En agenda, desde viernes 31 de agosto, 2018

Publicado: por en la edición 778, Agenda

COMUNITARIAS – SOCIALES

· Talleres de Orientación vocacional-ocupacional: inscripciones abiertas. Propuesta de la Casa de la Juventud con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral. Son gratuitos y están destinados a estudiantes o egresados de los colegios públicos y privados de la ciudad. Ocho encuentros de dos horas de duración, una vez por semana, coordinados por una psicóloga. Los interesados se podrán inscribir a través de la página de Facebook “Casa De La Juventud Vcp”; al teléfono 436433, o personalmente en la sede (Libertad 109).

· Mes del Senderismo, tercera edición. Los valles de Calamuchita, Traslasierra, Punilla y Paravachasca serán los encargados de ofrecer 40 senderos de más de 250 kilómetros y actividades complementarias para disfrutar en familia y con amigos. Un día al mes cada comuna dispondrá de un sendero con un prestador habilitado, que oficiará de guía y además interpretará la naturaleza del sendero y los aspectos naturales y culturales del mismo, llevando el hilo conductor de la experiencia con su relato. En nuestra ciudad se podrá recorrer el Cerro La Cruz el sábado 29 de septiembre, a un costo de 50 pesos, aproximadamente. Las inscripciones se pueden realizar en las comunas, o en la página https://www.facebook.com/mesdelsenderismo.

CULTURALES

· Ciclo de cine francés en el Rizzuto, según la selección fílmica de Raúl Ceballos. Hoy viernes se proyectará “Yo, mi mamá y yo”, de Guillaume Gallienne. Desde las 20, en Avenida Cárcano 75. Entrada libre y gratuita. Solicitar informes al 436400.

· Gran Centro República de Danza, certamen coordinado por Natalia Garrido, finalizará este sábado 1º y domingo 2 en el Teatro del Lago (Belgrano 81). Las actividades comenzarán a las 8. Se destaca la participación de Maximiliano Guerra y Aníbal Pachano, entre otros como maestros y jurados invitados. La evaluación considera la técnica, musicalidad, interpretación, condiciones físicas y presencia escénica.

· “Bernarda Alba, la remake”; en el Teatro Real de Córdoba, los sábados de septiembre a las 21:30. Participará el elenco carlospacense Teatrarte, integrado por Adriana Quevedo, Belén Fuentes y Jonathan Ludueña, al que acompañan las actrices Roxana Merlino y Alejandra Ponce, con dirección de Edne Arán. Entradas limitadas, reservar al 03541-15650951 (Roxana, por whatsapp).

· Fondo Editorial. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz a través de la Biblioteca de Autor Local, invita a participar de la convocatoria 2018, en el género novela corta. Con tema y forma libre, podrán participar autores nativos de Villa Carlos Paz o con residencia en la ciudad no menor a tres años; también nativos de un radio no mayor a los 15 kilómetros de la finalización del ejido municipal o con residencia no menor a tres años; debiendo acreditar esa condición con la presentación de la fotocopia del DNI de ambos lados y cambio de domicilio. El Premio consistirá en la publicación en forma de libro del trabajo que resultare ganador. El Jurado podrá otorgar una mención honorífica y, en el caso de que así lo considere, el Premio podrá ser declarado desierto. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 5 de octubre, en Parque Estancia La Quinta, Los Zorzales s/n, de lunes a viernes de 8 a 13:30. El Jurado se expedirá dentro de los 25 días de la convocatoria.

EXPOSICIONES

· “¿Quién era mi abuela?”, exposición colectiva de Martha Chiarlo y la editora Adriana Bernasconi, coordinada por Susana Sampellegrini. En la Sala de Convenciones (Gobernador Roca y Avenida Illia), hasta el 4 de septiembre.

· “Un color en cada estación”, de la artista plástica Estela Borgonovo; en el Hall Municipal (Liniers 50) hasta el 14 de septiembre.

· “4 maestros de Córdoba”, ciclo de Arte Visual inaugurado esta semana, que tendrá continuidad el 6 de septiembre con Néstor Lallana; el 13 con Álvaro Izurieta, y el 20 con Alicia Visintín. Participarán alumnos de Dpto 11 / Espacio Cultural. En el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75), con entrada libre y gratuita.

· “Carlos Paz que no vemos 2018”, muestra fotográfica colectiva, coordinada por César Cabanillas. En los Arcos Municipales (Liniers 50), con entrada libre y gratuita hasta fines de septiembre.

· Salón Pequeño Formato de Arte Sacro 2018 “León Consuelo Bolcatto”. Auspiciado por el Municipio y organizado por el Club de Leones Lago San Roque de Carlos Paz, con el objetivo de “valorar y difundir la producción de cada artista”. Podrán participar todos los argentinos nativos o extranjeros mayores de 18 años, con residencia en nuestro país. La recepción de las obras se extenderá desde el 3 al 7 de diciembre, en tanto la exposición se inaugurará el 14 de diciembre. Habrá premios adquisición y menciones especiales. Por informes, consultar en Salón Rizzuto (Cárcano 75), de lunes a viernes de 8 a 21, teléfono 436400.

