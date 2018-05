Ediciones

Azúcar: ¿Ese dulce veneno?

En altas dosis, es perjudicial para la salud.

Preocupan en Argentina y en el mundo el crecimiento de las enfermedades no transmisibles; en tanto el sobrepeso y la obesidad se asocian a este tipo de males. Un reciente estudio llevado a cabo en la región, ha demostrado que nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de azúcar.

AZÚCAR = CALORÍAS VACÍAS. Ante este problema dialogamos con la licenciada en Nutrición Rosana Stipicich (M.P.1113), quien explicó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre su ingesta excesiva y fijó una recomendación máxima de consumo diario de 50 gramos, contando tanto la intrínseca en algunos alimentos, como la añadida a preparaciones caseras o industrializadas.

“Esto sería no más de doce cucharaditas para que el azúcar no supere el 10 por ciento de las calorías diarias consumidas, considerando una dieta estándar de 2.000. Lamentablemente, Argentina es el mayor consumidor con 115,2 gramos diarios; de los cuales 91,4 corresponden a azúcares agregados, lo cual más que duplica lo recomendado.

“Somos uno de los países con más consumo de azúcar en general y también de bebidas azucaradas; esto trae aparejado muchos trastornos de salud, no solo obesidad sino también asma, diabetes y padecimientos cardíacos”.

La profesional explicó que es muy poco lo que aporta a nuestro cuerpo el azúcar: “En realidad solo energía, 4 calorías por gramo; pero son calorías llamadas vacías porque no tienen nutrientes, vitaminas, ni minerales; o sea de baja calidad nutricional. Los hidratos de carbono naturalmente se encuentran en las frutas, vegetales, legumbres y cereales, y en estos alimentos sí aportan nutrientes”.

DESAYUNOS MUY DULCES. La Agencia de Salud Pública del Reino Unido señaló que los niños ya consumen en el desayuno más de la mitad de la dosis de dulce recomendada por la OMS. Con los antecedentes de Argentina, suponemos que una realidad similar padece nuestro país.

La fruta en la primera -y más importante- comida del día brilla por su ausencia y es reemplazada por gran variedad de galletas dulces que parecen inofensivas; pero son hipercalóricas, al igual que los cereales azucarados y los jugos enlatados.

El resultado es explosivo y se visibiliza en el aumento de niños con caries (uno de cada cuatro) y en el sobrepeso infantil. Como consecuencia, crece el riesgo de padecer problemas de salud más graves cuando adultos, como la diabetes del tipo 2.

Stipicich contó que “investigadores ingleses de la Universidad de Hertfordshire, llegaron a la conclusión de que los yogures infantiles y las barritas energéticas, con frecuencia decorados con personajes de dibujos animados, contenían niveles significativamente mayores de azúcar y grasa saturada que los productos para adultos de las mismas marcas.

“No hace falta gastar en exceso para que nuestros niños estén bien alimentados. Siendo las mejores alternativas para sus desayunos y meriendas, los bocadillos de fiambre magro, las frutas de temporada, los lácteos y los frutos secos. Es una idea muy acertada la incorporación en los colegios de los kioscos saludables; pero debe ser un trabajo mancomunado entre las familias y la escuela”.

ALTERNATIVAS. Muchos sienten que no pueden dejar el azúcar ni consumir menos, porque no hay nada tan sabroso que la reemplace: “Puede ser sumamente adictiva”, advirtió la especialista. “Al igual que las drogas, el azúcar promueve la generación de dopamina en el centro del placer del cerebro. Los alimentos endulzados artificialmente tienen ingredientes que no encontramos en los naturales y que nuestro cuerpo no puede controlar. Por ese motivo, quienes son particularmente susceptibles a caer en una adicción corren riesgos con el azúcar.

“Sin embargo, cuando podemos pensar con claridad que esta sustancia no es tan beneficiosa, se prueban otras alternativas con muy buenos resultados. Por ejemplo, la miel de arroz es dulce y con abundante almidón que le da una consistencia de gel muy parecida a la miel; pero más oscura.

“La melaza es un líquido viscoso similar a la miel; aunque un poco más oscura que se obtiene de la caña de azúcar. Es rica en minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo, algunas vitaminas y algo de fibra.

“Stevia molida es otra alternativa. Se extrae de una planta llamada stevia rebaudiana; tiene alto poder endulzante, es natural y no aporta calorías. Acepta la cocción, por lo cual se la puede usar para cocinar. Es apta para diabéticos y una excelente opción dulce desde lo nutricional.

“Además están los arropes, las frutas disecadas o deshidratadas y el azúcar mascabo. Este último proviene de la caña de azúcar, sin procesar ni refinar. Aporta algo de fibra, minerales, vitaminas A y complejo B. No es apta para diabéticos.

“Por lo general estos artículos se encuentran en dietéticas, almacenes orgánicos y mercados naturales, al alcance de todos los que quieran tener una vida más saludable”.

Silvia Garrigós