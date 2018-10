Ediciones

Cindy Coleoni y una familia de artistas

Lo lleva en la sangre. Nunca una frase popular encontró tanto asidero como en la historia de Cindy Coleoni. Con 25 años, será protagonista de una ópera rock cuyo vestuario lo diseñará su madre, Patricia Ferrari, y eligió integrar el equipo comandado por Natalia Jiménez de La Quinta Estación en la Voz México.

“Sacó la veta musical de su abuelo” advierte Patricia, integrante de una familia donde el arte es la estrella principal: actrices, modelos, diseñadores y “apasionados como mi papá”, agrega la propia Cindy. Joven carlospacense que “llena de emoción el pecho” de los Coleoni.

“¿Cómo me puedo sentir?” se pregunta Patricia para responder: “Increíble. Cindy vive para la música” y que se hayan dado vuelta tres de los cuatro jurados del programa de canto internacional es producto del esfuerzo y la dedicación. Autodidacta, “se trasnochó en más de una oportunidad para formarse en un abanico de estilos musicales que van desde blues al jazz, pasando por el rock, el pop y los lentos.

“Es una nena que ha trabajado mucho para esto, es su sueño desde chiquita”, reitera, trayendo de la memoria que cuando Cindy tenía nueve años quiso participar de un casting de Casi Ángeles; pero “no estábamos en condiciones de afrontar los gastos que implicaba viajar a Buenos Aires, y ella no es de llorar fácil; pero ante la negativa se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento sentí que estábamos dejando pasar una gran oportunidad”. Por suerte, la vida le dio revancha.

Años después, estando en Chile por la carrera de su hermana Mara, quien había sido convocada para una tira juvenil, los sorprendió la peor catástrofe sísmica de la última década y tuvieron que quedarse por un mes. Durante ese tiempo, “justo hubo una audición para protagonizar una teleserie juvenil-musical, y quedó”.

Distinta a la suerte que tuvo acá en su tierra, donde “probó durante un año, incluso participó del casting de La Voz Argentina”, una experiencia “para el olvido, que le ayudó a tomar la decisión de irse. Acá no es fácil hacerte de un espacio dentro del arte; sin talento, a veces triunfan los hijos o parientes de…”.

México, como ya había pasado con el país vecino en donde su otro hermano, Bruno, participó del programa deportivo Calle Siete (al estilo de Combate), la recibió con los brazos abiertos. “Tiene un contrato por un año para protagonizar una ópera rock”; además del día a día en la versión chilanga de The Voice.

De hecho, la “gorda”, como le dicen cariñosamente a Cindy, “llegó a La Voz México porque la escucharon en los ensayos de la ópera rock”. Obra de teatro para la que Patricia fue convocada a propósito de que diseñe todo el vestuario. “Estimo estar viajando en dos meses”.

Reencuentro que las tendrá como protagonistas; entre tanto, “sigo el día a día” de la más pequeña de la familia. Artista de cepa que no descarta volver: “Lo haría gustosa”; aunque reconoce que son una “familia itinerante”. Acostumbrados a vivir “por todos lados” debido a la carrera futbolística de Sergio Daniel Coleoni. “Somos nómades. Todos tenemos eso de no quedarnos mucho tiempo en un mismo sitio. Las valijas siempre están listas”.

ESTE PRECISO MOMENTO. “La música es mi vida” admite Cindy. Lectora empedernida y amante de la filosofía, “crecí entre libros y notas. A los 13 años me di cuenta que tenía facilidad y nunca más paré”.

Su paso por la televisión chilena, en este contexto, le sirvió para concienciarse respecto de que “no era solo un gusto y una pasión sino un compromiso real. Me lo tomé con una responsabilidad y un profesionalismo que hasta me sorprendí de mí misma. Rebelde por naturaleza, siempre me generó curiosidad el saber qué me iba a despertar el suficiente interés para comprometerme con el alma. Eso me pasó con la música”. Al punto de que, con su guitarra a cuestas, tocó por dos años en la Riviera Maya: “La mirada del público fue mi posgrado”.

Unos meses a esta parte, “nació la oportunidad de La Voz y la tomé como una asignatura pendiente. Cuando uno sueña con cantar ve este estilo de programas, que lo bonito que tienen es el mensaje, por cuanto te invitan a jugártela”. Así que recordando a Pablito Tamagnini de Operación Triunfo, saborea el logro cumplido. “Siento que estoy haciendo las cosas bien, mostrando para lo que me preparé. Confiando”.

Claro que extraña “el amor incondicional de mi familia, el aire y el paisaje de las sierras”; pero también sabe vivir el presente y hoy se encuentra “en pleno proceso de creación de un show propio, así que mi rutina es de mucho trabajo”, asume, “anhelando que este proyecto algún día llegue por allá. Siempre será lindo volver a casa. Espero la invitación”. Mientras: “Le mando un saludo a mi tierra”.

Lic. Lorena Neo Romero