Arte sobre la piel: El tatuaje es un estilo de vida

Conversamos con Guido Marinero, un tatuador profesional que nació en Buenos Aires; pero hace más de un lustro trabaja en nuestra ciudad.

Ante la pregunta de cajón, que cualquier cronista haría como para romper el hielo, ¿qué es ser un tatuador?, Guido no duda y las palabras brotan de sus labios con pasión. “No es ni una salida laboral, ni un hobby; tampoco algo para pasar el rato con los amigos. Es un estilo de vida, uno cuando empieza a tatuar, toda la vida gira en torno al tatuaje. En mi caso pienso en tatuaje todo el día, dibujo, pinto y cuando no, estoy tatuando o leyendo libros de colegas. Hoy por hoy, se ha masificado, porque todo el mundo tiene acceso a comprarse una máquina, los insumos y ponerse a tatuar, se está confundiendo el concepto. Tatuador es un oficio, como el carpintero, un oficio que se aprende y, para mi forma de ver, un oficio que se ama”.

¿Se asemeja mucho a la definición de todas las artes, verdad?

-Claro. Uno vive pendiente de eso y pensando todo el tiempo en eso. Por ejemplo, me cuesta ver un tatuador sin tatuajes, y hay varios así, que se llaman tatuadores y tienen solo dos o tres en el cuerpo. Es como un carnicero vegetariano. Son cosas raras.

¿Es preciso ser un muy buen dibujante?

-No; pero es necesario. Es decir, vos podés no saber dibujar nada; pero si practicás y practicás, con el tiempo, vas a poder tatuar bien prolijo. Lo que te corta son las alas a la hora de una evolución artística; el techo lo tenés mucho más bajito si no dibujás. El dibujo te permite crear tus propios diseños, experimentar con técnicas nuevas y después volcarlas al tatuaje. Tenés más margen si sabés dibujar.

Claro, porque después se transforma en un simple copista…

-Exacto, he tenido clientes que me han traído una idea de lo que querían y se los he dibujado tal cual esperaban. Muchos otros les han pedido que lleven el dibujo hecho; ahí estamos hablando de ejecutores, es decir, tatúan lo que el cliente les lleva. El tatuaje no es solo saber hacerlo; ponele que uno haga el dibujo y lo ponga en la piel, lo tatúes y te salga bien. Es algo que se aprende con años de práctica, lleva mucho estudio, y no hablo de estudiar en una academia sino de trabajar con colegas, con personas que saben más que vos; uno está constantemente aprendiendo. Una cosa es saber tatuar, y otra cómo aplicar el diseño, de acuerdo con la forma de cada brazo; evaluar si le va a quedar bien a la persona, porque estamos trabajando con algo que es para toda la vida, entonces hay que tener ciertos conceptos sobre la técnica.

¿Qué es lo que más pide la gente?

-Buscan aquellos tatuajes que están más de moda, por decirlo de alguna manera. Todos los años surgen tres o cuatro diseños que se ponen de moda. El año pasado o el anterior estaban los infinitos, que todo el mundo los pedía; también los relojes antiguos de bolsillo, con rosas y coronas. Son tendencias que surgen cuando lo ven en algún artista o jugador de fútbol.

Hoy por hoy, lo que más piden son las coronas; pero el año está muy nuevo todavía, entonces estamos como esperando a ver qué otra cosita surge. Cuando Tinelli se tatuó el brazo con ángeles, la gente traía la foto y pedía lo mismo; con la hija de Tinelli ocurrió lo mismo. La verdad es que artísticamente cansa un poco; por eso, cuando me traen todo el tiempo el mismo diseño, trato de cambiarle algo, de ponerle algo diferente, para que no tenga el mismo diseño del que se fue hace diez minutos. Pero también pasa que la gente es muy estricta, te traen la foto y te dicen: quiero esto igual que en la foto.

Imagino la complejidad que debe tener cuando te piden el rostro de un familiar…

-Está bueno que lo preguntes, porque a veces la gente no lo entiende. En el tatuaje hay estilos, hay distintas ramas, como en la pintura. En mi caso, me dedico al estilo tradicional americano, que es uno de los más antiguos. Nació en Estados Unidos, los marineros aprendían las técnicas alrededor del mundo y se tatuaban ellos y a sus amigos en el barco, y terminaban abriendo una tienda en los puertos de Nueva York. Ese es el estilo al que me dedico, cuando pinto, cuando dibujo. También hago tatuaje comercial porque uno tiene que vivir, y además, comparto otros estilos; a menos que sea algo demasiado purista, en un estilo que no manejo; por ejemplo, de realismo no hago nada.

¿Qué es lo más difícil que te han pedido?

-Hay algunos diseños que me han traído, sobre todo orientales, con muchísimos detalles de líneas, y otros medio surrealistas que también tienen mucho trabajo de línea y escalas de colores distintas, esas cosas son complejas. Hay que saber discernir para esas cosas, quizás me animo a hacer un surrealismo; pero no es lo que me gusta, y por tanto no me inspira. También está en el criterio de cada uno saber rechazar un trabajo, porque tal vez no me interesa hacerlo. No obstante, no sabría decirte de algún diseño en particular que haya sido complejo. A ver, el diseño en un brazo siempre es complejo, porque hay que adaptar la forma del brazo al diseño.

¿Considerás que se estén acabando los prejuicios respecto de los tatuajes?

-Sí, porque antes se pensaba que los tatuajes eran para los presos, prostitutas o carceleros. Estaba mal visto. Cuando hablo del estilo que yo hago, que es el tradicional, estamos hablando de principios del siglo pasado, por lo tanto, ha evolucionado. Pasa que la sociedad argentina de a poco se fue metiendo en la cultura del tatuaje; los brasileños nos llevan ventaja, porque ellos a fines de los 50 ya estaban tatuando, cuando en Argentina se comenzó a mediados de los 80.

¿Sabés a raíz de qué se dio la explosión en nuestro país?

-Creo que el gran responsable ha sido Internet. Tatúo hace ocho años, si bien ya había acceso a algunas cosas, no era tan fácil como ahora buscar un tutorial en YouTube, ver cómo se hace una línea, cómo se arma una máquina… Antes tenías que buscar un tatuador de años, que te acepte como aprendiz, estar ahí, ver, acomodar, atender gente. Incluso era sumamente difícil conseguir los elementos. Hoy te metés en Internet, bajás un tutorial y en Mercado Libre comprás el kit de tatuador.

¿Dónde está ubicado tu estudio?

-Si bien tengo un estudio, no está abierto como un comercio normal. Lo que hago es concertar los turnos mediante redes sociales, donde por privado nos pasamos los números de teléfono y de esa manera se concreta la cita. Pueden ingresar en mi Facebook: “Cosa de marineros”; o a mi teléfono 3541-681008.