CAPACITACIONES

· “Dibujo y pintura”, nuevo taller independiente en el Salón Rizzuto, a cargo de Alejandra Valdez. Destinado a los adultos, se dictará los miércoles desde las 14. Solicitar informes en Cárcano 75, teléfono 436400; de lunes a viernes de 8 a 21.

· Talleres culturales en el Centro de Inclusión Municipal. Pintura decorativa (destinado a mayores de 12 años) los martes de 14 a 16. Arte inclusivo los miércoles de 15 a 17:30. Pintura y dibujo (solo para personas con discapacidad) los viernes de 18 a 20. Se dictarán en Alvear 285 (esquina Florida). Consultas al 438111.

· Taller de Hip Hop en centros vecinales: los lunes, de 18:30 a 19:30 en Altos del Valle (400 Viviendas); miércoles de 17:30 a 19:30 en Miguel Muñoz B; viernes de 18:30 a 19:30 en Altos del Valle; y de 19:30 a 20:30 en El Fantasio.

SALUD – BIENESTAR

· Círculo de Meditación, “Escucha ese espacio, ese vacío, ese silencio”. Nueva actividad gratuita de la GFU, los jueves a las 20:30. Centro Cultural Punto Solar-GFU (Jorge Newbery 21). Informes: 351-6846038.

· Videoconferencia sobre karma, organizada por la Sociedad Teosófica. Sobre una disertación del teosófico Juan Viñas, se realizará un video-debate para compartir las reflexiones que surjan. Sábado 1º de septiembre a las 17, en Tupungato 218. Entrada libre y gratuita.

· Red Sanar. Red solidaria y gratuita para la salud mental invita a participar de los talleres de ansiedad, depresión, pánico, fobias, distrés y T.O.C. (trastorno obsesivo compulsivo), los sábados de 9 a 12 en instalaciones del Instituto Industrial Cristo Obrero (Florencio Sánchez 394). Los mismos son gratuitos y están a cargo del director profesor doctor Roberto Ré, y la coordinadora general doctora Bety Viberti. Por informes, llamar al 424167, de lunes a jueves de 11 a 14 y de 18 a 20.

· Preparación integral para la maternidad y paternidad, los miércoles a las 10, en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Sayago. Encuentros gratuitos organizados por el área de Promoción y Prevención de la Salud municipal, con el propósito de acompañar a la familia durante el embarazo, parto y postparto brindando información y contención a los futuros padres. Algunas de las actividades que se realizan son: trabajo corporal para el momento del parto, práctica de la respiración, talleres de alimentación, lactancia materna y cuidados del recién nacido.

DEPORTES

· Hockey en el Club Independiente. El pasado martes 21, comenzó la práctica de esta disciplina en el club de Playas de Oro. Está a cargo del profesor Iván Valerio, para niñas y niños de 7 a 12 años (escuela de hockey) y en la rama femenina de 13 a 16 años y de 17 años en adelante. Por informes e inscripciones comunicarse al 3541-557083.

· Copa Primavera de Vela, Clase Internacional J24. Se disputará los sábados 1º y 6 de septiembre, en aguas del lago San Roque. Las actividades comenzarán a las 12:30, y se correrán cuatro regatas por jornada. Organiza: Club Náutico Córdoba. Por informes, consultar al 422890.

· Vóley en el Poli de Sol y Río, este domingo 2 de septiembre, desde las 10. La rama masculina categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23 disputarán una nueva fecha del Torneo Oficial de la Federación Cordobesa ante Municipalidad de Córdoba.

· Torneo Internacional de Escuelas de Tenis Argentina 2018, desde hoy viernes hasta el domingo 2 de septiembre en el Atlético Carlos Paz (Gabriela Mistral 549). Quinta edición de este evento en el que participan jugadores de todo el país. Las actividades comienzan a las 9. Entrada libre y gratuita.

· 13ª edición del Rally de la Montaña, competencia de regularidad sprint organizada por el Club de Autos Clásicos 5C. Hoy se disputará la segunda etapa, con largada en Merlo (San Luis) y llegada a Villa Carlos Paz. Mañana se correrá la tercera, que unirá Villa Carlos Paz con Alta Gracia (“La Fortaleza”, de Oreste Berta), donde se realizará un Concurso de Elegancia, y posteriormente, se entregarán los premios.

· “6 horas de Motociclismo Histórico”, organizada por “El Museo”. Competencia de motos clásicas de larga duración, en un circuito de 1.650 metros en costanera y Gobernador Ferreyra. Habrá vehículos hasta el año 1959 y estarán divididos en nueve categorías. Las actividades comenzarán a las 10:30 el sábado 1º; y a las 8:30 el domingo 2, para finalizar a las 16, aproximadamente; luego será la coronación y entrega de premios.

· “Caminos del vino”, séptimo Torneo Internacional de Golf. El circuito incluye nueve provincias vitivinícolas, otras veinte sudamericanas y dos estadounidenses. Córdoba fue elegida para la final latinoamericana, que se disputará el 14 y 15 de septiembre, en el Carlos Paz Golf. Para mayor información ingresar a www.golfcaminosdelvino.com.