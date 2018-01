Ediciones

¿Qué debiéramos saber de nuestro servicio de agua?

El agua con la que cocinamos, lavamos la ropa, nos higienizamos y tomamos proviene del río San Antonio, que es de la provincia de Córdoba. Y es potabilizada en una planta que construyó la Coopi en Cuesta Blanca. La planta potabilizadora de Cuesta Blanca, ¿de quién es? ¿Con qué dinero se hizo? Supongo que de los usuarios, mayoritariamente de Carlos Paz. Esa planta provee agua a las comunas de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu Sumaj, el municipio de San Antonio de Arredondo y la ciudad de Villa Carlos Paz. Dos acueductos, que construyó la Coopi, van desde la planta potabilizadora hasta Carlos Paz, proveyendo, a su paso, a las otras poblaciones. ¿A quién pertenecen esos acueductos? ¿A la Cooperativa? ¿A las localidades por donde pasa? ¿A los usuarios del servicio? No lo sé.

Si la Municipalidad de Villa Carlos Paz (MVCP) pasa a hacerse cargo del servicio de agua potable de la ciudad, ¿qué puede pasar? ¿Puede la MVCP hacerse cargo de la planta de Cuesta Blanca y de los acueductos? Es decir ¿adueñarse de ellos? ¿Qué dirán las autoridades municipales y comunales de los otros cuatro pueblos? ¿Es legalmente posible? No lo sé. Me imagino que los cuatro pueblos pueden querer seguir teniendo el mismo prestador actual… ¿O van a permitir que otro municipio lo haga, o se “apropie” de su planta y de “su” agua? No lo sé. No lo sé. No conozco para nada qué es legal y qué no. Soy solo un ciudadano usuario que pregunta porque quiere saber.

Suponiendo que no pueda hacerse cargo la MVCP de la planta y los acueductos porque los administra una cooperativa que, supongo, debe tener un contrato o un convenio con cada uno de los cuatro pueblos del Sur; entonces, ¿de dónde va a sacar el agua la MVCP? Por supuesto, en algún momento aparecerá la Provincia, que dirá: a Carlos Paz se le debe proveer agua (es lógico que así sea). Pero esa agua la potabiliza una institución que se llama Coopi y la transporta con sus acueductos hasta Carlos Paz. Y esa provisión tiene un costo. ¿Entonces? Tendrá la MVCP que llegar a un acuerdo, es decir un contrato (“contrato”, ¿recuerdan esta palabra, el tan solicitado, desconocido y requerido “contrato”?) con la Coopi para que ésta le provea el agua desde el límite del municipio… ¿a qué precio? ¿Tendremos así los usuarios un nuevo intermediario, la MVCP? Que obviamente querrá cobrar por sus servicios, innecesarios hoy. Servicios que serán regidos por una estructura nueva, con nuevos gastos, con nuevos funcionarios, con nuevos sueldos que hoy no existen, que pagaremos los carlospacenses. ¡Ja!

Hay políticos en Carlos Paz, no solo el Intendente, muchos más, y desde antes que este Intendente lo fuera, dicen: el servicio de agua debe ser del Estado. Creen, inocentemente o no, que ese Estado será el municipal, el propio. ¿Y si no resulta así? Porque seguramente todo este lío lo va a terminar, destrabar, liquidar, la Provincia, la verdadera dueña del agua del río San Antonio, diciendo “esto se acabó”. ¿Y qué hará? No lo va a tomar directamente la Provincia porque no es hoy lo suyo atender servicios locales. Lo puede conceder. ¿A quién? A la Coopi, que ya lo viene haciendo acá… o a una empresa, como en la ciudad de Córdoba.

Sea cual fuere el resultado de este asunto pesado, cargado de cuestiones personales, políticas e ideológicas, no van a ser pocos los decepcionados y frustrados. Se sumarán a los que, sin darse cuenta aún, los usuarios, vienen perdiendo día tras día un tiempo precioso que no se pudo utilizar haciendo más, muchas, inversiones, un tiempo que vale oro (perdón, agua). Mientras tanto, las alertas rojas van a ser cada vez más frecuentes y un día de un año muy seco, Dios quiera que no, Villa Carlos Paz se puede quedar sin agua. ¡Cuidado!

Jorge Ivar Pérez