Tenis de mesa adaptado: Ejemplo de superación

775, Deportes

Fernando Eberhardt es oriundo de San Jerónimo del Norte, una localidad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe; pero desde hace veinte años vive en San Antonio de Arredondo. Desde muy pequeño, manifestó un cariño especial por el deporte, y llegó a practicar diversas disciplinas; sin embargo, el tenis de mesa siempre fue su gran pasión.

Por esas cosas del destino, a los veinte años sufrió un accidente que cambiaría el rumbo de su vida. Lejos de desalentarse, Fernando decidió mudarse a Córdoba un año después, donde se enamoraría completamente del tenis de mesa adaptado; disciplina que le ha dado inmensas alegrías.

-Hace unas semanas saliste campeón nacional en la clase 1-2 que se realizó en el CENARD, ¿qué sensaciones te dejó ese torneo?

La verdad es que estoy muy contento; tiene un sabor especial este campeonato. Si bien había salido campeón nacional otras veces, este es el primero que se hace junto con tenistas de mesa convencional.

El torneo nacional sin discapacidad ya tiene 64 ediciones, y este fue el primero de tenis adaptado.

-¿Qué balance podés hacer de lo que viene siendo este 2018?

Muy positivo, tanto a nivel provincial, nacional e internacional. En lo provincial, he disputado cinco fechas; llegué a cuatro finales y gané dos; por lo que ahora estoy primero en el certamen. La modalidad es al mejor de nueve competiciones en el año, y de ahí saldrá el campeón. De todos modos, vengo muy bien perfilado.

En cuanto al nivel nacional, estoy primero en lo que es mi categoría Clase 1-2. En tanto, internacionalmente concursé en dos torneos; el primero en Italia, donde disputé una final, y el segundo fue hace un par de meses en España, allí llegué a semifinal. En esa ocasión jugué un poquito en desventaja porque tuve que hacerlo en Clase 2, donde la discapacidad es menor.

-¿Pensás en algún momento ser entrenador?

Por unos años más quiero seguir como jugador; pero obviamente que ser un referente en tenis de mesa adaptado en Córdoba, lleva a que la mayoría de los jugadores nuevos me hagan un montón de preguntas y me pidan consejos. Trato de guiarlos lo mejor posible, de acuerdo con mi experiencia en estos once años. Me gusta transmitir la importancia de acortar camino y no perder tiempo en algunas cosas innecesarias.

La disciplina en Córdoba está creciendo mucho, sobre todo desde hace unos cinco años. Esto es gracias a una gran política de deporte adaptado en la provincia, más precisamente a cargo de Silvio Tranquilli y Diego Brazzale, que son los encargados del área de deportes adaptado en la Agencia Córdoba Deportes.

También se está haciendo una movida muy grande por parte de las autoridades de FECOTEME (Federación Cordobesa de Tenis de Mesa), que hace tres o cuatro años aproximadamente, abrieron la categoría de tenis de mesa adaptado. De ahí surge el provincial que se hace todos los meses, junto a la categoría de personas sin discapacidad. Gracias a esta modalidad, este deporte está resurgiendo.

-¿Cómo es tu entrenamiento?

Entreno con Walter Boba en el SUM de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, los lunes, martes, jueves y viernes por la mañana, durante tres horas. Los miércoles los dejo para hacer saques o servicios en mi casa; así que prácticamente son cinco días por semana de entrenamiento. Esto, sumado a alguna parte física que siempre hago dos veces por semana, y obviamente la parte psicológica, que para mí es muy importante.

Todo esto para llegar bien a cada torneo. Sabemos que hoy el deporte adaptado ha crecido, y si no te dedicás full time, o no hacés las cosas como corresponde, es muy difícil que puedas competir, sobre todo a nivel internacional.

-¿Cuáles son tus próximas competencias?

A nivel provincial quedan cuatro torneos y la misma cantidad para nivel nacional.

En cuanto a lo internacional, en septiembre viajaremos a República Checa para participar del Open. Sin embargo, lo más importante de este año para mí es ir al Mundial, que será en octubre en Eslovenia.

Finalmente, en noviembre, tengo la Copa Tango, que es un torneo internacional que se hace en Buenos Aires todos los años. Estamos haciendo la puesta a punto para llegar a todas estas competencias de la mejor manera posible.

Elizabeth Scardigno