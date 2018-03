Ediciones

Patín en línea: Equilibrio entre cuerpo y mente

Publicado: por en la edición 752, Deportes, Portada

“El Bamba” dialogó con Mariano Pablo Ariznabarreta, practicante y promotor de esta disciplina.

¿En qué se basa este deporte?

Está dividido en dos, rollers y patín carrera; este último es más de velocidad y se puede hacer en ruta o en circuito cerrado.

De hecho, estamos organizando un evento en Carlos Paz, que mezclará un poco de ambos; el roller como algo recreativo o formativo, y el maratón que es más competitivo. Siempre intervenimos en estos eventos en todo el país; pero como en Córdoba no había, decidimos crear algunos encuentros.

¿Es popular?

No tanto; si bien está en crecimiento, quizás sea más popular el roller urbano, porque algunos también pasean; pero el patín en línea no es muy famoso.

Es un deporte muy físico, técnico, y precisa de mucho entrenamiento, equilibrio y fuerza. Si recién empezás, necesitás más o menos un año para agarrarle la mano. Requiere fuerza de piernas y una buena postura, que se consigue con práctica constante.

¿Dónde se lo puede practicar?

Hay dos escuelas en el Kempes, una de las cuales se llama “Atlas” y está a cargo de David Vera; hay otras dos también en Córdoba ciudad, una en La Falda, en Mendiolaza, y ahora en la nueva pista de Carlos Paz, a cargo de la profesora Laura.

Estamos en la Asociación de Patín, y tenemos una liga nacional donde competimos en varios lugares.

¿Desde cuándo lo hacés?

Hace cinco años; lo vi una vez en una ciudad, me llamó la atención, compré los patines, empecé solo y vi que no avanzaba mucho, entonces fui a una escuela y de allí no dejé más.

¿Cómo son las competencias?

Los maratones son muy similares a los de running, la única diferencia es que vamos sobre ruedas; agregamos categorías para más chicos y contemplamos todos los niveles, para que nadie se quede con las ganas de participar.

¿Desde qué edad se puede practicar?

Desde los 4 y hasta los 65; el límite lo ponemos por el tema de los seguros, que te cubren solo hasta esa edad. A partir de los 18 se puede empezar a competir.

¿Qué medidas de seguridad requiere?

Nosotros respetamos ciertos reglamentos, como por ejemplo que las largadas tengan vallas, que haya ambulancia y que estén bien demarcadas las curvas. Además, que los participantes usen casco, rodilleras y coderas.

¿Cuál es el nivel de nuestro país?

El último maratón en Alemania lo ganó una argentina; tenemos un campeón del mundo y una medalla de oro en uno de los últimos roller games de nivel internacional. La verdad es que a pesar de ser poco conocida la disciplina, estamos bastante bien posicionados.

¿Cuáles son los beneficios?

Físicamente es muy completo, y también usa la cabeza porque necesita mucha concentración y equilibrio; se hace en grupo, y es muy lindo.

Tiene muchos beneficios porque es similar al atletismo; pero en vez de correr nos deslizamos, así que tampoco es tan agresivo o de impacto.

Quienes hacen esto ven que existen otras derivaciones como hockey, patinaje artístico, el roller derby que es como el rugby, algo agresivo. También el slalom, que son destrezas con conos.

¿Es caro?

Puede ser que sí, porque para empezar bien requiere cierta inversión (entre 5 y 10 mil pesos). Después cambiás ruedas cada tanto. No es prohibitivo.

¿Cómo es el evento previsto para el 18 de marzo?

Serán cuatro carreras de roller; la primera para niños de 4 a 12 años; luego 6 kilómetros para principiantes, siguen los más avanzados con 10, y finalmente los más grandes con 20 kilómetros.

Cabe acotar que nosotros medimos el avance con el tamaño de las ruedas, a más grande más destreza. Durante la jornada también vamos a tener una clase de zumba y un DJ. Comenzará a las 8 de la mañana, y se prolongará hasta las 15; se desarrollará en la costanera.

Elegimos Villa Carlos Paz por su naturaleza, porque es un buen lugar para pasarla bien.