Cáncer de mama: El diagnóstico precoz salva vidas

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

“El cáncer de mama es de los más frecuentes en Argentina y uno de los más estudiados, de los que más se ha protocolizado el tratamiento y los métodos diagnósticos”, explicó el médico cirujano Carlos Álvarez, especialista en tocoginecología.

“Afecta a una parte importante de la población y se calcula que una de cada ocho mujeres lo tendrán en algún momento. Se caracteriza por ser muy agresivo en etapas muy juveniles o en la perimenopausia; pero no tanto en las personas mayores de 70, 80 años”.

Esto tiene que ver con la producción de hormonas: “Las mujeres más jóvenes son hormonodependientes y el cáncer de mama depende mucho de los estrógenos. En las mujeres grandes, cuyos ovarios ya no funcionan, la producción de estrógeno disminuye, y eso ayuda a que el cáncer sea más llevadero. Por eso antes, uno de los tratamientos a los cuales se recurría era extirparle los ovarios para suprimir la fuente de estrógeno. Ahora eso se hace de manera química, a través de pastillas como el Tamoxifeno, o los inhibidores de la aromatasa, que bloquean la producción de estrógeno”.

Por otro lado, “si bien el cáncer en sí no es hereditario, salvo cuando hay algunos genes específicos, a la llamada familia directa de la paciente hay que seguirla muy de cerca.

“También existen otros factores que predisponen a la mujer como el tabaquismo, o el no haber dado de mamar; estos se suman a los genéticos que son los que pueden estudiarse.

“Los antecedentes familiares son muy importantes, y en este momento no hay un tratamiento por el cual uno puede decir que tal medicamento o droga elimina exclusivamente las células del cáncer de mamá; en realidad, destruyen todo, como la quimioterapia. Por lo tanto, el gran avance es el diagnóstico precoz; es decir, estar atentos, detectar a las personas que con mayor facilidad pueden contraer el problema”.

Se recomienda hacer la mamografía una vez por año después de los 40; pero la periodicidad la manejará el médico según los casos. Este procedimiento “permite detectar lesiones no palpables. El cáncer de mama es indoloro y asintomático; cuando el bulto es palpable la enfermedad ya ha avanzado, aunque puede ser tratada con resultados muy positivos”.

DIFERENCIAS ENTRE MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA. La mamografía es un estudio radiológico; mientras que la ecografía es por ultrasonido, por lo general, no tiene radiaciones ionizantes y es más inocua. Por eso, “ante cualquier patología de la mama en las personas jovencitas o que no han tenido hijos se recomienda la ecografía mamaria”, explicó Álvarez.

“Distingue muy bien los nódulos cuando son de contenido líquido o de contenido sólido. Los primeros, habitualmente, son benignos. Los sólidos tienen que tener algunas características para hacer pensar en malignidad.

“Son complementarios. Se aconseja hacer ambos estudios en las mujeres -por ejemplo- portadoras de prótesis, porque éstas tienen un componente líquido interno en el que a veces pequeñas fisuras o derrames del líquido fuera de su ámbito se detectan fácilmente con la ecografía”.

La presencia de “microcalcificaciones agrupadas y con determinadas características hace que se solicite una biopsia por punción de esa zona específica, bajo guía del mamógrafo para la toma y extracción del material, que será estudiado para determinar si es positivo y se procede a una cirugía más ampliada; o es negativo.

“Hay un 70 por ciento que son benignos; pero, de todas maneras, avisa que son personas a controlar; nos está diciendo que es un paciente que no hay que perder de vista”.

“NO HAY QUE PREOCUPARSE, SINO OCUPARSE. El doctor Álvarez lleva 46 años en el ejercicio de la profesión, y si bien admite que nunca se acostumbró a dar un resultado adverso, “ha cambiado un poco la filosofía. Hasta hace unos años venía al consultorio toda la familia porque, en muchos casos, al paciente se le debía ocultar el diagnóstico.

“Hoy eso ha cambiado; la gente ha entendido que, para el paciente, saber lo que tiene es un derecho humano; y exige hacerlo para planificar su vida, saber cuáles son las estadísticas de sobrevida, qué opciones de tratamiento tiene. Es importante que la mujer entienda de qué se trata y que en estos momentos es una patología que, tomada a tiempo, es tratable, curable; de hecho, la sobrevida del cáncer de mama es grande.

“No hay que preocuparse sino ocuparse de hacer los controles periódicos para que la enfermedad pueda ser diagnosticada precozmente. Por otra parte, no hay que olvidarse que la prevención es la medicina más barata, por ende, se gasta mucho menos dinero”.

Silvia Garrigós