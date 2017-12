Ediciones

Rugby-Nico Simes: “Fue un año complicado”

Conversamos con el capitán del equipo mayor del CPRC desde hace dos años, quien hizo un repaso de la temporada 2017.

Nico Simes nació en nuestra ciudad y juega en el Carlos Paz Rugby Club desde hace doce años; conoce como nadie la vida de un rugbier, y su problemática. Asegura que luchan por darle a la Villa los resultados que sueñan.

-¿Cómo terminaron el año?

Hemos cumplido el objetivo de mantener la categoría, seguir en primera; aunque nos hubiera gustado estar más arriba en la tabla.

-¿Cómo quedó el equipo después de la temporada?

Este año en particular estuvo bastante complicado el tema del grupo humano; muchos con trabajos muy complejos, otros con estudios, y eso nos perjudicó un poco. Nos costó llegar a un fin de semana con un equipo compacto y bien entrenado, lo cual se notó en el marcador. Lo bueno es que los que estuvieron desde el principio no bajaron los brazos nunca.

-¿Se sabe de bajas o incorporaciones?

No, no tenemos noticias. Supuestamente siguen todos; es más, se sumarían algunos que por distintos compromisos tuvieron que dejar. Entrar a la cancha con alguien que conocés es bueno, te da más confianza para encarar el partido.

-¿Quién será el técnico?

No se sabe aún; eso lo decide la comisión. Pero es temprano todavía para ese dato.

-Se nota una división entre los primeros de la tabla y los demás, ¿se puede romper eso?

Los primeros cinco están muy lejos del nivel de los demás; pero eso se debe a que ellos tienen planteles más grandes. No tiene nada que ver con lo táctico ni con la calidad del plantel. Ellos pueden rotar jugadores y siempre tienen a mano alguien con el mismo entrenamiento; algo que a nosotros y a otros clubes no nos pasa. Sucede que a veces no tenemos un jugador de una posición determinada, y no hay cómo remediarlo; se hace un hueco.

-¿Tenés alguna frustración como capitán?

No, ni con el grupo ni con el club. Por ahí te da bronca, entonces te preguntás “¿qué estamos haciendo mal que algunos resultados no se dan?”; pero frustración no, trato de buscar el error para arreglarlo.

-¿Cómo se le gana a esos clubes tan fuertes?

Lleva mucho tiempo, para mí debemos ir a las bases, ahí está el cambio; preparar desde los menores para que lleguen bien a Primera. Hace mucho que esto se está haciendo en nuestro club.

-¿Cómo encararán el próximo año?

Hablamos de lo malo que fue la falta de compromiso del grupo; entonces pensamos en ser más responsables con las distintas cosas que hacen a un rugbier.

-¿Hay apoyo del club o sintieron alguna presión?

No, para nada, está todo bien; tenemos una conformidad tremenda con la institución y un respaldo absoluto. Las instalaciones son de primera, nos asisten siempre, no hubo nada de presiones.

-Cuando pasan dos o tres fechas sin ganar, ¿cómo quedan los ánimos?

Muchas cabezas gachas, y desánimo. Ahí es donde hay que apretar; o hacemos algo, o nos hundimos más.

-¿Sos de arengar?

No, yo prefiero mostrar ejemplos, entrenando, tratando de hacer las cosas bien.

-Finalizaron el ciclo jugando algunos torneos…

Sí, en Palermo Bajo el Seven de la Unión, y terminamos entre los ocho primeros; también el Seven de la Pava del Córdoba Athletic Club, donde logramos el campeonato de Bowl.

Ahora cortamos todo hasta la pretemporada de enero o febrero. Lo ideal sería repetir una actividad como la gira que hicimos hace unos años a Brasil, que permitió unir mucho al grupo. Vamos a ver qué pasa.