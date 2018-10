Ediciones

Talento Carlos Paz: Palpitando el Mundial

Hace unos meses, comenzó a funcionar en el Complejo El Dorado, “Talento Carlos Paz”, una iniciativa llevada adelante por Walter Sosa. Con mucho esfuerzo y dedicación, el director técnico logró conformar un grupo de catorce niños.

CON SELLO CARLOSPACENSE. Si bien el proyecto tuvo sus inicios en Córdoba Capital, Walter decidió probar suerte en nuestra ciudad: “Juntaba una buena cantidad de chicos allá; entonces, decidí hacerlo en Villa Carlos Paz para darle la oportunidad a chicos de acá y de zonas aledañas. El problema es que no se ha juntado la cantidad requerida para armar un equipo completo.

“Los padres de los más chiquitos me recalcan que esperan ansiosos al sábado para ir a jugar, así es que no les puedo cerrar las puertas. Ellos se entretienen, aprenden de los más grandes y se vinculan. De esos catorce, ocho irán al Mundial de Chile”, comentó.

A partir de este sábado, Talento Carlos Paz se unirá al grupo de niños convocados en Córdoba, quienes completarán el conjunto: “Uno de los papás de Carlos Paz ha puesto a disposición su vehículo para llevar a los chicos, porque algunos no tienen movilidad. Hasta que llegue la fecha del viaje, los entrenamientos se van hacer un sábado en Córdoba y otro en Carlos Paz, para equilibrar los gastos de los padres.

“En Córdoba, entrenaremos en una cancha de un barrio privado que está cerca del Cotolengo Don Orione y de la fábrica Renault”, indicó.

CON MIRAS A CHILE. El Mundial de Coquimbo se desarrollará en once ciudades trasandinas: “Es uno de los torneos más importantes, y también el más caro. No cualquiera ingresa a ese certamen; por eso no se me había ocurrido inscribirme. Anteriormente teníamos pensado ir a Osorno, que está más al sur y donde intervienen muchas escuelitas y clubes chicos; pero con el aumento del dólar, hasta la inscripción se encareció.

“Dialogando con dirigentes de Talleres, me propusieron que me anotara en Coquimbo. Luego hablé con la organización y aceptaron enseguida, solo que a los jugadores los tuve que buscar por mi cuenta. Talleres me dio la firma para que pudiera ingresar al torneo; incluso han donado dinero para solventar una parte del costo de los pasajes. Así es que la experiencia para los chicos va a ser doblemente satisfactoria, porque van a tener que jugar en un estadio internacional”, rescató.

En ese sentido, destacó que los niños “están muy ansiosos, porque van a ser diez días en los que también conocerán lugares y podrán ir a la playa que está cerquita del estadio. Coquimbo es una de las ciudades más bonitas después de Viña del Mar”, expresó.

El torneo tendrá lugar del 20 al 27 de enero: “Partiremos de aquí el 18 y regresaremos a Córdoba el 29 de enero. Hay muchos papás que quieren ir, así que están buscando hoteles cerca de nuestro lugar de concentración. Habrá más de 140 equipos de siete países, y el hotel lo vamos a compartir con la delegación de Haití, por lo que la experiencia será sumamente enriquecedora.

“Más allá de enseñarles el juego con la pelota, también los instruyo sobre lo que significa una planificación, una pretemporada o una temporada. Siempre se llevan un nuevo contenido los sábados”, contó.

Además, anticipó que el próximo compromiso en la agenda será participar en el Mundial 2020 de Brasil: “Para ello, solicitaremos la colaboración de todos los clubes, porque viajaríamos en avión. La verdad, son experiencias únicas para los niños”.

INVITACIÓN. El profesor aseguró que las puertas siguen abiertas para los interesados en integrarse al grupo: “Se pueden sumar desde las categorías 2001 a la 2007. Solo tienen que acercarse al Complejo El Dorado (sobre la ruta a San Antonio) los sábados desde las 9:30. Lo ideal sería que primero me llamen para coordinar los horarios, que varían de acuerdo con la condición climática”.

Por último, apuntó: “Están todos invitados a sumarse a esta gran experiencia”. Para más información, llamar al 351-3398225.

