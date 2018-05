Ediciones

Ajedrez callejero: Para dejar la compu, aprender y colaborar

Este sábado 26, en pleno centro de Villa Carlos Paz se realizará una nueva edición de este evento que invita a los chicos a dejar “la play”, y adentrarse en el “juego-ciencia”; al tiempo que brinda la oportunidad de colaborar con el Club Solidario “De mano en mano”. Para conocer más detalles de la actividad, consultamos a su gestor y promotor, Gustavo Arnoldt:

-¿Cómo surgió la iniciativa?

“Fue idea mía. Una mañana me levanté con ganas de poner en práctica y difundir el ajedrez; más que todo, porque tengo un hijo de nueve años, que en su momento estaba muy metido con la computadora, entonces empecé a enseñarle a jugar.

“Hoy estructura mejor el pensamiento, razona mejor y está más tranquilo gracias al ajedrez. Hay un proyecto para incluirlo en los colegios; pasa que la burocracia es terrible.

“Después me contacté con Virginia Laje, del Club Solidario `De mano en mano´ que ayudan a los merenderos de Villa Carlos Paz. Como en estos eventos la gente participa gratuita y libremente jugando en la calle, lo único que pedimos es que done un alimento no perecedero”.

-¿Se ha incrementado el interés de la comunidad?

“Sí, porque en la medida que ve que no hay un fin de lucro, sino que el objetivo es difundir el deporte, que pasen un rato de esparcimiento en familia, entonces se interesa y colabora.

“No así el empresariado de la ciudad, que es remiso a apoyar este tipo de cosas. Pareciera que piensan solo en su bolsillo y no tienen en cuenta que esos chicos el día de mañana tendrán otro razonamiento, gracias al ajedrez.

“Estoy haciendo un parangón; la grieta a nivel nacional se observa entre macristas y kirchneristas; a nivel local entre los que adhieren a Felpeto y los que están por Avilés; entre los que apoyan a la Municipalidad o a la Cooperativa… Si se pusieran a pensar un poco, a meditar, podrían solucionar los problemas sin llegar a un conflicto. El ajedrez enseña eso, básicamente; pero a los que están en el poder no les interesa que la gente piense”.

-Se dice que tienen pensado llevar el evento a otras ciudades…

“Sí, estamos hablando con gente de Río Cuarto, San Francisco y Tanti. Ellos se comunicaron conmigo hace un tiempo, y estamos viendo cuándo y a beneficio de quién lo haríamos”.

-Acá lo harán este fin de semana, y con novedades…

“Sí, como un motivo más para tentar a los chicos a que participen; la juguetería Pluto’s donó una réplica de la Copa del Mundo para ser sorteada al finalizar el evento.

“Por otro lado, a los primeros que lleguen a la Parroquia Del Carmen se les regalarán alfajores El Bosque.

“La cita es este sábado 26 de mayo de 16 a 19:30, en la vereda de la Iglesia Del Carmen (Caseros y General Paz). Es un evento abierto, para todas las edades”.

-Algo para agregar…

“Quisiera agradecer a las empresas que colaboran con la difusión, como imprenta Virgen del Valle que me hace los afiches; Restaurante Costanera, Roos Stok Bar en galería Melos; y de Córdoba, Cugat agente oficial Vigía, entre otros”.