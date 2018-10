Ediciones

Aquí hay bebé: ¡Feliz día mamis!

Luego de nueve meses de espera, el día D está por llegar; la cuenta regresiva ha comenzado. En esta edición especial de “Aquí hay bebé” por el Día de la Madre, “Bamba” dialogó con dos futuras mamás y un papá, quien también cuenta su experiencia.

María Esperanza Fur Ahumada tiene 34 años, ya es mamá de Mora (10 años) y Pedro (5 años), y espera ansiosa a Felipe, que nacerá en cualquier momento, ya que tiene fecha para fines de octubre, principios de noviembre. Si bien sus tres embarazos fueron diferentes, admitió que está “más atenta; siento sus movimientos mucho más que en los otros. Tal vez ahora que soy más grande mi percepción es otra.

“También me siento más cansada, y al tener dos niños, estoy ocupada en tantas cosas que me queda poco tiempo para descansar”. Tampoco resulta sencillo conectarse con la pareja: “Se lleva como se puede, se buscan momentos para estar juntos; pero son muy limitados porque los chicos ocupan todo el día”.

En cuanto a los celos de los hermanitos por la llegada de Felipe, Esperanza explicó que no son tan evidentes: “A veces Pedro parece estarlo un poco; pero nada fuera de lo común. En realidad, ambos lo están esperando muy contentos. De hecho, Pedro es quien nos convenció del nombre”.

Una mujer piensa mucho en cómo transcurrirán los meses de gestación; “por suerte en ninguno de los tres he tenido grandes complicaciones; con éste solo una vez tuve una especie de cólico y con bastante dolor; pero nada más”.

-¿Cómo manejás los miedos?

“Ahora tengo un poco más de temor que con los otros; debo aprender a manejar ese tema. Los otros también fueron parto natural, me los tuvieron que inducir con goteo, y por eso se tornaron bastante dolorosos, siento algo de miedo. Igualmente, tengo que tomar conciencia que cada embarazo es diferente, y pensar que éste puede ser mejor”.

“Si pudiera cambiar su lugar, lo haría sin pensarlo”

Esperanza asiste al curso de preparación para el parto que ofrece el hospital Gumersindo Sayago una vez por semana. A esos encuentros la acompaña su pareja Juan Pablo Cimarosti: “Hacemos los ejercicios juntos y me gusta compartir con ella todo lo que puedo. Estoy esperando a Felipe con ansias”.

A muchos padres les preocupa la situación económica, al sentirse responsables de su mujer y sus hijos; pero Juan Pablo advirtió: “Tengo mi trabajo y siempre nos manejamos con prioridades para que a ninguno le falte nada”.

El joven está en todos los detalles: “Ya tenemos listo el bolso, si a Felipe se le ocurre llegar de madrugada, estamos preparados”.

También comparte con Esperanza la crianza de sus otros hijos: “La manejamos entre los dos. Mora es casi una preadolescente, y Pedro está entrando al jardín. Ambos viven diferentes etapas llenas de cambios; se pelean, se amigan, y siempre estamos ahí para los dos”.

A cada instante cruza miradas cómplices con su mujer, y la cara de ambos denota felicidad ante la llegada de un nuevo hijo. Cuando logra ponerse serio, habla de sus deseos y sus temores: “Me gustaría que Felipe crezca bien, que pueda realizarse como ser humano, que cumpla sus sueños y pueda estar con la persona que ama.

“Obvio que tengo miedos, probablemente más que ella. Ocurre que -muchas veces- a los varones nos cuesta demostrar lo que nos pasa; pero el miedo siempre está, a que se complique el parto a último momento, que alguno de los dos corra riesgos. Sufro los dolores de parto con ella, y si pudiera cambiar su lugar, lo haría sin pensarlo”.

Lejos de los afectos, cerca de la vida

Kelly Abello tiene 24 años y es venezolana. Espera su primer bebé, y afirma con convicción que “no será el único”. Se casó en su país, y a las pocas semanas vinieron para Argentina.

“Llegamos en diciembre, y a los dos meses nos enteramos que venía un chiquito en camino… todo junto. Mi esposo tenía conocidos en esta ciudad, y desde que llegamos sentimos que es una tierra bendecida; nos encanta Carlos Paz y aquí nos queremos quedar.

“Realmente hay un éxodo de venezolanos por la situación allá, y pienso que fuimos afortunados en llegar a este lugar. Mi esposo comenzó a trabajar a la media hora de haber llegado aquí, y de a poquito nos hemos ido ubicando. Ya tenemos todo preparado para recibir al bebé que nacerá a fines de octubre, y se llamará Aarón Jesús”.

-¿Cómo es vivir un embarazo lejos de la familia?

“Soy hija única y lo más duro es no poder estar con mi mamá y mi abuelita; aunque mi esposo es mi fortaleza y me ha ayudado en todo, desde cocinar, limpiar la casa, darme ánimos. No ha podido acompañarme al curso, para no dejar el trabajo; pero es un excelente papá. Es un bebé muy esperado, tanto por nosotros como por nuestra familia en Venezuela, y las buenas personas que tenemos alrededor.

“Si bien mi mamá no podrá estar en el parto, la meta es que pueda venir unos meses después. Es su primer nieto, por lo que está igual de ansiosa que nosotros. Le mando fotos, videos, no he dejado que se pierda ningún detalle”.

Kelly tendrá a su hijo en el nosocomio local: “El médico que me atiende me ha orientado mucho, porque realmente no sabía nada de embarazos y bebés; todo lo he ido aprendiendo sobre la marcha. La atención en el hospital es excelente, nada que ver a la que prestan hoy día en mi país”.

Los primeros meses fueron complicados: “Nada grave, pero al principio fue horrible; tenía muchas náuseas, no comía nada porque todo lo vomitaba; pero luego que pasaron esos primeros meses, ha sido increíble. He tenido muchas experiencias lindas en mi vida; pero ninguna se compara a sentir el bebé dentro de mí, no hay una palabra para describirlo.

“A pesar del contexto en el que se ha desarrollado este embarazo, en un país nuevo, con gente nueva, no cambiaría nada. Todo ha sido excelente. Para mi esposo y para mí, esta ha sido nuestra mejor experiencia. Hoy nuestras oraciones a Dios son para que Aarón pueda ser un niño sano y feliz”.

Silvia Garrigós