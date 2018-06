Ediciones

Constancio Gribaudo: “Cambié mi vida por completo”

El gurú-instructor de yoga se dedica a promover el desarrollo de la conciencia para lograr ser más felices.

Hace unos días, visitó nuestra ciudad un carlospacense radicado actualmente en México. El motivo de su viaje fue compartir diferentes actividades como meditaciones, asanas, armonización, ceremonias cósmicas y un taller denominado “Conociendo-Te”.

Constancio José Gribaudo es, desde el 1º de mayo de 2014, gurú en una tradición asiática y linaje de yoga: “Instructor, y me he consagrado al trabajo cultural en distintos países. Soy simplemente un ser humano que está al servicio de mis pares”.

Si bien recorre el mundo dando conferencias, Argentina ocupa un lugar especial en su corazón: “Se extrañan los afectos; pero he encontrado amigos en todas partes. Un gurú en este linaje se dedica al desarrollo humano, de la conciencia, comenzando con uno mismo; y le da herramientas a las personas con el objetivo de que éstas puedan hacer un proceso de crecimiento en pos de su bienestar para lograr ser más felices, mejorar el nivel de vida…

“La Red GFU (Gran Fraternidad Universal) es una institución cultural internacional que está en 26 países y mi rol es de servicio, no de mando; tampoco gano dinero con esto, ni me muevo por la economía especial de alguien, política ni religión”.

“CONOCIENDO-TE”. En su estadía, una de las tantas actividades que realizó fue dictar un taller denominado “Conociendo-Te” que consiste en “diferentes técnicas para conocerse y ser un poco más feliz. Es un trabajo que puede realizar cualquier persona y se basa en variadas herramientas relacionadas con el crecimiento interno”.

¿Cuáles son esas herramientas?

“Por ejemplo, clínicas de meditación psicológica, donde uno puede aprender a observarse, a mirarse, y empezar a conocerse de a poco, de afuera hacia adentro, cada día un poquito más, para que ese ser humano que trabaja consigo mismo pueda superar lo que no le conviene de su carácter, cambiar su ECRO (estructura conceptual referencial y operativa).

“La meditación es un sistema muy antiguo que se usaba en Egipto, en Bolivia, porque hay ruinas que indican claramente que había gente que abordaba algún estilo de meditación. No es solo del yoga este sistema.

“También trabajo el manejo del sonido, de la vibración, el mantra yoga y mucho más. He dedicado 35 años a estudiar y vivenciar, comprobar en mí mismo los diferentes sistemas de desarrollo humano, y por supuesto lo que más difundimos como institución cultural es la ecología, que tanto se necesita en nuestro planeta”.

Gribaudo indicó que el título del taller tiene una connotación muy importante: “Sentimos terror de conocernos interiormente, algo que está demostrado científica y psicológicamente. Los seres humanos lo que más hacemos es huir de nosotros mismos, por eso necesitamos vivir en una sociedad materializada, completamente distraídos, abusando del alcohol, del trabajo, del deporte, lo que sea que me distraiga y no permita encontrarme. Hay que enfrentarse a sí mismo, es algo muy especial y saludable.

“Al huir, entramos en un vacío existencial porque hay respuestas que no encontramos; no hay un verdadero propósito para vivir; las circunstancias de la vida son todas efímeras, los fracasos y también los éxitos.

¿Cómo fue su transformación a partir de conocerse?

“Cambié mi vida por completo. De ser un ser humano con los vicios normales de un joven de Carlos Paz como el alcohol, las salidas nocturnas, el cigarrillo, el café; pasé a darme cuenta que eso no me servía ni me alcanzaba para vivir. Parecía tenerlo todo, sin embargo, seguía con un estado de vacío, de crisis existencial, de sin sentido.

“En ese entonces encontré una profesora de yoga de la Red GFU que vino de Córdoba, nos mostró a un grupo de qué se trataba, me interesó y fui perfeccionándome.

“Cambié de alimentación, yo era carnívoro, me hice ovolactovegetariano, y mejoré mucho la salud. Tenía problemas de hígado, pulmones, riñones, próstata; pero fui sanando. Lo que pasa es que la vida nocturna en cuatro, seis o siete años te envejece.

“Uno puede hacer esta disciplina sin dejar de trabajar, de vivir la vida normal y el resultado que obtuve en la misma sociedad, viviendo aquí, fue extraordinario. Entonces, para agradecer todo lo que aprendí y que logré ser profundamente feliz; sentí que tenía que devolver lo que me dieron y así fue como comencé a recorrer este camino. Algo de esto cuento en mi libro que se llama `En busca de lo sagrado´”.

¿Cuál es su consejo para aquella gente que busca su camino y necesita ayuda?

“Que la busquen. Les recomiendo la Red GFU, hay buena gente, es un grupo de seres humanos que hacen un buen trabajo, limpio y real, en la sede de la institución ubicada en Jorge Newbery 21. No duden en acercarse”.

INFORMACIÓN ÚTIL. Constancio Gribaudo utiliza varios estilos de meditación y explicó que si los lectores quieren ponerlos en práctica pueden ingresar en guruconstancio.blog: “Allí encontrarás sistemas de meditación para practicar en cualquier lugar, con la familia, los amigos y otros afectos cercanos.

“Igualmente, en el blog también hablamos de psicología transpersonal, social, diferentes técnicas de yoga como sistema integral: nani yoga, parabactis yoga, gastacta yoga, tantra yoga por el cual se trabaja el vínculo de pareja, de las relaciones humanas”.

Silvia Garrigós