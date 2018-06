Ediciones

Rugby Infantil: “Acá se aprenden valores”

Publicado: por en la edición 765, Deportes, Portada

Dialogamos con María de los Ángeles Borja, preparadora física del M10 del Tablada Rugby Club de Córdoba, una de las pocas mujeres que se dedica a esto.

-¿En qué se basa su tarea?

Estoy en La Tablada que entrena en Villa Warcalde, y soy preparadora de la M10, integrada por nenes que nacieron en el 2008. No significa que los preparamos, sino que tratamos de relacionarlos con el rugby; es decir que trabajamos las capacidades condicionales y las coordinativas con muchos juegos a través de la parte recreativa. Es distinto al trabajo con un chico de quince o dieciséis años, usamos destrezas básicas, para hacerlos entrar de a poco en el deporte.

Hace ya dos años que estamos con estos chicos, hay un proceso de trabajo largo y recién ahora están por hacer ruck y scrum; antes no lo hacían porque su cuerpo necesitaba cierto conocimiento y formación. Hay que tener en cuenta que ellos son infantiles hasta la M14, y luego pasan a ser juveniles; recién en la M15 juegan partidos normales. El rugby es formativo hasta ese momento.

-Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta etapa…

Sí, ellos deben incorporar todo lo que es corporal, y necesitan tener noción del cuerpo; hay que trabajar las posturas, la fuerza. Lo que me interesa mucho es que entiendan lo que pueden hacer bien o mal con el cuerpo; ellos pueden lastimar a un compañero si no se dan cuenta del cuerpo que tienen, por ejemplo si son más grandotes. Es necesario que se cuiden ellos y entre ellos.

-¿Solo niños?

En realidad, las infantiles son mixtas hasta los 14; pero nosotros no tenemos. El año pasado había una chica; pero en este ciclo ya no. Sin embargo, hay muchos clubes que tienen nenas, más de lo que se imaginan.

-¿Se sigue pensando que es un deporte donde los chicos se pueden lastimar?

Al principio sí, sobre todo las madres. Luego, cuando conocen el deporte, cambian de opinión; esto es muy técnico y si lo hacés bien no te lastimás. Acá se aprenden valores, respeto al árbitro, a los compañeros, a los mayores, y eso les cambia mucho la conducta a los chicos para bien.

Ha habido casos de niños que vienen del fútbol y empiezan con los gritos y las mañas de quejarse; al tiempo ven que los compañeros no lo hacen, los profes no lo permiten y luego se comportan muy bien. Los padres que ya son del deporte, saben que esto es muy controlado y no hay posibilidad de que un niño se lastime.

El rugby de ahora es diferente al de antes, se habla mucho más con los chicos; si hay un problema, se trata de resolver; se construye la relación desde otro lado, ellos incorporan buenos comportamientos; pero no porque sí, sino porque entienden cómo viene la cosa.