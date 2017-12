Ediciones

Powerlifting: Solo para forzudos

El powerlifting se basa en ejercicios de potencia que incluyen sentadilla, press de banca y peso muerto (o despegue), y quien levanta más peso, gana.

El pasado fin de semana se desarrolló el último Sudamericano, en instalaciones del Teatro Libertad de nuestra ciudad. Sobre el tema dialogamos con Luis Albarracín.

Tiene 45 años y pesa 73 kilos, comenzó con esta actividad hace seis meses: “Un día llegó al gimnasio Mega Gym Marcos Martínez, que es cuatro veces campeón mundial, y nos propuso empezar con esto. Así que comenzamos a entrenar; al cabo de un mes me presenté a un torneo, y gané. Después concurrí a competencias que se organizaban tanto en Córdoba como en otras provincias, y en todas logré primeros puestos”, expresó el atleta.

Un detalle a tener en cuenta es que, en este poco tiempo, Luis ha cosechado cinco récords argentinos en sentadillas y dos sudamericanos en peso muerto, levantando 245 kilos.

También participó de este Sudamericano Pablo Koyro, propietario del mencionado gimnasio, quien intervino en press de banca, adjudicándose otro récord.

-¿Para qué es buena esta disciplina?

Obviamente fortalece todo el cuerpo, mayormente las piernas y la zona lumbar. En realidad, es una modalidad bastante peligrosa; por eso siempre se hace hincapié en practicarlo con gente que sepa. Se necesita de mucha técnica para evitar lesiones. En los entrenamientos, sí o sí debe haber dos o tres personas al lado que ayuden y cuiden, porque se corre muchísimo riesgo; algunos se han roto la rodilla o quebrado las muñecas.

Hay que hacerlo muy despacio, porque si una persona que nunca ha hecho pesas, hoy quiere arrancar, le va a costar.

En mi caso he sido culturista, entonces me fue fácil. Si bien hacía estos ejercicios, nunca me imaginé que iba a levantar tanto peso.

-¿Cuánto tíempo practicás?

Tres horas por día, a eso hay que sumarle la alimentación y los batidos específicos que hay que consumir, porque si no, el cuerpo se debilita.

Lamentablemente, lo que son vitaminas y proteínas generan un gasto considerable; a veces se torna complicado. Lo mismo que para viajar a los torneos, se hace durísimo; por eso es que el año que viene vamos a empezar a buscar patrocinadores.

Junto con Pablo somos los únicos de Villa Carlos Paz que competimos.

-¿Se lo puede considerar una mezcla de culturismo y crossfit?

No, porque en culturismo modelás tu cuerpo; y en el otro solo levantás algunos elementos.

De hecho, en este deporte, la mayoría de los atletas son gordos porque comen para tener fuerza.

-¿Qué viene ahora?

Las próximas competencias arrancarán en marzo o abril; pero tengo la cabeza puesta en el Mundial que se va a realizar en Hungría.

Ganar este Sudamericano, nos posibilitó ingresar al Mundial en septiembre; esperamos conseguir fondos. Sería un orgullo poder representar a Villa Carlos Paz, y a la Argentina.