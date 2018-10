Ediciones

12 de octubre: Ser lo que somos

“Día del Respeto a la Diversidad Cultural” es el nombre que recibe en Argentina el 12 de octubre, anteriormente llamado “Día de la Raza”. El cambio se dio a partir del Decreto Presidencial 1584, publicado en noviembre del 2010.

Esta denominación se inscribe en el marco de lo instituido por el artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; en tanto el Plan Nacional Contra la Discriminación estableció que sea un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”. Con ese propósito, consultamos a la ceramista precolombina Cristina Escobar y a Waira Caro, quien junto a su marido Antonio pertenecen a comunidades aborígenes y brindan talleres de sanación ancestral.

-¿Qué elementos componían la cultura precolombina, y qué queda de ella?

Cristina: “Su cosmovisión es sumamente rica; pero por sobre todas las cosas, tiene que ver con el propósito del hombre en la tierra y su comunión con todo lo que tiene vida. Ese fue, es y será el compromiso. Aún en la complejidad de este mundo contemporáneo, sigue siendo la alternativa válida; creo que son los únicos que están viendo por la vida, a pesar de que se los sigue matando. He ahí la gran paradoja de estos tiempos y de su tarea”.

Waira: “En la mayoría de las comunidades, si bien hay fragmentación, se ha seguido sosteniendo a través de la memoria, los sucesos comprendidos en todos estos tiempos. Si bien ahora ha cambiado bastante, siguen teniendo el conocimiento, siguen sosteniendo ciertas formas de comunicarse con los seres y con la madre tierra; no importa quiénes hayan venido o quiénes vayan a venir, los hechos sagrados de un territorio no varían”.

-¿Qué puede aprender la cultura occidental de la cultura ancestral, y viceversa?

Cristina: “Creo que básicamente es el defender la vida, defender a la madre tierra como lugar de hábitat, de encuentro, de alimento, de sostén. El comprender que sin ella no somos, no hay otra posibilidad. Y me parece que lejos está esta sociedad en la que nos hemos convertido de siquiera poder ver esto, salvo algunos pocos que están despertando y que estamos ahí, latiendo, recordando y volviendo al camino; pero, por lo demás, no veo nada en esta sociedad contemporánea que les pueda aportar a ellos.

“Creo que más bien deberíamos dejarlos tranquilos en sus territorios, que son ya mínimos, y en algunos casos ni siquiera les permite la subsistencia, porque es una nueva forma de conquista y sometimiento. Y decimos de los pueblos originarios; pero qué pasa con nosotros, como territorio grande, como Argentina, ¿no estamos siendo conquistados? ¿No estamos siendo avasallados? ¿No está siendo nuestra cultura y nuestra identidad también avasallada? Como lo que fue hace casi 600 años la cultura de América. Por esto pienso que muy poco tenemos para aportarles, más bien tendríamos que ir a abrevar en ellos”.

Waira: “Cada comunidad tiene su forma de ver el mundo, de pensar, de vivir de su tierra, de relacionarse. Por ejemplo, en mi lugar, cuando canta un pájaro puedo decirte si va a correr viento o no; si va hacer calor o frío; al mirar la luna, puedo deducir cómo van a ser esos 28 días; entonces, respetamos esa información y vivimos en forma natural, como han vivido nuestros abuelos.

“Fuimos, somos y seremos cazadores, recolectores, que criamos nuestros animales y tenemos nuestros cultivos, y utilizamos muchas cosas para mantenernos; pero siempre con respeto. Lo que puede aprender la gente es sobre ese respeto.

“Hoy muchos no respetan el pasado, no viven el presente y no se hacen cargo del futuro. Al no aprender esto, que es simple, no pueden respetar a América, no pueden respetar Argentina.

“Vivo en una casa que puede ser más o menos amplia; pero dentro de las paredes, simplemente es una ficción de lo que es la madre naturaleza. Cómo un niño puede aprender a vivir en la madre tierra si no la conoce; cómo la va a respetar si no la vive; cómo la puede multiplicar, si no ha aprendido ni siquiera a amarse a sí mismo, porque lo que más han olvidado es ese puente que somos.

“Los jóvenes tienen que aprender a vivir con otros; últimamente solo viven en relación a una máquina que la pueden desconectar, escuchar o no. Los jóvenes aprenden a vivir en la mente, a crear en la mente; pero de ahí no salen: no fortifican el cuerpo, no aprenden a ser; son personas muy cerradas, no aprenden el no y el sí, que son parte de la vida; no aprenden de vínculos, no pueden tener familia ni se pueden hacer cargo de otros; entonces tampoco aprenden a hacerse cargo de la misma vida de la naturaleza. Qué esté o no un árbol en la tierra les da lo mismo porque viven en la ficción, porque aman más al extraterrestre que al hermano que está al lado”.

-¿Por qué su inclinación hacia la cosmovisión aborigen?

Cristina: “Hace poco he descubierto que mis abuelos tenían que ver con la cultura de los Valles Calchaquíes; pero comencé antes de saber de esa conexión genética, y va más allá de eso. Tiene que ver con la vida; con la conciencia de saber quiénes somos y de sentir a la madre tierra y a la naturaleza cerca nuestro, y de mirar; creo que si miramos un poquito alrededor nos podremos dar cuenta de algunas cosas.

“Fui educada por padres que me adoptaron cuando era muy niña; fui educada en el amor y el servicio a la madre tierra, en el respeto hacia todo lo que tiene vida. Y eso es lo que se está diluyendo en esta conquista nueva que atravesamos.

“Pienso que octubre es un buen tiempo, luego del comienzo de la primavera que, en nuestras culturas, precisamente es la celebración de la vida nueva, para reflexionar juntos sobre ¿qué es lo que realmente queremos? Y esta ciudad es maravillosa, porque nos estamos haciendo estas preguntas y nos estamos uniendo para contestarlas”.