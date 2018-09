Ediciones

En agenda, desde viernes 14 de septiembre, 2018

COMUNITARIAS – SOCIALES

“Open day” en el Howard Johnson Carlos Paz, hoy viernes 14, desde las 14 hasta las 19. El hotel invita al público a conocer el salón principal con capacidad para 380 personas, la terraza con vista al lago y el foyer especialmente pensado para recepciones y agasajos. A las 18, Gonzalo Granja, reconocido fotógrafo a nivel internacional, hará la presentación de su libro “Maravillas de Córdoba”, una propuesta para visitar, a través de imágenes, algunos lugares increíbles de nuestra provincia. Al finalizar, se sorteará una fotografía de su autoría. La entrada al evento es libre y gratuita.

“Yo, Nerd”, stand up de Pablo Molinari, mañana sábado 15 de septiembre a las 22, en Teatro del Sol. Se trata de uno de los comediantes con mayor crecimiento en los últimos años, cosechando más de un millón de seguidores entre sus redes sociales, donde publica videos y gráficos matemáticos sobre la vida cotidiana, con un alto grado de identificación y de humor. En el 2017 fue seleccionado para el Especial de Stand Up de Comedy Central para Latinoamérica, y este año fue nominado para los premios Estrella de Mar como “Mejor Unipersonal de Humor”.

Jornada de Adopción y tenencia responsable, coordinada por el área de Veterinaria y Zoonosis del Municipio, mañana sábado 15 de 15 a 18, en la costanera (Avenida Illia y Gobernador Ferreyra). Además de promover la adopción de los perros de los caniles, se realizará la vacunación antirrábica, y se otorgarán turnos para castraciones. La actividad se suspende por lluvia.

“Encuentro de vecinos” en Solares de las Ensenadas. Este sábado de 15 a 18, en la Plaza Argentina. Habrá diferentes actividades para el público en general.

“Paseo de compras” en Miguel Muñoz “A”, este sábado 15 y domingo 16, a partir de las 14, en la sede de Champaquí y Lisandro de la Torre. En la ocasión, residentes del barrio y de otros sectores de la ciudad expondrán sus emprendimientos: artesanías, cestería china, ropa nueva y usada, calzado, bijouterie, trabajos en crochet, mermeladas y escabeches artesanales, postres caseros, entre otros.

Día de bienestar natural. “La solidaridad y la acción colectiva para construir un mundo mejor para todos es una necesidad ineludible”. El martes 18 de septiembre se realizará una jornada especial en el Hogar de Día Rosa Astor: spa de manos, prevención de resfríos, relajación emocional, cremas para dolores musculares (los productos serán obsequiados para su posterior uso). “La idea de este día es lograr el confort a través de productos naturales, mundialmente conocidos. Elegí esta institución, por considerar que todo acto de amor es siempre bien recibido y más aún por personas carenciadas”, apuntó Fabiana Acuña, líder regional de Swissjust Argentina.

CULTURALES

“Danza tu danza” certamen que reúne bailarines de academias de Argentina y Brasil, concluye este domingo 16, en Teatro del Lago. Uno de sus objetivos es descubrir nuevos talentos y posibilitar a través de becas de estudio, un intercambio cultural que contribuya a la evolución técnica de aquellos que practican la danza con sincera vocación. Hoy viernes, el Municipio declarará visitantes ilustres a Eleonora Cassano, Julio Bocca y Juan Carlos Copes. Para más información, consultar al (03541) 15383661.

“Teatro como en el cine”, ciclo realizado junto con el Teatro Real y la Agencia Córdoba Cultura, con selección fílmica de Raúl Ceballos. Este viernes se proyectará “Yepetto”, del director Eduardo Calcagno; el viernes 21, “La cena de los tontos” de Francis Weber, y el 28 “Made in Argentina”, dirigida por Juan José Jusid. En el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75), a las 20. Entrada libre y gratuita.

“Danzando la diversidad”, taller inclusivo destinado a personas con y sin discapacidad, coordinado por Sofía Benedetti. Tendrá lugar en el dificio de la Dirección de Cultura y Subdirección de Discapacidad (Alvear esquina Florida), los miércoles de 12 a 13:30 para niños, y de 13:30 a 15 para jóvenes y adultos. Informes e inscripciones: (03541) 15590954; o en la mencionada sede.

EXPOSICIONES

“4 maestros de Córdoba”, ciclo de Arte Visual inaugurado esta semana, que tendrá continuidad el jueves 20 con Alicia Visintín. Participarán alumnos de Dpto 11 / Espacio Cultural. En el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75), con entrada libre y gratuita.

“Plasticidio con-temporáneo”, de los artistas plásticos Rogelio Arias y Fernando Brozincevic. En la Sala de Convenciones (Gobernador Roca y Avenida Illia), hasta el 18 de septiembre.

