Windsurf: La importancia del contacto con el agua

Publicado: por en la edición 747, Deportes, Portada

Dialogamos con Mariano Reutemann, a cargo de la Escuela Municipal de ese deporte.

¿Comenzaron las actividades?

Sí, los viernes y sábados entre las 10 y las 14. Cabe aclarar que esta escuela es un convenio entre la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. En realidad, el nombre que tiene viene desde hace diez años, cuando estaba de secretario de Deportes Gustavo Mateo.

Es para chicos de entre 10 y 16 años; la inscripción es absolutamente gratuita, y los cupos son limitados porque los profesores no pueden atender muchos alumnos a la vez, por eso entran más o menos doce por grupo. Los instructores son Micaela Lauret y Cristian Pautassi, y los elementos de práctica son aportados por la escuelita.

Tanto en Carlos Paz como en zonas aledañas se están abriendo otras escuelas, ¿verdad?

Sí, son convenios de Córdoba Navega, que pertenece a la Agencia Córdoba Deportes, con municipios que tengan que ver con un espejo de agua. Por ejemplo, en Bialet Massé hay actividades acuáticas y Optimist, que es con lo que se empieza, y las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes de 10 a 13.

¿Qué es lo que en realidad se pretende con esta medida?

Que los chicos tengan la experiencia de vivir el contacto con el agua y, a su vez, que aprendan un deporte no tan popular. Por otro lado, que valoren los recursos naturales de la provincia. Por supuesto que también intentamos lograr nuevos referentes en la disciplina; tal es así que Belisario Kopp, quien va a ser nuestro representante en las Olimpíadas Juveniles en Buenos Aires, ha surgido de una propuesta como esta.

Lo bueno es que los alumnos tuvieron referentes, hay nombres muy conocidos como el de Martín Berardo o el mío. Ahora con Belisario y Micaela muchos principiantes han podido palpar lo que es el deporte olímpico. Lo que está pasando es algo muy importante, porque se logró un semillero para la competición.

Existe mucho mito respecto de esta actividad; algunos todavía piensan que es elitista, y estamos tratando de cambiar eso.

¿Sucede como con el fútbol que todos los padres quieren que su hijo sea Messi?

No, no es tan así; es una experiencia muy linda, los padres quieren que los hijos, si no hacen otro deporte, tengan contacto con el agua. Siempre les transmito que también tengo hijos en el agua y que me siento más seguro ahí que en la calle. Y es bueno para hacer que los chicos se desvinculen de los celulares, la computadora, las drogas, o la calle.

Hay más superficie de agua que canchas de fútbol en nuestra ciudad…

Sí; pero antes solo venían de Córdoba capital. Tuvimos que crear esta escuela para que la gente de Carlos Paz se interesara en esto, porque miraban mucho hacia la montaña o el río, y no le llevaban el apunte al lago.

¿Qué requisitos deben cumplir los chicos para anotarse?

Deben ir a la Municipalidad para inscribirse y completar una planilla.

¿Hay alguna limitación?

Ninguna, solo tienen que tener ganas de meterse al agua, y no hace falta que sepan nadar. No es un requisito indispensable; es más, te doy el ejemplo de quien fue mi profesor: mi papá no sabía nadar. Sí se exige el uso de chaleco salvavidas. En las primeras clases, van permanentemente con un instructor al lado.

Hay una inversión al principio que es la compra del equipo; pero existen tablas de la década del 80 que hasta incluso se puede conseguir que las regalen; luego están los equipos de 2 y 3 mil pesos para arrancar, y después otros más profesionales de 7 mil para arriba; pero no es un costo prohibitivo.

Lo que nosotros hacemos con los chicos que no tienen recursos, es prestarles los materiales de la escuela en los horarios que no están en uso.

¿Cómo están tus hijos deportivamente?

Martín está a full con windsurf, tiene 13 años, fue a España a competir y entró en la Flota de Oro; después logró ganar el Campeonato Argentino y el Sudamericano en su clase.

Joaquín de 10, todavía corre en categoría principiante; pero le gusta más hacer gimnasia deportiva en el Poli.

¿Tus próximos movimientos?

Sigo en carrera, ahora pensando en Tokio 2020; me estoy yendo los primeros días de marzo al Sudamericano, y después arranca lo que es la gira mundial.