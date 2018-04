Ediciones

Atrévete a ser feliz: “Hay que unir, construir, pacificar…”

Liliana Noli es profesora de yoga, y califica a esta disciplina como una filosofía de vida muy amplia que abarca el conocimiento mental, espiritual, la alimentación que ingresa a nuestro cuerpo; que incluye aprender a hacernos responsables de nosotros mismos, no echar las culpas afuera y ver qué hemos hecho para que nos pasen determinadas cosas.

Más allá de dar clases de yoga, organiza charlas sobre el camino hacia la felicidad, alcanzando de esta manera la plenitud: “También estudié astrología, que aplico a la docencia porque -evidentemente- los planetas, el signo bajo el que hemos nacido, la casa donde está nuestro sol… todo eso nos dispone y afecta.

“Podemos revertir toda la influencia de los planetas en diferentes situaciones; pero es muy bueno saber por qué uno es de determinada manera y actuar en consecuencia.

“A lo largo de mi vida, he adquirido una serie de conocimientos que me ayudan a estar bien el mayor tiempo posible. He logrado un estado de paz bastante importante, gracias a los estudios y -lo más valioso- conociéndome”.

La felicidad de tiempo completo es imposible: “Lo que es posible es estar en un estado mayor de paz interior que nos permita afrontar los problemas con más serenidad, armonía, sin enfurecernos, sin enojarnos demasiado con nada.

“El enojo es muy sano para sacar aquello que a uno lo oprime; pero algunas personas se enojan muy rápido, sin posibilidad de reflexionar. Hay gente que está en un estado de enojo permanente.

“En el fondo, esta conducta aflige, y, por ende, la gente está ávida de expresarse, de ser escuchada, ser partícipe de un grupo, sentirse bien recibida. Intentamos ser cálidos con los asistentes, que se sientan cómodos. Yo quiero -con estos encuentros- servir e intercambiar experiencias”.

¿SER FELICES ES COSA DE VALIENTES? Los talleres que dicta Liliana Noli tienen un nombre sugerente y que llama a la reflexión: “Atrévete a ser feliz”, lo cual presupone que la persona que es feliz lo es porque se atreve a serlo: “En líneas generales siempre sale primero la queja, la comparación, muchos no quieren mostrar los buenos estados de ánimo que todos en algún momento tenemos. Algunos lo hacen para preservarse; pero otros porque son muy exigentes y no están conformes con lo que tienen”.

La instructora de yoga hace hincapié en el gran potencial que cada ser humano tiene en su interior: “Es tan poderoso lo que podemos hacer, tenemos mucha capacidad y no debemos dejarnos marear por las cosas que nos pasan. Somos seres maravillosos, de luz y bondadosos; no hay nadie malo en el mundo, solo hay gente que tiene muchos problemas y le cuesta encontrar la salida a esas situaciones”.

A diferencia de Noli, muchos investigadores dicen que la persona tiene en su interior tanto la maldad como la bondad, y cada uno elige el camino que desea transitar: “Considero que la gente sometida a distintas dificultades puede volverse agresiva y mala. La maldad puede revertirse si existen las condiciones, si la persona tiene oportunidades, un entorno que contenga y que sea amoroso… no todos lo tienen”.

“EL DESEO NOS MANIPULA”. Para Liliana, la felicidad es “disfrutar de las cosas simples, practicar el amor con nuestros semejantes, hacer lo que nos gusta, estar en armonía con la vida, agradecer a cada instante.

“Si logramos alcanzar la paz y tomar el control de nosotros mismos, podremos darnos cuenta que es más fácil enfrentar aquello que nos aqueja y lograr sortear ese obstáculo o aceptarlo de una manera más positiva”.

Periodista Silvia Garrigós

La expresión del título pertenece a Serge Raynaud de la Ferrière, escritor y astrólogo frances, fundador del movimiento Gran Fraternidad Universal.