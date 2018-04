Running de montaña: Alta intensidad deportiva

Ediciones

El trail running es una actividad que implica correr por montaña o por senderos. Dialogamos con un experto en la materia, quien entrena a un gran número de aficionados.

Christian Jesús Felipe tiene 32 años, está a cargo del grupo Body Weight Training, y es instructor de entrenamiento funcional de alta intensidad, certificado internacionalmente.

“El título está avalado por la Asociación de Deportes de la Argentina. Se estudia de manera on line a través de una plataforma digital y se rinden exámenes a nivel internacional. También hice un curso de nutrición, porque como entrenador no se puede estar ajeno a un montón de cuestiones, y más en una disciplina como ésta”.

-¿Cuánto tiempo hace que desarrollás esta actividad?

Llevo unos seis años siendo corredor y tres como entrenador. Anteriormente había hecho taekwondo y natación durante diez años; pero, como soy muy competitivo, el running me abrió puertas que los otros dos deportes no me habían proporcionado.

-¿Por ejemplo?

Viajar, conocer lugares, y fundamentalmente, tener contacto con la naturaleza. En estos seis años he recorrido varias partes de la Argentina, y mientras más carreras hago, más premios quiero sumar.

-¿Qué objetivos se han propuesto con el equipo?

Este año tenemos varias carreras, y con diversos objetivos individuales, porque son 120 alumnos que integran el grupo. Tenemos el Trail Running Championship Córdoba, que para nosotros es uno de los más importantes.

La primera fecha se llevó a cabo el 8 de abril en Candonga, donde muchos de los chicos hicieron podio y quedamos primeros; la segunda será el 6 de mayo en Cuesta Blanca; la tercera el 9 de junio haciendo el trayecto Carlos Paz-Cabalango, y la cuarta y última el 22 de julio en Río Ceballos.

Después, como objetivo personal, en agosto voy a intervenir en una carrera en Francia que comprende 120 kilómetros, uniendo Italia con Francia.

-¿Cómo es que llegás a entrenar al grupo de Villa Carlos Paz?

Nosotros arrancamos en La Calera, y como el año pasado fuimos ganadores y considerados el mejor equipo de Córdoba en trail; esto llamó la atención de los chicos de Carlos Paz, se comunicaron conmigo para entrenar con nosotros y llevamos más de seis meses juntos. Son doce alumnos, y ya han obtenido victorias muy interesantes.

-¿En qué se basan los entrenamientos aquí en la Villa?

Los chicos tienen una planificación mensual, con todo especificado. Los miércoles entreno con ellos, primero una entrada en calor que dura aproximadamente 20 minutos, y luego se hacemos cuestas.

Es bastante variada, porque tienen días de cardio, cuestas; y los fines de semana generalmente se hace fondo.

-Agradecimientos…

Sí, a Leonela Pucheta que es la persona que se ha quedado a cargo del grupo de La Calera. Ella es profesora de educación física, y la verdad es que nos complementamos muy bien.