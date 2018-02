Ediciones

Arquitectura: “Villa Carlos Paz es rara”

Dialogamos con el arquitecto Adrián Marcucci, quien nos ilustró sobre la ciudad en la que residimos.

¿Hay una arquitectura serrana?

Sí; pero poco a poco comienza a desaparecer, tendemos a una arquitectura más internacional. No es algo que se haya decidido ahora, sino que es un planteamiento que viene de larga data. En los sesenta cambió un poco, y se comenzó a tener una idea más regionalista. Por ejemplo, y acá me salgo de Carlos Paz, la Municipalidad de Córdoba tiene una arquitectura internacional; pero sus materiales son de la región, a nosotros se nos da ese tipo de construcción.

¿Y los orígenes de nuestra ciudad?

Por los años cincuenta, entra a tallar la idea de la casita peronista, el chalet californiano de Evita, los monoblocks y eso. Algo adecuado a su función. Eso se replica en todo el país y nuestra ciudad no estuvo exenta.

¿Y luego las casitas europeas?

No hay tantas como en La Falda o La Cumbre; pero Villa Suiza es un barrio interesantísimo desde lo visual. Ahí se puede ver ese tipo de construcciones; pero con materiales nuestros. Es interesante ver los trabados (esquinas), algunos de los cuales son solo para la vista.

Y en el amanecer de nuestra ciudad, ¿cómo jugó la arquitectura?

Había gente que no sabía del tema; pero indudablemente tenía muchas ganas de hacer cosas. Luego vinieron personas que aportaron mucho, desde Bialet Massé, hasta Cassaffousth y otros que enseñaron el “cómo hacer”.

Villa Carlos Paz es un lugar raro: no hay una plaza céntrica, que es lo que pasó en la mayoría de las ciudades, tal y como lo expresan los tratados de las Leyes de Indias, que todo crecía alrededor de una plaza en donde estaba la iglesia, el cabildo y lo que fuera el poder, para luego desarrollarse la ciudad en forma de anillo. Por otro lado, está el tema de la estación de trenes, las ciudades que tuvieron su origen desde allí.

A nosotros no nos pasaron ninguna de estas dos cosas, tenemos un cordón montañoso y el agua por el otro lado; quedamos angostos y largos y no pudimos crecer en anillo y por eso mismo moverse dentro de ella es caro. No hay muchos ejemplos de una ciudad como esta. Probablemente nuestro gran parque podría ser el jardín municipal y el de la terminal; sería buena idea recuperar eso.

¿Qué edificios destacás?

El Templo Sagrado Corazón de Jesús (Sarmiento y José H. Porto) es del arquitecto Miguel Ángel Roca, es muy interesante por la forma de proa que viene avanzando y los lucernarios a los costados; si bien por fuera es muy industrial, Roca rescata el pensar de la época; no obstante, por dentro es otra cosa, los prismas de los costados llevan la luz hacia adentro de una manera muy suave.

Otro es el Banco Nación (General Paz y San Lorenzo), obra de Clorindo Testa, que tiene la idea de las dobles y triples alturas como el banco de Londres de Buenos Aires, que es su obra más genial. Él tiene la idea de pensar la economía y que el producto sea lo más limpio posible.

Luego está la costanera, en la zona de los boliches; allí hay que hacer un relevamiento fotográfico porque hay casas que tienen que ver con el modernismo, hay buenas obras ahí. No podemos dejar de citar la Sala de Convenciones que es de un movimiento llamado brutalismo, y se caracteriza por ser muy funcional.

En Villa del Lago está el edificio Artemisi Center o Portobello, según lo llaman algunos (Sarmiento 1111). Generó mucha controversia; pero desde el punto de vista arquitectónico es muy bueno, tiene una vista impresionante.

Tengo que citar el complejo El Pato, habría que hacer algo con eso que es un hito en la ciudad.

Y llegamos a la arquitectura actual…

Sí, y para eso cito a Roca, de un escrito que se llama “Ciudad democrática” en donde se plantea que cada hecho en la ciudad influencia a todos, un edificio nuevo empieza a quedar en el recuerdo de la gente, algo que es tomado como referencia o ha desplazado a cierto espacio verde, por ejemplo, y eso va a durar mucho en el tiempo.

¿Cómo está nuestro país en ese tema?

En realidad, Latinoamérica está bastante bien en materia arquitectónica; pero creo sinceramente que Paraguay está ahora a la vanguardia en la región. (Pide que los interesados busquen en Google a Solano Benítez). Pasa también que le llevamos más el apunte al código que al sol; hay cosas claves, como la relación con él, que sale y se pone siempre en el mismo lugar, y a veces, por ejemplo, no cerramos bien una cara que da al sur porque tenemos linda vista; pero luego por ahí te va a entrar agua.

¿La arquitectura es arte?

No lo sé… Hay mucho para decir con esto. El arte es sublime porque es inútil. Un cuadro te puede extasiar, pero no tiene una finalidad; la arquitectura sí, involucra a alguien que la va a usar, tiene que ver con un servicio. No obstante, está claro que hay líneas que se tocan.