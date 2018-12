Ediciones

Powerlifting: Fuerza y superación

El levantamiento de pesas es un deporte de fuerza que consiste en tres intentos de peso máximo en tres elevaciones: sentadilla, press de banca y peso muerto.

Christian Villarroel lleva un poquito más de un año desarrollando esta disciplina que conjuga fuerza y potencia. Entre sus logros, ya cuenta con dos primeros puestos en su categoría (90 kilos hasta 30 años), y el récord en levantamiento.

Ahora se está preparando para un certamen que tendrá lugar en nuestra ciudad el 8 de diciembre, y para el Campeonato Argentino, del 14 al 16 en La Pampa.

En este sentido, Christian comentó que su entrenamiento se basa “en prácticamente tres horas y media por día, de lunes a viernes; a esto le sumo una dieta con bastantes carbohidratos para recuperar energía”. Un dato interesante, si se tiene en cuenta que ha comenzado de grande, es que presenta una discapacidad (hemiparesia izquierda de nacimiento), y practica un deporte riesgo. “En una competencia, los nervios te pueden jugar en contra, y si hacés mal el levantamiento, podés desgarrarte un músculo; pero en mi caso, se han dado las cosas tan rápido, que siempre estoy confiado en que me va a ir bien y controlo la ansiedad”.

Para entender la condición de Christian, una hemiparesia izquierda es cuando la lesión cerebral ocurre en el hemisferio derecho, y el lado izquierdo del cuerpo se ve afectado por una disminución de la movilidad muscular; “no permito que mi discapacidad me impida nada, al contrario, me hace más fuerte”, remarcó.

Las prácticas las realiza en el gimnasio Mega de nuestra ciudad, bajo las órdenes de Luis Albarracín. “Él me vio mientras hacía la rutina de ejercicios y me convenció para que ingresara en el mundo de las competencias. La verdad es que le estoy súper agradecido, porque esto ha abierto varias puertas. Solo haría falta que consiga algún sponsor que me ayude con los viajes. Si bien tengo mi trabajo, lo mismo no alcanza”.

En cuanto a sus expectativas deportivas, sueña con llegar a un Mundial; pero, más cerca en el tiempo, “si ganara el Argentino, tendría el pase al Sudamericano el año que viene en Colombia”.

Finalmente, expresó su agradecimiento “a mi entrenador, al gimnasio y en especial a mi hijo, que me da las fuerzas y me motiva a ser un ejemplo”.