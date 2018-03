Ediciones

Compromiso – Defensa al derecho a vivir: Sexualidad responsable

en la edición 754, Opinión

Solo un par de días al mes la mujer es fértil.

El aborto es el tercer negocio en el mundo. Hay una ignorancia brutal y falta de información sobre las consecuencias del mismo, físicas, emocionales, psicológicas, traumáticas… hasta la perdida de la misma vida. Arrancar el feto, arrancar un hijo cualquiera sea su tamaño, es un ACTO DE VIOLENCIA, les guste o no, es así. El aborto va aumentar la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo no perciben esto? Una despenalización solo protegería a los abortistas… que son en realidad los que deberían ser penados.

El aborto no es una solución desde ningún punto de vista.

No creo que ninguna mujer haya disfrutado ni sienta satisfacción al pasar esta experiencia, no lo podemos confundir con el alivio que se puede sentir al saber que físicamente quedó ilesa y con vida. Cada uno sabe en su corazón, y desde los distintos estados emocionales, lo que cada una ha tenido que transitar para llegar a esa situación, el por qué y los contras de seguir con ese embarazo o no. Bastante ha tenido con la culpa y el miedo para que se la siga juzgando y castigando, no se trata de culpar o castigar.

La noticia es que: “Podemos controlar la natalidad a voluntad y naturalmente, sin riesgo alguno para la salud”.

¿Por qué ir contra el derecho a la vida? ¿Por qué no tomamos el camino más fácil, del respeto, del amor, que sin duda es más vital y valioso y parece que se ignora que precisamente en lo NATURAL y SIMPLE se desarrolla el amor y la felicidad?

Es muy bueno que se proponga “debatir” sobre este tema tan delicado, que está relacionado directamente con la perpetuidad de la especie humana y que por años ha permanecido en silencio como si fuera un pecado, siendo, creo que el verdadero pecado es “no hablarlo”, no atender las soluciones a este drama existencial.

Por eso creo que con el autoritarismo de muchas mujeres, pidiendo a los gritos por el aborto, acaloradamente reclamando libertad a elegir les pregunto: ya que desean tener “libertad” ¿por qué no eligen responsablemente cuidarse para no quedar embarazadas? ¿No son acaso libres para tener relaciones sexuales? Sería una actitud más MADURA, adulta, más RESPONSABLE… No lo puedo entender. Mujeres ¿por qué eligen la peor solución?

Las emociones han obnubilado el sentido común y el respeto al propio cuerpo; se quejan de la “violencia machista” y sin darse cuenta están practicando la violencia a sí mismas…. Haciendo alardes del instinto y no de la razón, y mucho menos de las sanas virtudes y sentimientos femeninos; no al principio natural y divino que tenemos las mujeres de procrear, así… no se llega a ningún lado saludable… Creo, que el debate deberá partir del “ANTES”, no del “DESPUÉS” de quedar embarazadas para abordar este tejido de opiniones que en su totalidad, abarca en primera instancia de la conciencia personal, la biología, la psiquis, las creencias, la religión, la moral, la ética, los problemas económicos… etc…

Salir de un caos y poner orden es tarea difícil; pero es tarea de todos.

Sin ninguna duda que el primer paso es la falta de EDUCACION y la falta de RESPONSABILIDAD, virtudes hoy bastante ajenas en la ciudadanía, no solo en la mujer sino también en el varón, ambos son responsables.

Libre elección para elegir ¿cuándo tener hijos?, pero también es bien cierto que con la misma libertad: RESPONSABILIDAD SEXUAL.

¡¡GINECÓLOGAS/OS!! ¿Por qué no salen a explicar sobre los días fértiles?

No somos animales instintivos que solo se aparean… Tenemos sensibilidad, capacidad de amor, raciocinio, libertad para ser selectivos en las acciones, respeto por uno mismo; podemos discernir que la sexualidad es un encuentro amoroso entre dos… Somos humanos que deseamos ser sanos y prósperos en la vida. ¿Por qué los padres no hablan todo esto con sus hijos? No solo a prevenir, sino hablar de las distintas enfermedades incluidas las que el mismo aborto puede producir, acerca de los peligros de auto-medicarse produciendo una hemorragia para eliminar el embrión, que las mujeres desesperadas ingenuamente se creen “el cuento de que no hay complicaciones”, no sabiendo que en algunos casos, esto puede producir una ruptura repentina del útero, u otra situación de alto riesgo como quedando retenidos restos del feto o de la placenta, provocando infecciones… En fin, la embarazada sin compromiso solo quiere solucionar su problema creyendo que nada sucederá.

La palabra COMPROMISO, la palabra RESPONSABILIDAD han sido reemplazadas por el instinto emocional.

La EDUCACIÓN ES CLAVE. Debería empezar en el hogar, enseñar al principio de la adolescencia, mujer y varón; es primordial y realmente todas estas mujeres que reclaman su derecho sobre su cuerpo, derechos al aborto… me gustaría más escucharlas “defender la vida y sus propios valores con que fueron dotadas”. Es tan, pero tan natural, hacer un bebé dentro del vientre, que ya no se le da relevancia a este maravilloso don que Dios dio a la mujer.

Necesitamos coherencia, no podemos por necesidad o comodidad simplificar el tema; necesitamos eliminar de nuestros genes todo tipo de violencias que tanto daño nos ha hecho durante miles de años. No permitir que las emociones controlen nuestro ser consciente, creamos karma; o sea, esta acción repercutirá en las generaciones futuras, heredarán la información de estas actitudes, en el ADN, produciendo un retroceso en la propia evolución humana.

Todo el Universo se compone de Amor, así lo concibió nuestro Creador, no podemos separarnos ni enfrentarnos a lo correcto; no debemos hacer un circo de la vida a nuestro antojo ni ser víctimas de los sentidos. Tenemos INTELIGENCIA.

Este tema acerca de la procreación debe ser aclarado, considero es tiempo de saber acerca de lo que sería mejor, dejando de lado el concepto cerrado de si es pecado o crimen, sino ¿qué es mejor para el propio desarrollo humano?

Apuntar, a un estado de conciencia más elevado, que traiga aparejada una humanidad con “mayor calidad de sentimientos y de un compromiso con la vida misma”, evitando las consecuencias traumáticas en las mujeres que toman esta decisión. Evitando el individualismo que no piensa en los demás y está sostenido en la supervivencia carente de nobles sentimientos.

¡¡Depende tanto de nosotros cambiar el curso de la evolución de la humanidad!!

