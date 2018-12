Ediciones

Cordobés(es) del año 2018: Los Costa, nuestros candidatos

Contentos y expectantes están los hermanos carlospacenses, Héctor y Carlos Costa, por participar de uno de los reconocimientos sociales más importantes de la provincia: este domingo 9 de diciembre se conocerá el resultado de la votación popular a Cordobés del Año 2018. Que, en su caso, sería a los cordobeses más destacados del ciclo que va llegando a su fin.

Estar entre los diez aspirantes a la distinción ya es un logro y un premio; a la vez, por haberse mantenido firme en sus convicciones aun cuando no fueran profetas en su tierra. Héctor (30), recibido de ingeniero biomédico tras su paso por el Dante Alighieri y el IRESM junto a su hermano menor Carlos (26), licenciado en Comunicación Social y fiel alumno del instituto bilingüe citadino, tuvieron que irse “afuera” para encontrar asidero en el desarrollo de su aplicación: OTTAA Project; no obstante, desearon e hicieron todo lo posible para volver, éxito a cuestas, a la tierra que los vio nacer.

Su deseo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el habla con “la ilusión de colaborar con nuestra ciudad. Sería una alegría enorme y un objetivo cumplido” teniendo en cuenta que por más que lo intentaron, “nunca pudimos desembarcar en Carlos Paz”.

¿De qué se trata OTTAA Project? Es un sistema aumentativo alternativo de comunicación destinado a usuarios con autismo, parálisis cerebral, Alzheimer, síndrome de down, y adultos mayores con afasia post ACV. También aplica a pacientes con afecciones temporales, quienes “elaboran una frase utilizando pictogramas, es decir, imágenes que representan acciones u objetos a propósito de que la app se exprese por ellos”, explicaron sus artífices.

“Devolverle la voz a aquellos que la perdieron” en función de achicar brechas sociales y laborales que bien conocen los Costa por su abuela, cuyos problemas de interacción los llevó a crear esta revolucionaria herramienta. Y es en recuerdo de aquellos inicios que “estamos contactándonos con las autoridades del Mariette Lydis para regalarles tablets con el software instalado. No nos olvidamos que cuando no teníamos nada más que una versión en proceso, ellos nos abrieron las puertas de todo corazón. Siempre vamos a estar agradecidos”.

-A días de la definición, ¿felices, ansiosos, expectantes?

Es increíble porque no lo esperábamos para nada. No nos postulamos ni nadie que conozcamos lo hizo. Hubo alguien, ojalá sea alguna mamá o alguna fonoaudióloga a quien hayamos ayudado tanto como para tomarse el trabajo de nominarnos. Eso es lo que más rescatamos de la premiación. Que estamos motivando a gente que, a su vez, nos ayuda a nosotros. Es el resumen de lo que anhelamos con OTTAA.

-Sería…

Buscamos y queremos cambiarle la vida a la gente para mejor. Sobre todo, darle la posibilidad de comunicarse. La comunicación es una necesidad básica y todos deberíamos tener acceso a ella y hay muchos que todavía, hoy, no la tienen.

-¿Qué implica sostener y desarrollar una visión de producto?

Golpear muchas puertas y muchos fracasos, también. Tenemos una regla: que por cada cien no, podés toparte con un sí. Así que hemos tocado muchos cientos de puertas.

-¿Córdoba es tierra fértil para el polo tecnológico?

Córdoba está a un muy buen nivel y mejora con rapidez. Nos tuvimos que ir al exterior, primero a Dubai, después a Noruega; y Carlos está viviendo hace dos años en Chile, porque no se impulsaban proyectos sociales; mientras que hoy sí se pueden conseguir esos apoyos. De hecho, se está viendo porque cada vez son más los proyectos cordobeses que se reconocen afuera. Vamos por un muy buen camino.

-¿Calidad educativa o incentivo propio?

Tenemos muy buena educación, que se combina con ese “no sé qué” típico de los cordobeses. Una mezcla que nos diferencia del resto y resulta exitosa. Fíjense la cantidad de chicos que, sin haberse recibido, están trabajando en importantes empresas internacionales, y que fueron convocados desde otros países.

-De ahora en más…

Lo que se viene y en lo que estamos trabajando hace mucho tiempo es en el “casco”, pensado para personas que tienen su motricidad totalmente reducida; pero que están conscientes. Va a permitir que, sin ningún movimiento muscular voluntario, puedan comandar la aplicación.

-¿Y qué les está faltando para terminar el prototipo?

Tiempo de desarrollo, de darle y darle. En este momento somos seis personas las que estamos haciendo eso todos los días, convencidos de que va a ser un quiebre en la historia de OTTAA Project.

Lic. Lorena Neo Romero

(Entrevista completa en la versión gráfica del viernes 7 de diciembre, 2018)