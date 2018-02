Ediciones

Abel Agüero: Desde nuestras raíces

El joven folclorista habló de sus comienzos y del apoyo que ha recibido estos casi diez años en la música.

La guitarra criolla, su fiel compañera y amiga, con la que interpreta aquel clásico repertorio de folclore, el que escuchaban nuestros abuelos y que hasta hoy tiene vigencia y emociona. Pero también, su herramienta de trabajo, con la que se adaptó a los tiempos, consolidándose en la nueva generación de lo que es nuestra melodía popular.

Abel tiene 27 años, e invirtió casi una década a esta gran pasión, y anhela con poder vivir de ella.

¿Cómo empezó este camino?

-Todo surgió por parte de la familia de mi madre que son de Catamarca, ya que la mayoría de mis tíos tocaban el bandoneón.

Luego mi mamá entró a trabajar en el Departamento de Arte y Movimiento, y me empezó a llevar con ella a ese lugar. Sin querer comencé con la danza y entré en todos los talleres que había; a la par formaba parte del ballet juvenil. Hicimos siete años de apertura en el Pre-Cosquín, fue una experiencia muy linda como bailarín.

A los 17 años decidí meterme en la música: primero me animé con la guitarra en el Centro de Educación Musical, y luego, nació de la nada mi pasión por el canto. Al año comencé a estudiarlo, y de ahí no paré más.

Siempre fui de escuchar de todo, menos folclore. Me gustaba lo melódico, como Sin Bandera o Alex Ubago, y también el rock. Pero no es algo que cantaría profesionalmente; en cambio, el folclore me inspira mucho más, y por eso lo elegí.

¿Qué objetivos te planteaste para este 2018?

-Quiero empezar a producir mi propio disco para crecer a nivel artístico y personal. Representa una llave para abrir muchas puertas, tanto en festivales como en peñas. Casi siempre me presenté en alrededores; también pude ir a Buenos Aires y a Catamarca. He tenido experiencias muy lindas con mis tíos y primos cantando juntos.

Son lugares que nunca he buscado; pero de boca en boca me vinieron recomendando, y así empezaron a llamarme.

¿Qué te pide la gente cuando te subís al escenario? ¿Lo clásico o lo moderno?

-Mitad y mitad. Lo popular, como lo que sabían cantar los grandes grupos, como Los Tucu Tucu, Los Chalchaleros, Cantores del Alba, Daniel Toro, Félix Luna, etcétera. Ellos llevaron la esencia de Atahualpa Yupanqui.

También tenés la nueva camada de folclore independiente, con compositores de Córdoba, sobre todo; como José Luis Aguirre o Paola Bernal, que son tremendos músicos.

¿Estás presentándote en a lgún lugar?

-Sí, los últimos eventos fueron en Punta Hidalgo; ahí siempre me han tenido muy en cuenta. Hacen peñas los jueves y ellos me hablaron para que agendáramos dos fechas en enero. También hay muchas familias que me contactan para eventos privados, como casamientos o bautismos. Confían y eso es muy importante para mí; es muy gratificante.

¿Al carlospacense le gusta el folclore?

-Sí, mucho. En la época que iba al Departamento de Arte y Movimiento había mucha actividad. Sin embargo, cuesta que la gente apoye los espectáculos en vivo: no están muy acostumbrados.

El “Penke” Pereyra es uno de los más conocidos y queridos, él me enseñó guitarra y me hizo debutar en un escenario. Me dio el “empujoncito”, porque nunca estuvo en mis planes dedicarme a esto y vivir de ello, que es lo que deseo de ahora en más.

Para contrataciones: Facebook Abel Agüero, o al 3541-15592837.

Periodista Elizabeth Scardigno