“Carlos Paz que no vemos 2018”, muestra fotográfica colectiva, coordinada por César Cabanillas. En los Arcos Municipales (Liniers 50), con entrada libre y gratuita hasta fines de septiembre.

“A mi manera”, de la artista plástica Inés Sarzotti en el Hall Municipal (Liniers 50), hasta el 1º de octubre.

“Primavera Arte 2018”, organizada por Art Meetings y coordinada por el artista plástico Miguel Gatti. Se inaugura el miércoles 19 a las 20:30, en la Sala de Convenciones (Gobernador Roca y Avenida Illia).

CAPACITACIONES

“Aproximación a los Primeros Auxilios Psicológicos”, convocada por AGUIP (Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Villa Carlos Paz). Este sábado 15 de 9:30 a 13, en “La Casa de la Cultura” (Cooperativa Integral, Moreno 68). Expondrá la licenciada Nancy Denim, del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Federación de Bomberos de Córdoba. Está destinada a guías de turismo, licenciados en psicología y estudiantes avanzados de las carreras. Se entregarán certificados. Informes: Elizabeth Bocca, teléfono 15563127.

Diplomatura en servicios de alojamiento: inscripciones abiertas. Con el objetivo de capacitar a los recursos humanos que desempeñan tareas técnico-operativas en establecimientos de alojamiento de las áreas turísticas de Córdoba, se dictarán cinco jornadas, de 9 a 18, según el siguiente programa: lunes 8 de octubre, en el Auditorio Municipal; miércoles 24 y 31, en el Salón Rizzuto; lunes 5 de noviembre en lugar aconfirmar, y miércoles 28 de noviembre en el Salón Rizzuto. Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevR50sJDsaG21r9t32ViJm5phVZ6Iz75EQkpOTCbsNBaI3BA/viewform.

Diplomatura en calidad, innovación y gestión en gastronomía, 74 horas de capacitación distribuidas en siete módulos de ocho horas cada uno, que se desarrollarán semanalmente repartidos en jornadas de cuatro horas, los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 13, en el Salón Rizzuto (Cárcano 75). Se suman además diez horas que serán utilizadas en la planificación, desarrollo, confección, presentación escrita y exposición oral de un trabajo final integrador, que abordará la resolución de situaciones problemáticas aplicables en su entorno laboral. Se complementará la formación con la asistencia de los participantes a dos seminarios. Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIlpQLSceJHcgUCirMselqYgXyKb0behTRRqvY2ri%zp0K8A39fhskw/viewform.

Buenas prácticas de manufactura en carnes, jornada organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba junto a la Secretaría de Salud del Municipio. Está destinada a directores técnicos y trabajadores de frigoríficos, carnicerías, elaboradores de productos cárnicos, entre otros. Miércoles 26 de septiembre a las 10 en el Auditorio Municipal. Se entregarán certificados digitales a los asistentes.

SALUD – BIENESTAR

Círculo de Meditación, “Escucha ese espacio, ese vacío, ese silencio”. Nueva actividad gratuita de la GFU, los jueves a las 20:30. Centro Cultural Punto Solar-GFU (Jorge Newbery 21). Informes: 351-6846038.

Martes de consciencia. Talleres gratuitos orientados hacia una mejor calidad de vida. Ciclo de diálogos con un Maestro: Lucía Cordero será la actividad para el martes 18 de septiembre a las 20:30. Centro Cultural Punto Solar-GFU (Jorge Newbery 21). Informes: 351-6846038.

Libre albedrío y auto-transformación, actividad pública organizada por la Sociedad Teosófica para este sábado 15 de septiembre a las 17, en Tupungato 218. La misma estará a cargo de Norberto Cicirelli. Entrada libre y gratuita.

Intensivo de Yôga Antiguo, dictado por el profesor Nicolás Nanni. Módulo de formación con certificado de asistencia. Temas: Yôganidrá, técnica de descontracción, y Samyama, concentración, meditación y estados expandidos de conciencia. Costo: 1100 pesos. Sábado 15 de septiembre, de 15 a 21, en Artigas 484. Teléfono de contacto: 03541-15527337.

DEPORTES

“Caminos del vino”, séptimo Torneo Internacional de Golf. El circuito incluye nueve provincias vitivinícolas, otras veinte sudamericanas y dos estadounidenses. Córdoba fue elegida para la final latinoamericana, que se disputará el 14 y 15 de septiembre, en el Carlos Paz Golf. Para mayor información ingresar a www.golfcaminosdelvino.com.

25º Torneo Internacional de Hándbol, desde hoy viernes 14 hasta el domingo 16 de septiembre, en el Poli de Santa Rita; las actividades comienzan a las 9. Participarán representantes de Argentina y países vecinos en dos categorías: competitivas: menores (sub 14) y cadetes (sub 16), y no competitivas: mini (sub 10) e infantiles (sub 12).