espectáculo de narración oral presentado por Maíra DoMundo y Andrea Arribas.

Las narradoras orales Maíra DoMundo (Brasil), y Andrea Arribas (Argentina) forman “Crespas Cuentos”, un dúo artístico que está presentando “Mujeres tenían que ser”.

“Es un espectáculo que hemos construido con mucho amor, que cuenta relatos sobre la historia de la mujer en Occidente, desde lo mitológico hasta lo más cotidiano y cercano; para lo cual hemos hecho una importante investigación”, explicó Maíra.

“Todo surgió a través de un libro que encontramos y nos sorprendió muchísimo. Hablaba de cómo estábamos posicionadas históricamente las mujeres, y éramos lo peor que le había pasado al mundo.

“Nos impactó de tal manera que empezamos a investigar. Desde un punto de vista, somos las culpables, por ejemplo, de no estar en el paraíso porque Eva cometió el primer pecado; fuimos las brujas que tuvieron que quemar. Para el patriarcado, las mujeres somos responsables de los males de este mundo”, agregó Andrea.

Este libro fue el puntapié inicial para que estudiaran sobre el tema: “Ese conocimiento fue creciendo, y descubrimos cada vez más sobre la otra voz. Desde esa primera historia y aquellos personajes mitológicos hasta nosotras”.

¿HACE CUÁNTO QUE NO TE CUENTAN UN CUENTO? Si bien este es un evento cultural para adultos, es apto para todo público, “ya que tanto el vocabulario como el contenido de las historias pueden ser escuchados por niños. No está dedicado a ellos, por lo tanto, tal vez no entiendan la totalidad de las historias, ya que tienen mucha ironía; pero pueden acompañar a sus padres.

“Les preguntamos a los adultos ¿hace cuánto que no te cuentan un cuento? La idea es que volvamos a encontrarnos alrededor del fuego a escuchar historias; el espectáculo está pensado de una forma colectiva y el público siempre participa aun desde los silencios, porque a través de ellos también está dando una respuesta”.

“Mujeres tenían que ser” es una frase común para una generación, y no muy positiva; por eso, con este título las narradoras invitan a la participación, el análisis y la reflexión: “A todos nos resuena de alguna manera; este espectáculo está hecho con mucho respeto e invitamos a los hombres a que vengan a vernos. No es agresivo, sino todo lo contrario.

“Hablamos desde nosotras, no necesitamos interpelar al otro para agredirlo. Dialogamos sobre las mujeres, mirándonos, conociéndonos y reconociéndonos en esas historias; es muy lindo lo que nos pasa con el público”.

Las narradoras construyen un espacio desde textos propios y de otros escritores: “Es muy completo el espectáculo porque abordamos historias mitológicas de tradición oral, textos literarios y escritos por nosotras también”.

Este no es el primer emprendimiento que hacen juntas Maíra y Andrea; pero sí al que le han dedicado más tiempo: “Estamos muy orgullosas por lo que conseguimos hacer, y de la respuesta de la gente. Tiene muchísimo trabajo, y si bien no todo está expresado en escena, es lo que sostiene al espectáculo; además de nuestras convicciones, porque lo que buscamos es ser honestas a partir de la introspección que logramos desde el principio, cuando esto era solo un proyecto… mostramos la esencia de cada una”.

“Mujeres tenían que ser” ya se presentó en dos oportunidades; se estrenó en la Casa de Literatura Peruana en Lima, y hace unos días en la Coopi: “Presentarse en Perú, frente a una sociedad muy distinta a la argentina, fue todo un desafío, porque no se entendió la ironía y nos cuestionó por ello.

“En lugar de frenarnos, esa actitud nos llevó a entender la importancia de los intertextos en cada país y la necesidad de explicar algunas cuestiones que pueden no darse en todos los contextos y adaptarnos a cada público. Luego nos presentamos en Córdoba y en Villa Carlos Paz con muy buenos resultados. Deseamos viajar por el país, ir a Brasil y visitar otras ciudades del mundo”, anticiparon las narradoras.

NUEVA PRESENTACIÓN. El dúo subirá a escena nuevamente el sábado 14 de abril a las 21:30 en el Salón Rizzuto, ubicado en Cárcano 75. La entrada es una colaboración al sobre.

Periodista Silvia Garrigós