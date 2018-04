Ediciones

Accidente en la vía pública: Cuando la justicia no es tan justa

Silvia fue embestida por un motociclista que circulaba en estado de ebriedad, el 18 de diciembre de 2017. Desde entonces, ha tenido que afrontar los perjuicios físicos, emocionales y económicos que provocó el incidente.

El episodio tuvo lugar en la esquina de Ecuador y Los Gigantes. “Perdí el conocimiento, solo recuerdo vagamente una luz que venía zigzagueando y después la ambulancia, la policía, y una persona que me socorrió; no entendía nada”, comentó Silvia.

“La ambulancia me trasladó al hospital y allí me hicieron los estudios. Tenía un corte profundo y fractura expuesta del pie izquierdo; fractura de la muñeca derecha, a la que después tuvieron que operar y colocar una placa ortopédica; el omóplato y las costillas del lado derecho fisurados, casi al borde de quebrarse y perforar el pulmón.

“Estuve cinco días internada en el hospital; más que nada por resguardo del corte en el pie, ya que los médicos querían evitar cualquier tipo de infección. Quiero destacar la atención que recibí en el hospital, todos actuaron de manera rápida y fueron sumamente amables”.

Actualmente, continúa “en rehabilitación con el pie y la muñeca, haciendo fisioterapia tres veces a la semana”.

Silvia se desempeña como serena en un hotel y hace trabajos de fotografía; ambas actividades se vieron interrumpidas al tener que guardar reposo absoluto, generando un perjuicio económico importante, especialmente porque carece de obra social y tuvo que “gastar en una placa ortopédica que no es para nada barata y los medicamentos”.

-¿Qué supiste de quien te chocó?

“Sé que venía borracho y que la moto no tenía documentación. Me privo de muchas cosas para tener mi moto en condiciones incluyendo el seguro. Entonces, que me choque alguien que ni siquiera tiene seguro, y que tampoco se dignó a averiguar cómo estaba yo, para mí es sumamente grave.

“No tiene idea del daño que me causó tanto físico, psicológico como económico. Hoy por hoy, más allá de un resarcimiento económico, quiero que se haga justicia.

“Lamentablemente, si no me muevo, si no contrato un abogado para que agilice la causa, todo va a quedar en la nada”.

Para aclarar un poco más el panorama en cuando a una posible acción judicial, consultamos con un abogado, quien explicó: “Hay una responsabilidad civil y una penal. En cuanto a esta última, se debe hacer un sumario a la persona que embiste por `lesiones culposas´, y la Policía seguramente seguirá investigando por el lado penal. En cuanto a lo civil, tiene que ver con los días no trabajados y demás, por lógica cada uno que circula debe tener un seguro, para responder ante el daño que se le pueda causar a un tercero. En el caso que no tenga seguro, se puede accionar contra la persona; pero si ésta no posee dinero ni bienes, entonces no va a cobrar nada. Hay montones de esos casos.

“La víctima debe denunciar al seguro, averiguar los datos de quien la chocó y hacer un reclamo a la aseguradora. Lógicamente lo que recomiendo es que vean un abogado, para que los guíe. Si no tiene seguro se puede hacer una demanda civil, donde se le embargarían diversos bienes, o inhabilitarlo para que no pueda comprar nada o poner un negocio. Si la persona es muy insolvente, lamentablemente, la víctima no tiene de dónde agarrarse”.