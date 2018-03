Ediciones

Bici Didáctica: Viajar para encontrarse

“Recorro lugares con el corazón abierto, buena voluntad y pensamientos positivos”, resume un joven profesional la experiencia de peregrinar por Argentina y su interior.

Hace unos días, el profesor y guía de Turismo Juan Francisco Basgall regresó a Villa Carlos Paz, después de viajar dos meses por el sur del país, teniendo como única compañía su bicicleta.

YO Y MI ALMA. El joven es de Concordia (Entre Ríos); pero vive en nuestra ciudad desde hace diez años: “Aquí me formé como técnico y guía de Turismo, e hice el trayecto pedagógico que es lo que me posibilita ser docente de Geografía en estos momentos.

“Trabajé durante mucho tiempo para la Secretaría de Turismo en el Cerro de la Cruz, ya que hacía las visitas guiadas. Mis tareas siempre estuvieron vinculadas al tema ambiental y geográfico.

“Este proyecto que, no solo tiene como fundamento viajar sino también aprender, se llama ‘Bici Didáctica’. Lo que me genera transportarme por diferentes lugares hace a mi aprendizaje, tanto en educación (recurso didáctico la bicicleta) como en turismo, para conocer y poder transmitírselo a mis alumnos”.

A Juan desde siempre le gustó viajar: “Lo he hecho de mochilero por diferentes lugares de Argentina y también con la Facultad de Turismo; pero el proyecto de aprender andando en bicicleta surgió hace dos años, aproximadamente, cuando comencé a realizar viajes por la provincia de Córdoba; así recorrí el cruce de las Altas Cumbres, el Valle de Punilla, de Paravachasca y Calamuchita. De ahí en más conseguí un sponsor, surgió la página de Facebook y la difusión de los viajes”.

HOMBRE PEDALEANDO AL SUR. Casi siempre viaja solo; pero esto no implica que la actividad no se pueda hacer con otras personas: “Si bien soy bastante solitario, no tengo inconvenientes en compartir una pedaleada con otros.

“El proyecto es sin fines de lucro, la idea principal tiene que ver con mi aprendizaje personal, que al ser transmitido a través de la página y en las aulas, se vuelve comunitario.

“En cuanto al viaje en sí, particularmente el que hice recientemente a la Patagonia, me llevó casi dos meses, 15 mil kilómetros pedaleados recorriendo tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Una vez que llegué un poco más al sur de Esquel, crucé por la meseta patagónica hasta el Mar Argentino y también visité Trelew, Puerto Madryn y Península de Valdés. Al principio viajé con un amigo que hacía su primera experiencia; pero desde los veinte días de travesía continué solo”.

-¿Qué se siente hacer tantos kilómetros en soledad?

“Más allá del aprendizaje geográfico, cultural, social… yo apuntaba a un crecimiento interno. Había una búsqueda constante en mí, quizás también más espiritual, y eso implicó este viaje. Enfrentarse a limitaciones, a temores, a encontrarte seis u ocho horas pedaleando con uno mismo en lugares donde estás solo en la ruta con tus pensamientos.

“Esto fue una parte muy importante para mí, más allá de recorrer cinco parques nacionales (Lanin, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Alerces y Lago Puelo), cuya experiencia también quiero compartir para revalorizar los recursos naturales que tenemos”.

-¿Cubrió tus expectativas el paisaje que encontraste?

“Uno planifica un viaje; pero siempre algunos planes se modifican. Este recorrido en particular superó mis expectativas. Como se desenvuelva el viaje depende -en parte- de cómo esté uno. Yo viajo con el corazón abierto, predispuesto a conocer gente; con buena voluntad y pensamientos positivos.

“Estoy seguro que esto hizo que no tuviera en casi sesenta días ninguna condición adversa, como sufrir robos, delincuencia, nada… y así pude estar en los lugares que quise. Eso sí, tomando los recaudos de seguridad, por supuesto; sin embargo, logré estar tranquilo con el Universo”.

“BICIDIDÁCTICA”. De esta manera, los amantes de la naturaleza y los paisajes pueden encontrar la página de Juan Francisco Basgall en Facebook. Allí, junto a su cámara va retratando todos los lugares que recorre a lo largo y ancho del país. Bellas fotografías y curiosidades forman parte del interesante material que el joven sube a su muro. Recomendable.

Periodista Silvia Garrigós