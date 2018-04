Ediciones

Arbitraje femenino: Bendita tú eres…

Evelyn Luján habló sobre su experiencia como referí en el fútbol cordobés.

La influencia de la mujer en los distintos ámbitos sociales se ha acrecentado notablemente con el pasar del tiempo, sobre todo en aquellos que parecían ser exclusivos de los varones, como sucede en ciertos deportes; por ejemplo, el fútbol.

Si bien aún queda mucho por hacer, los prejuicios van disipándose a medida que transcurren los años, gracias a la lucha de las mujeres por ganar más espacios, tal el caso de “Eve”.

La joven de 27 años es oriunda de Villa Carlos Paz, y su pasión por el arbitraje no se dio por su casualidad: vino incorporado en los genes. Su abuelo fue jugador casi profesional del balompié; en tanto su padre también ejerce la profesión de referí. Ambos resultaron su principal estímulo para que descubriera su vocación.

“Mi familia está muy arraigada al deporte, y de ahí nació mi interés. Desde niña, mi papá me llevaba a la cancha y me inspiró para que continuara ese camino. Recuerdo que siempre jugaba con las tarjetas, la moneda y el silbato; todo esto absorbí durante toda mi infancia”, comentó.

Además, Evelyn llevó a cabo capacitaciones desde temprana edad: “A los 15 años empecé a dirigir en torneos amateurs; y a los 16 hice un curso provincial en Córdoba con un instructor de AFA. A los 18 me recibí, y a partir de allí, vengo desarrollando la actividad de manera formal. La verdad es que toda mi vida soñé con esto”.

UN ENTORNO DIFÍCIL. El fanatismo que se vivencia en el ambiente futbolístico, particularmente, suele dejar a la vista todo tipo de “demonios” que reflejan los mismos flagelos que tenemos como sociedad. El arbitraje es, en muchos casos, “blanco” de airadas controversias y motivo de sospecha.

Evelyn habló de su experiencia impartiendo la ley en el campo de juego: “Tengo complicaciones dentro del partido que con un hombre no se da. En algunos lugares soy súper aceptada y todo se desarrolla normalmente. En otros sucede que, apenas llego a la cancha, me dicen algún ‘piropo’, y todo se desvirtúa porque no me ven como el árbitro del encuentro sino como una mujer. Sin embargo, es hasta que te parás en el medio, hablás con los capitanes y les aclarás ‘yo soy el árbitro’. Ha habido situaciones en que se rehusaban a jugar, y están pendientes de qué cobro; me prueban todo el tiempo.

“Me han empujado y escupido; a un hombre también le puede ocurrir esto; aunque puede sonar mucho más grave cuando le pasa a una mujer. En verdad, es difícil crear confianza y hay que tener mucho carácter”.

No obstante, resaltó los avances: “Cuando empecé hace diez años, el rol de la mujer no era como hoy; no era nuestro momento. Tengo amigos que empezaron conmigo y han llegado mucho más lejos que yo, por el hecho de que son hombres; pero hace tres años que se ve una diferencia en ese sentido, y encontramos más posibilidades. Hoy podemos ser parte de una tabla de méritos y competimos con el hombre”.

MAYOR COMPETITIVIDAD. La referí se encuentra afiliada a la ACAF (Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol), ubicada en calle La Rioja 1018 de Córdoba Capital, y es la única mujer en dicho organismo: “De Villa Carlos Paz no tengo conocimiento que haya más chicas que dirijan; pero en Córdoba sí hay varias compañeras pertenecientes a otras asociaciones”.

Por otra parte, destacó que actualmente el nivel de arbitraje “es muy bueno y es bastante difícil hasta para el mismo hombre, porque hay mucha competencia. Tengo compañeros que están con una pasantía en AFA y haciendo mérito. Estos dos últimos años han empezado a pisar más fuerte los árbitros cordobeses, y estamos progresando en ese aspecto”.

Además, manifestó sus objetivos para este 2018: “Me gustaría participar en un curso nacional; ya he presentado los papeles, así que estoy trabajando para poder ser árbitro nacional. Esto me habilita para subir de categoría y no solamente dirigir una primera regional sino ir más allá, como estar en un Federal y otras competencias”.

Por último, expresó su agradecimiento hacia el ACAF: “Siempre me apoyan y me dan oportunidades; me siento más que cómoda. Tengo una excelente relación con la mayoría de mis compañeros que marcan mis errores y me ayudan a crecer. Ser aceptada en este grupo, hace que mi labor se vuelva más fácil”, finalizó.

Periodista Elizabeth Scardigno