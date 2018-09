Ediciones

Costa Azul Norte: Aires de cambio

Hace poco más de un mes, Costa Azul Norte designó autoridades para su Centro Vecinal, que ahora encabeza Roxana Corradi. Entre idas y venidas, se saneó la anomalía que empañaba la actividad institucional en los últimos años, y por ello, la referente se mostró optimista con respecto al futuro; al tiempo que anticipó algunos de los principales proyectos que gestionarán.

ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN. En lo inmediato, la Comisión se encuentra completando “los trámites y la presentación de la documentación. Llegamos a la fecha de la asamblea sin una lista conformada; tuvimos que decidir entre si declarábamos la acefalía o si nos hacíamos cargo las quince personas que acudimos aquel día”, explicó.

Cabe mencionar que Roxana acredita cierta experiencia dirigencial, ya que en otra oportunidad ejerció como vocal. “Hace doce años que vivo en Costa Azul y como diez que participo, de una manera u otra, en las distintas comisiones que se fueron formando. Vivo caminando el barrio y sé de las cuestiones que afectan a los vecinos.

“La situación de la última Comisión fue algo irregular, y algunos residentes nos habíamos puesto ‘densos’ porque no se realizaban reuniones”. En ese aspecto, admitió que la falta de involucramiento “es algo complicado; tuvimos que armar una comisión en el momento de la asamblea y decidí postularme como presidenta. El compromiso primordial que asumo de acá a dos años es que se armen dos listas y que la gente se postule”, indicó.

Asimismo, destacó que “siempre participé de las reuniones y estuve presente para que el Centro Vecinal prevaleciera, ya que es una instancia de participación ciudadana importante”.

UN ESPACIO PARA TODOS. Un objetivo primordial será conseguir “la personería jurídica de lo que será nuestra sede, que se encuentra en calle Matacos. Este es el único espacio físico disponible que tenemos, que nunca se termina usando, porque es un sitio casi inaccesible.

“Son pocas las veces que nos hemos podido reunir, ya que el salón no tiene luz y es muy precario. La obtención de la personería la inició Laura Balles; pero todavía no ha salido y eso también es una traba, porque no se puede llevar gente a trabajar en un lugar que tiene muchos riesgos”, señaló.

DEMÁS PROBLEMÁTICAS. Según lo previsto, en octubre, la flamante Comisión convocará a los vecinos para establecer las principales dificultades por resolver: “En principio queremos hacer un análisis de lo que la gente demanda. Los temas más sensibles son los servicios; hay una gran parte del barrio que carece de gas y eso lo está trabajando otro integrante de la Comisión. Se vienen estirando los plazos; pero la gente no claudica en que podrá contar con esta prestación.

“El otro punto, es pedir que se hagan las obras de cloacas; somos del barrio que está más cerca de la planta potabilizadora y no sería nada descabellado que también las tengamos”, argumentó.

El asfalto es “otro tema a abordar. Por ahora la gente no quiere porque es muy caro, y ante este difícil momento económico por el cual estamos atravesando, tampoco resulta sencillo. Por eso le planteamos a la Municipalidad que genere una suerte de gestoría para acceder a créditos, ya que hay entidades públicas que nos podrían facilitar eso”.

Finalmente, Roxana advirtió que “esta es una Comisión donde los integrantes no nos conocemos, y probablemente no tenemos intereses comunes. Por ese motivo, primero tenemos que conocernos y formular un código común, que es algo que no venía ocurriendo. El primer desafío es generar instancias de participación directa de los vecinos”.

CUESTIONES A SUBSANAR. Al ser consultados, muchos moradores manifestaron la necesidad de pavimentar algunas arterias: “Hay viviendas que se inundan porque no existe ni cordón cuneta para que desemboque el agua; quedan tremendos charcos que hacen imposible la circulación”, comentó Emilio.

Situación similar planteó Esteban: “Hay algunas calles que se convierten en lagos cuando llueve de forma permanente; como suele suceder en la época de verano. Hace unos días también cayeron algunas gotas y, como podés ver, varias calles quedaron hechas un desastre. La verdad es que sería bueno que se busque solucionar este inconveniente, y me encantaría que se hiciera el adoquinado”.

Otra demanda de los lugareños es mejorar la frecuencia del colectivo B1 por el barrio: “Cada vez es peor, y considero que está muy caro el boleto, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de servicio que brindan. Pasan y pasan los años; pero el problema sigue siendo el mismo”, criticó Noelia.

En igual sentido, Gloria resaltó que el intervalo de espera del transporte es “demasiado largo, especialmente en época de verano. Tampoco cumplen con los horarios y hay que salir con mucho tiempo de anticipación para llegar a horario a algún lado”.

Por su parte, Matías se refirió al problema del tránsito en Avenida Bach: “Van a toda velocidad y hacen picadas por las noches; los ruidos molestos son constantes. La Policía debería estar más presente en esta zona, porque es un dolor de cabeza tener que aguantar esto todos los días”.

Sin embargo, el vecino reconoció que “más allá de esos detalles; Costa Azul es un lindo barrio que tiene una vista impresionante. Estoy muy contento de vivir acá, y no cambio Carlos Paz por nada”.

Elizabeth Scardigno