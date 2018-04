Ediciones

Colinas: Lazos que trascienden

Residentes del lugar se refirieron a los avances en infraestructura, y a las cuestiones aún pendientes de resolución.

A diferencia de otros sectores de nuestra ciudad, en barrio Colinas se respira algo diferente; un vínculo especial entre vecinos que genera una calidez humana particular. “Todos se conocen”, podría ser la frase más acertada con la que uno de los residentes describió a esta parte de Villa Carlos Paz que con el transcurso del tiempo, ha logrado avanzar en muchos aspectos, generando una mejor calidad de vida para todos.

COMPLETANDO OBRAS. Hace unas semanas, el intendente Esteban Avilés dejó inaugurada la segunda etapa del cordón cuneta en este barrio. Se realizaron 3392 metros lineales con una inversión de 1.957.184 pesos, que comprenden las calles Monte Sacramento, Sierra Chica, Cerro Iguazú, Cerro Itatí y El Morro.

Al respecto Mabel, quien vive hace 31 años en Colinas, comentó: “Fueron haciendo esta obra en distintas partes, y ya casi todos tenemos el cordón. La verdad que es un gran avance para el barrio, y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Como no tenemos el sistema de cloacas, esto permite que las aguas servidas no queden estancadas en las calles”.

En lo mismo coincidió Camila, que se mostró conforme con las tareas realizadas: “Es muy positivo; esperemos que con el tiempo puedan ir asfaltando; así no tenemos tantas complicaciones cuando llueve. O al menos, que hagan un mejor mantenimiento de las calles”.

MÁS CONTROLES. En su mayoría, los consultados admitieron que ocurren hechos de inseguridad; aunque con el “mejoramiento de la iluminación, no hay tantas situaciones de ese tipo. Igualmente, siempre sucede algún que otro problema; pero es como en todos lados”, planteó Mabel. Sin embargo, la mujer comentó que “nunca me han asaltado. Lo más común que se da es que entre los mismos vecinos se roben las garrafas; entonces hay que ponerles candado para que no desaparezcan. Están muy caras y escasean; son como oro en el invierno”.

Jorge vive hace un mes y medio en el barrio, y reclamó por más asistencia policial: “Me gustaría que el patrullero esté más presente. Me parece que esta zona está muy desprotegida”.

A pesar de esto, el vecino resaltó que “hay gente muy buena y nos conocemos entre todos; es un lugar muy familiero. Muchos tienen conceptos malos de nosotros, de que aquí es peligroso y hay puro vandalismo; sufrimos discriminación. Pero puedo confesar que hay más inseguridad en el centro que acá. Particularmente, no tengo rejas ni nada en mi casa; pero nunca he tenido problemas”.

SOBRE EL CENTRO VECINAL. En relación a la tarea que realizan los dirigentes vecinales, Mabel comentó que “es como si no los tuviéramos, ya que no figuran en el barrio. Creo que solamente ‘dicen trabajar’ para llenarse los bolsillos”.

En lo mismo coincidió Luciana, quien identificó a “Sandra Figueroa como la presidenta; pero veo que no hace nada por Colinas. Sé que tienen un grupo de whatsapp para comunicarse con la gente e informa sobre las vacunaciones o las fechas para las castraciones de las mascotas; pero solo eso. En Colinas hay mucho trabajo por hacer, y tendrían que esmerarse para mejorar las calles o el tema de la iluminación”.

Por su parte, Carlos calificó a la entidad barrial como “un desastre”, y agregó: “La presidenta que tenemos es una persona que no está preparada y tampoco lo están los otros integrantes de la Comisión. La única persona que trabaja y es más referente en el barrio es Horacio Gigena, a él lo considero más ‘presidente’ que a esa mujer”, rescató.

Por último, el vecino consideró que el “centro vecinal pareciera que está acéfalo; porque no hay autoridades que nos representen como corresponde. La presidenta nunca se puso al frente del barrio para hacer algo, y ojalá se vayan pronto porque no hacen nada por los vecinos”, finalizó.

Elizabeth Scardigno