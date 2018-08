Ediciones

Accidentología vial: ¿Qué está pasando?

La excepción a la regla: con cuatro víctimas fatales en una sola semana, agosto irrumpió el descenso que venía registrando el Observatorio Vial de nuestra ciudad desde enero de este año hasta la fecha.

“Los accidentes se salieron de contexto en este último mes; aunque no es solo en Villa Carlos Paz sino también a nivel provincial y nacional”, sostuvo el encargado del organismo municipal, Federico Blazquez, remarcando que, literalmente, “las estadísticas dieron un vuelco, principalmente en lo que a víctimas fatales se refiere”.

Contrariamente, “los índices de accidentología han caído entre un 10 y 15 por ciento en lo que va del 2018” manifestó Blazquez, de acuerdo con quien el promedio de siniestros varía de 40 a 47 cada treinta días, siendo que “estábamos en 56 mensuales”. Dicha reducción “se debe a las intervenciones que venimos llevando adelante: mano única en todos los barrios y refuncionalización de las avenidas principales”.

En la Avenida Cárcano, por ejemplo, histórico punto crítico, “se ha hecho un cordón bloqueando los cruces que no están semaforizados desde calle Brasil hacia el sur, con muy buen efecto. Ayudó muchísimo a bajar los índices de accidentología por cruce o giro a la izquierda indebido.

“Ahora quedan por alcance o por alcohol en sangre; pero ya no es problema de la vía sino de la actitud de los conductores”. La negligencia, junto a la velocidad, protagonizan la mayoría de los choques y/o vuelcos; mientras que las motos lideran el ranking en términos de tipo de vehículo, con el riesgo que significa para la vida e integridad física de quien está al volante, habida cuenta la exposición directa que conlleva este rodado de menor porte.

Al respecto, “el área de Seguridad realiza controles diarios, haciendo hincapié en lo más sensible que es la utilización del casco”, y “se está trabajando en educación vial en escuelas primarias y secundarias. No vamos a ver resultados en la ciudad hasta dentro de quince años; no obstante, el objetivo es inculcar conciencia en los niños y jóvenes para que se manejen con otra idiosincrasia”.

Justamente, remarcó Blazquez, lo que falta para seguir devaluando los números de fatalidades es “conciencia por parte de la gente. No tenemos manera de obrar en la cabeza de las personas cuando están cometiendo alguna infracción. Por eso, la apuesta del gobierno municipal es la educación vial.

“Luego, en lo que a la velocidad atañe, la única herramienta que tenemos es el empleo de lomadas. Ya hemos probado otros métodos; pero es el más eficaz”, frente a la resistencia colectiva de bajar un cambio.

La ONG Concientizar Para Prevenir, sobre lo último, instó “al compromiso ciudadano. Pensar que a uno no le va a pasar, que no le corresponde involucrarse, o que no es su tarea, son argumentos que atentan contra el desarrollo positivo de toda sociedad”.

Lic. Lorena Neo Romero