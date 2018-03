Ediciones

24 de marzo: Hay que pacificar el país

A continuación, se transcribe la carta que Juan Carlos Clemente entregara al Concejo de Representantes con motivo de un acto religioso por el 24 de marzo.

Desde la representación de “El Poncho de la Paz”, “la Comisión de Derechos Humanos”, la comunidad “Huayra Huasy” Comechingones y el “Foro de Mayores” (abuelos de geriátricos, centros de jubilados y el área de enseñanza de música de centros vecinales), me dirijo al Honorable Concejo de Representantes de nuestra ciudad con el objeto de proponerle una actividad conjunta para el 24 de marzo “Día de la Memoria”, declarado de interés para el país. El mismo consistiría en convocar a “una misa” con la participación de nuestras organizaciones, junto al Honorable Concejo de Representantes, y si fuese posible, junto a los otros dos poderes del Estado. Convencidos de que hay que pacificar el país, resguardar el orden democrático y esta fecha de “la memoria” o “ni olvido ni perdón”, puede agrandar más el desencuentro porque lo sucedido sucedió, y creo que la exacerbada pasión no ayuda. Es prioritario mirar con ojos de cristiandad y de hermandad esta problemática.

Luego de largos años de participación en tantos eventos relacionados con algo tan sublime como lo son los derechos humanos, “El Poncho de la Paz” ve como un momento crucial realizar un acto por la paz, el entendimiento social armónico y la cordura en la hermandad. En años anteriores, participamos en el acto oficial con una muestra fotográfica de Albareda, persona víctima del golpe militar que tomó el país en el año 1976, y también participamos con una muestra sobre “El Cordobazo”. Pasan y pasan los años, y los acontecimientos socio-políticos nos vuelven a los mismos escenarios en el campo social.

Por esa razón, creemos que pacificar en el amor y la paz, que es el lema de “El Poncho de la Paz”, es el mejor acto para una fecha tan dura a los sentimientos de los argentinos. Hoy debemos demostrar la grandeza del ser humano desde un comportamiento hermano; para ello, nada mejor que hacer un acto de elevación espiritual (una misa), que nos haga reflexionar con contenidos y valoración de hombres de bien, dejando de lado mezquindades que no son buenas consejeras, para andar y desandar caminos de la vida con la frente alta y con la verdad como estandarte.

Las llagas que me dejó el tiempo de preso político, comparados con los cuarenta años vividos de entrega con amor y pasión ante mis semejantes, me dieron una enseñanza inigualable. A eso voy, ese es hoy el mensaje que nos debe dictar el corazón. Si se está seguro de que se hace el bien, no se debe desviar del camino; la recompensa al deber cumplido la da el altísimo ser supremo que todo lo ve y que todo lo sabe. No claudicar, con la fe y la esperanza vencer ese paradigma y luchar hasta encontrar coincidencias de color humano para el día de mañana regalarles a nuestros hijos un mundo mejor. Esa es la premisa, entonces, pongámonos a trabajar y demos marcha a ese don de buena gente.

En el día de “la memoria”, construyamos memoria en el amor, la justicia y la paz. No seamos obsecuentes ni medio ciegos, ante la realidad y el momento crucial en lo social que nos atraviesa y no soporta más desencuentros.

Los represores del ’76 mueren y no se arrepienten, la perversión subvierte los valores morales. Este acto de elevación espiritual, proyecto que pueda hacerse y ser avalado por este Honorable Concejo de Representantes, y hasta podría contar con la representación de otras instituciones religiosas que tienen actividad en nuestra localidad.

El lema es “en el día de la memoria, convocamos desde la espiritualidad a hermanarnos ante este momento crucial que vive el país”.

Desde ya gracias por el trato que le puedan dar al proyecto, y quedo a la espera de una contestación.

Juan Carlos Clemente (Referente de El Poncho de la Paz, Derechos Humanos, Pueblos Originarios, Foro de Mayores)